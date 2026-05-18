Guatemala

El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

El inicio de la Semana de la Seguridad Vial marca una estrategia conjunta con autoridades educativas y organismos estatales, enfocada en disminuir la cantidad de lesiones y fallecimientos por incidentes en las carreteras guatemaltecas

Guardar
Google icon
Gobierno de Guatemala realizó esta mañana el lanzamiento de la Semana de la Seguridad Vial
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala inició este lunes la Semana de la Seguridad Vial, una campaña a nivel nacional que se desarrollará del 18 al 22 de mayo, con el fin de reducir los accidentes en carretera y promover una cultura de prevención entre conductores, peatones y estudiantes.

El lanzamiento de la iniciativa, respaldada por el Ministerio de Educación y apoyada por diversos organismos estatales, marca un esfuerzo coordinado para enfrentar las cifras crecientes de siniestralidad y las consecuencias sociales y sanitarias que estas conllevan.

PUBLICIDAD

En el acto inaugural, realizado en el salón de actos de la Escuela Normal Central, destacó una cifra que dimensiona la urgencia del fenómeno: según el Ministerio de Gobernación, en los primeros dos meses de 2026 murieron aproximadamente 375 personas en hechos viales en Guatemala, lo que representa un promedio de siete muertes al día en las carreteras del país.

Esta información fue confirmada por el medio Prensa Libre durante la cobertura de la jornada de apertura. El número de heridos supera las 3,200 personas en ese mismo lapso, lo que, de acuerdo al balance oficial, genera una presión significativa para los hospitales públicos.

PUBLICIDAD

El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, advirtió en su discurso: “La siniestralidad vial que tenemos en este momento es dramática”, remarcando el peso de los accidentes sobre miles de familias y subrayando que la mayoría de estos incidentes podrían evitarse si se adoptara mayor responsabilidad al volante.

En paralelo, la viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural, Romelia Mo, enfatizó que la educación vial representa una herramienta fundamental para que la ciudadanía actúe adecuadamente en la vía pública, y confirmó que los conocimientos trasladados a docentes serán incorporados a las aulas a nivel nacional.

Gobierno de Guatemala realizó esta mañana el lanzamiento de la Semana de la Seguridad Vial
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

Las motocicletas encabezan la siniestralidad vial en Guatemala

De acuerdo con los datos presentados durante la inauguración, más de 3.000 hechos viales han ocurrido en Guatemala en lo que va de 2026, con un promedio de 24 incidentes diarios.

Las motocicletas ocupan el primer lugar en número de percances, superando tanto a vehículos particulares como al transporte pesado. El departamento de Guatemala concentra la mayor parte de los incidentes, mientras que la entidad Provial ha registrado un incremento de accidentes con vehículos de carga en las rutas principales del país.

El evento sirvió también para la entrega oficial de la Guía Pedagógica de Educación Vial para Docentes de Bachillerato, documento preparado junto al Ministerio de Educación y destinado a estudiantes de dicho nivel. Carlos Fuentes, jefe del Departamento de Tránsito, junto al director general adjunto de la PNC, Héctor Prera, encabezaron la presentación junto a representantes de las principales entidades estatales dedicadas a la seguridad vial.

Gobierno de Guatemala realizó esta mañana el lanzamiento de la Semana de la Seguridad Vial
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

La meta internacional: reducir a la mitad las muertes para 2030

La Semana de la Seguridad Vial en Guatemala se inscribe dentro del marco del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Este plan establece como objetivo primordial lograr una reducción del 50 % en las víctimas mortales por accidentes de tránsito para el año 2030.

El programa anunciado por la Policía Nacional Civil incluye ferias viales, capacitaciones, conversatorios sobre víctimas, campañas de concientización y controles de prevención, los cuales tendrán lugar tanto en la ciudad capital como en diversos departamentos y municipios.

Estos dispositivos buscan una disminución sostenida en los índices de siniestralidad, alineando la respuesta nacional con los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloDepartamento de Tránsito de GuatemalaPNCdeGuatemalaMinisterio de Gobernación de Guatemalaaccidentes viales en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

Un número creciente de trabajadores del campo en El Salvador cultiva en terrenos alquilados. Un joven campesino inicia su jornada agrícola antes del amanecer

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?

La diversidad y el comportamiento de los volcanes salvadoreños brindan a los científicos de Hawái información valiosa sobre procesos eruptivos y riesgos similares a los que enfrentan

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

La reunión entre autoridades guatemaltecas y representantes de la organización internacional se centró en la supervisión de proyectos ejecutados en el país, con énfasis en la lucha contra el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

Más de 733 muertos por accidentes viales en Honduras: autoridades endurecen controles contra motociclistas

Ante el aumento de la siniestralidad vial, el Gobierno anunció el endurecimiento de operativos, sanciones y controles a nivel nacional

Más de 733 muertos por accidentes viales en Honduras: autoridades endurecen controles contra motociclistas

EDESUR implementa un plan estratégico para ampliar y modernizar la red eléctrica en comunidades del suroeste dominicano

La empresa avanza en obras clave como la subestación Cruce de Cabral mejoras en redes de distribución, respondiendo a la creciente demanda y a las necesidades de sectores históricamente afectados por deficiencias energéticas

EDESUR implementa un plan estratégico para ampliar y modernizar la red eléctrica en comunidades del suroeste dominicano

TECNO

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

El robot Atlas sorprende: levanta y transporta un refrigerador para servir bebidas en un video viral

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

ENTRETENIMIENTO

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Alan Cumming marcó distancia de los BAFTA tras el escándalo: “No quiero volver a tener nada que ver”

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

De North West a Rocky Barker: quién es quién en el imponente árbol genealógico de los Jenner-Kardashian

MUNDO

Sensay Island, la isla en Filipinas que reemplazó a los políticos por inteligencia artificial y ya genera polémica

Sensay Island, la isla en Filipinas que reemplazó a los políticos por inteligencia artificial y ya genera polémica

En medio de los pedidos de renuncia, el primer ministro británico confirmó que seguirá al frente del Partido Laborista

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

Los mercados financieros cerraron dispares y el precio se disparó ante la tensión en Medio Oriente

Palmeras, lagunas y 33 sitios de buceo: así es Entalula Beach, la playa filipina que reescribió el mapa del turismo en Asia