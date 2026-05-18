El Gobierno de Guatemala lanza campaña nacional para reducir accidentes de tránsito

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala inició este lunes la Semana de la Seguridad Vial, una campaña a nivel nacional que se desarrollará del 18 al 22 de mayo, con el fin de reducir los accidentes en carretera y promover una cultura de prevención entre conductores, peatones y estudiantes.

El lanzamiento de la iniciativa, respaldada por el Ministerio de Educación y apoyada por diversos organismos estatales, marca un esfuerzo coordinado para enfrentar las cifras crecientes de siniestralidad y las consecuencias sociales y sanitarias que estas conllevan.

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En el acto inaugural, realizado en el salón de actos de la Escuela Normal Central, destacó una cifra que dimensiona la urgencia del fenómeno: según el Ministerio de Gobernación, en los primeros dos meses de 2026 murieron aproximadamente 375 personas en hechos viales en Guatemala, lo que representa un promedio de siete muertes al día en las carreteras del país.

Esta información fue confirmada por el medio Prensa Libre durante la cobertura de la jornada de apertura. El número de heridos supera las 3,200 personas en ese mismo lapso, lo que, de acuerdo al balance oficial, genera una presión significativa para los hospitales públicos.

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El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, advirtió en su discurso: “La siniestralidad vial que tenemos en este momento es dramática”, remarcando el peso de los accidentes sobre miles de familias y subrayando que la mayoría de estos incidentes podrían evitarse si se adoptara mayor responsabilidad al volante.

En paralelo, la viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural, Romelia Mo, enfatizó que la educación vial representa una herramienta fundamental para que la ciudadanía actúe adecuadamente en la vía pública, y confirmó que los conocimientos trasladados a docentes serán incorporados a las aulas a nivel nacional.

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El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

Las motocicletas encabezan la siniestralidad vial en Guatemala

De acuerdo con los datos presentados durante la inauguración, más de 3.000 hechos viales han ocurrido en Guatemala en lo que va de 2026, con un promedio de 24 incidentes diarios.

Las motocicletas ocupan el primer lugar en número de percances, superando tanto a vehículos particulares como al transporte pesado. El departamento de Guatemala concentra la mayor parte de los incidentes, mientras que la entidad Provial ha registrado un incremento de accidentes con vehículos de carga en las rutas principales del país.

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El evento sirvió también para la entrega oficial de la Guía Pedagógica de Educación Vial para Docentes de Bachillerato, documento preparado junto al Ministerio de Educación y destinado a estudiantes de dicho nivel. Carlos Fuentes, jefe del Departamento de Tránsito, junto al director general adjunto de la PNC, Héctor Prera, encabezaron la presentación junto a representantes de las principales entidades estatales dedicadas a la seguridad vial.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó la Semana de la Seguridad Vial para reducir los accidentes en carretera. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

La meta internacional: reducir a la mitad las muertes para 2030

La Semana de la Seguridad Vial en Guatemala se inscribe dentro del marco del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Este plan establece como objetivo primordial lograr una reducción del 50 % en las víctimas mortales por accidentes de tránsito para el año 2030.

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El programa anunciado por la Policía Nacional Civil incluye ferias viales, capacitaciones, conversatorios sobre víctimas, campañas de concientización y controles de prevención, los cuales tendrán lugar tanto en la ciudad capital como en diversos departamentos y municipios.

Estos dispositivos buscan una disminución sostenida en los índices de siniestralidad, alineando la respuesta nacional con los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

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