Salud

La pérdida rápida de peso rápida supera a la progresiva en un nuevo ensayo clínico

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LUNES, 18 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Cuando se trata de perder peso, ¿es realmente la estrategia ganadora lenta y constante? ¿O podría una caída rápida llevar realmente a mejores resultados a largo plazo?

Una nueva investigación presentada la semana pasada en Estambul, en el Congreso Europeo sobre la Obesidad , desafía la creencia de larga data de que perder peso demasiado rápido conduce a un repunte.

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En este ensayo clínico aleatorizado de 52 semanas, los investigadores siguieron a 284 adultos con obesidad que fueron asignados a un programa de pérdida de peso rápida o gradual.

Durante las primeras 16 semanas, el grupo de pérdida rápida de peso siguió un plan estructurado bajo en calorías que comenzó con menos de 1.000 calorías al día, aumentando paso a paso hasta unas 1.500 calorías diarias. El grupo gradual redujo la ingesta de forma más moderada, promediando unas 1.400 calorías al día.

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Después de eso, ambos grupos iniciaron el mismo programa de prevención de recuperación de peso de 36 semanas, con coaching y apoyo continuo.

¿El resultado?

Los participantes en el grupo de pérdida rápida de peso perdieron casi el 13% de su peso corporal en las primeras 16 semanas, frente a poco más del 8% en el grupo gradual.

Un año después, seguían manteniendo una pérdida de peso significativamente mayor en general y tenían muchas más probabilidades de alcanzar objetivos clínicamente significativos relacionados con menores riesgos de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardíacas y artrosis.

"Nuestros resultados desafían claramente la creencia predominante de que una pérdida de peso lenta y gradual es necesaria para evitar la recuperación de peso y reducir las complicaciones relacionadas con la obesidad", dijo Line Kristin Johnson, del Vestfold Hospital Trust en Tønsberg, Noruega.

Dijo que la necesidad urgente de estrategias para perder y mantener el peso hace que los hallazgos sean especialmente relevantes.

"Como muchas personas con obesidad no pueden acceder ni permitirse tratamientos médicos o quirúrgicos, nuestros resultados respaldan el potencial de programas efectivos y comercialmente disponibles para reducir la creciente carga sobre los sistemas públicos de salud", afirmó en un comunicado de prensa.

La investigación presentada en reuniones suele considerarse preliminar hasta que se publica en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los pasos para perder peso.

FUENTE: HealthDay TV, 18 de mayo de 2026

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