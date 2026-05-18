Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Franco Colapinto presenció una carrera de karting

Franco Colapinto participó en una divertida actividad realizada hace unas semanas en el Kartódromo de Silverstone, Inglaterra, durante el receso de la Fórmula 1 por la cancelación de eventos en Medio Oriente. Su presencia estelar se dio a conocer este lunes y se lo vio al piloto argentino de Fórmula 1 con su habitual simpatía.

Se trató de una carrera organizada por la cadena Sky Sports, que cubre la temporada de la Máxima. El corredor bonaerense fue retado a identificar al único atleta profesional entre cinco participantes bajo la consigna “adivina el piloto”, según la propuesta del citado medio. Su elección recayó en el competidor con el número 43, el que lleva el pilarense en su Alpine A526 de la Máxima.

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El volante elegido por Colapinto sufrió una falla mecánica antes del final de la carrera. Pese al inconveniente técnico, Franco pudo precisar cuál de los pilotos era profesional, completando el desafío tras la bandera a cuadros. El elegido resultó ser Alex Brundle, corredor británico e hijo del ex corredor de F1 y actual comentarista de Sky Sports en transmisiones.

“¡Dale, 43!”, gritó Colapinto en el inicio de la carrera, que siguió con mucha atención. También se lamentó cuando su “pupilo” tuvo una mala largada y se entusiasmó luego de su avance y dijo “está ganando”.

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Franco Colapinto habló con un cronista en la previa a la carrera

Cabe recordar la polémica suscitada en octubre de 2024 en el Gran Premio de los Estados Unidos, cuando el argentino se dirigió de forma rauda a su Williams minutos antes de la largada y Martin Brundle lo quiso entrevistar y no fue posible. Esta actitud de Colapinto tuvo un trasfondo y aunque algunos usuarios de la red social X (antes Twitter) criticaron su accionar, otros coincidieron con el argentino debido a los motivos que lo llevaron a Franco a actuar de este modo. Según replicó en el pasado el medio F1Oversteer, Brundle había dicho que la “Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento” y planteó: “Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘wow, cuidado, va a ser algo especial’”. Sin embargo, una semana más tarde Colapinto fue entrevistado por Brundle, quien reconoció que su culpa.

Colapinto por primera vez está corriendo una temporada completa de F1 y luego de cuatro fechas pudo puntuar en dos de ellas ya que fue décimo en China y séptimo en Miami, donde cruzó la meta en el octavo puesto y luego fue reclasificado por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari).

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El argentino, que cumplirá 23 años el próximo 27 de mayo, tiene en el Alpine A526 un medio competitivo a diferencia del ejercicio anterior y en la competencia estadounidense fue el mejor del resto detrás de los cuatro equipos más fuertes, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

El calendario indica que Franco Colapinto volverá a la actividad oficial el viernes 22 de mayo durante el Gran Premio de Canadá. La jornada iniciará con prácticas libres de 13:30 a 14:30, seguidas por la clasificación sprint de 17:30 a 18:14. El sábado 23 de mayo se disputarán la carrera sprint de 13:00 a 14:00 y la clasificación de 17:00 a 18:00. La carrera principal, prevista para el domingo 24 de mayo a las 17:00, marcará el retorno de las competencias oficiales para el piloto argentino.

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