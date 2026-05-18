Estiércol de vaca, lluvia y un brote gastrointestinal: el origen del caos sanitario que golpeó al Giro de Italia

El brote de infecciones gastrointestinales tras la Famenne Ardenne Classic afectó a decenas de ciclistas internacionales antes del Giro de Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de infecciones gastrointestinales tras la Famenne Ardenne Classic dejó a decenas de ciclistas internacionales fuera de competición a solo días del inicio del Giro de Italia, informaron el diario británico The Guardian y otros medios especializados. La sospecha principal recae en el contacto con estiércol de vaca presente en las carreteras rurales belgas bajo lluvia intensa, lo que habría provocado la contaminación por bacterias.

Varios ciclistas que iban a participar en el Giro de Italia, que comenzó el 8 de mayo en Nesebar, Bulgaria, y terminará el 31 de mayo en Roma, Italia; enfermaron tras competir en la Famenne Ardenne Classic de Bélgica. Según la revista especializada Cycling Weekly, el estiércol de vaca en el asfalto habría jugado un papel clave al facilitar la transmisión bacteriana, lo que llevó a hospitalizaciones y a la necesidad de modificar plantillas de equipos favoritos.

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Tras la carrera del domingo 3 de mayo en las Ardenas, los equipos se encontraron ante un brote de infecciones inesperado a solo tres días de la gran vuelta italiana. De acuerdo con el portal especializado Cycling up to date, la combinación de lluvia y residuos agrícolas dispersó el estiércol y contaminó a los ciclistas durante la ruta, lo que supuso síntomas como diarrea, fiebre y vómitos, además de hospitalizaciones registradas principalmente por Lotto–Intermarché.

El equipo belga Lotto–Intermarché, ganador de la prueba con Arnaud De Lie, reportó que tres de sus corredores, incluidos Liam Slock y Milan Menten, fueron atendidos por dolor abdominal y fiebre, informó diario británico. El director deportivo Maxime Bouet declaró que “la mitad del pelotón está enferma”.

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La sospecha sobre el origen del brote recae en el contacto con estiércol de vaca presente en las carreteras durante la intensa lluvia en Bélgica - REUTERS/Sarah Meyssonnier

Al menos un equipo debió realizar cambios en su alineación para el Giro de Italia, concretamente el equipo belga. En su caso, acudió a la presentación oficial en Bulgaria con solo cinco de sus ocho ciclistas, según los medios especializados. Liam Slock fue reemplazado por el británico Joshua Giddings tras descartarse su participación por motivos médicos. Por su parte, De Lie, vencedor en Famenne, comenzó a sentir molestias durante el vuelo rumbo a Bulgaria, lo que pone en duda su condición física para la carrera de 21 etapas.

Bajas y reemplazos en la víspera del Giro de Italia

El brote creó un efecto dominó en los días previos a la salida del Giro de Italia. Bouet indicó, conforme al portal especializado, que “la salud de los corredores es la prioridad absoluta” y explicó que el reemplazo de Slock por Giddings se dio para reducir el riesgo de contagio, tanto dentro de su equipo como hacia otros conjuntos. Milan Menten, quien también presentó síntomas, fue declarado recuperado justo antes del viaje a Bulgaria.

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Otros equipos que participaron en la Famenne Ardenne Classic, como Alpecin, notificaron igualmente casos similares, y reorganizaron sus estrategias a la espera de que los síntomas remitieran, informó la revista especializada. El director deportivo de Lotto–Intermarché recalcó la gravedad de la situación al afirmar que “algunos conjuntos tuvieron a toda su plantilla hospitalizada”, aunque admitió que podría ser una sobreestimación. El temor a un nuevo brote preocupa al pelotón a las puertas de la competición.

Mientras tanto, De Lie, uno de los grandes nombres del ciclismo belga, afronta la incertidumbre de su participación en el Giro. Según el diario, el equipo ha decidido priorizar el descanso y reducir al máximo los riesgos de propagación, con vigilancia sobre la evolución de los síntomas en las jornadas iniciales.

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Varios equipos, incluidos Lotto–Intermarché y Alpecin, reorganizaron plantillas y estrategias tras la aparición de casos de infecciones gastrointestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estiércol en el asfalto y lluvia, el origen del brote

Las fuentes coinciden en que el estiércol de vaca dispersado en los tramos rurales durante la carrera y la lluvia intensa fueron elementos decisivos. La masa de excrementos salpicó equipos, bidones y ropa de los ciclistas, lo que propició la exposición colectiva.

La hipótesis principal apunta a la infección por campilobacter como causa del brote, aunque hasta el momento no existen análisis de laboratorio que confirmen el agente. De acuerdo con la revista, esta bacteria puede provocar infecciones digestivas agudas de hasta una semana de duración, una complicación seria para ciclistas que afrontan una prueba de 21 etapas.

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Ante el avance de los síntomas, los directores deportivos recomendaron a sus corredores acudir al hospital ante cualquier señal de debilidad para frenar complicaciones y aislar los casos. En respuesta al brote, los equipos han extremado las medidas de prevención sanitaria de cara al inicio del Giro de Italia.

El pelotón internacional inicia la gran vuelta bajo el impacto de un riesgo sanitario inesperado y difícil de controlar en pruebas al aire libre. Equipos y ciclistas permanecen en alerta, con la salud como prioridad y las estrategias ajustadas a la situación, conscientes de que cada etapa puede presentar nuevos desafíos derivados de este episodio.

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