El costo de estar sano: los precios de salud subieron de forma ininterrumpida durante el último año en El Salvador

Un estetoscopio, una calculadora, un frasco de pastillas, una factura médica y billetes de dólar se encuentran sobre una mesa, simbolizando los crecientes gastos de atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a servicios médicos y productos farmacéuticos representa una necesidad básica para la población. Según datos del Banco Central (BCR), el costo de la salud experimenta un incremento sostenido durante los últimos doce meses, una tendencia que no solo afecta la economía familiar sino que también plantea desafíos para la política pública.

El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), actualizado a abril de 2026, evidencia que el rubro de “Salud” pasó de 114.00 puntos en abril de 2025 a 117.02 puntos un año después.

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De acuerdo con el BCR, este resultado equivale a una variación interanual de 2.65%, cifra que, aunque modesta frente a otros segmentos más volátiles, como energía o alimentos, destaca por su constancia y su impacto directo sobre un gasto considerado inelástico.

El análisis de la serie histórica del IPC permite identificar una característica poco habitual: no se registró ninguna disminución mensual en el índice de salud a lo largo del año. Desde el avance inicial de abril a mayo de 2025 (de 114.00 a 114.30), la curva mantuvo una pendiente positiva constante, lo que refleja una presión inflacionaria persistente sobre el sector.

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La evolución mensual del IPC de Salud muestra una curva ascendente sin interrupciones desde abril de 2025 hasta la actualidad. (Foto: Captura de datos oficiales)

El BCR atribuye esta dinámica a diversos factores estructurales y coyunturales. La actualización de precios de insumos importados, el ajuste de contratos de seguros médicos privados y el encarecimiento de la tecnología médica figuran entre las causas principales.

Además, la dependencia de suministros internacionales y la logística de distribución han elevado los costos operativos de clínicas, laboratorios y farmacias.

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De acuerdo con el reporte del BCR, el primer semestre del periodo analizado (abril-septiembre 2025) mostró ajustes graduales, con el índice subiendo de 114.00 a 115.12 puntos.

El último trimestre del año evidenció una aceleración, cerrando diciembre en 116.00 puntos. En los primeros cuatro meses de 2026, la presión inflacionaria se intensificó, sumando 1.02 puntos hasta alcanzar 117.02 en abril.

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La salud como gasto inelástico: impacto directo en la economía familiar y el acceso a servicios médicos

La constancia de estos incrementos cobra relevancia porque la salud constituye un gasto inelástico: las familias no pueden posponer ni reducir de manera significativa el consumo de medicamentos o la atención médica, aun cuando los precios suben.

El fenómeno contrasta con otros bienes y servicios, donde el consumidor puede ajustar su demanda en función del precio.

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En términos prácticos, el informe del Banco Central explica que por cada 100 unidades monetarias gastadas en servicios médicos o medicamentos en abril de 2025, hoy es necesario desembolsar aproximadamente 102.65 para acceder exactamente a los mismos bienes y servicios.

Esta situación repercute directamente en el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los hogares.

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Una vista cenital muestra un estetoscopio y dólares sobre un gráfico de barras, simbolizando el análisis de la economía de la salud en un escritorio de madera clara con luz fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del alza constante en el IPC de salud trasciende el ámbito individual y familiar. Es decir que, el encarecimiento de la atención médica puede derivar en una mayor presión sobre el gasto público, especialmente en contextos donde el Estado subsidia parte de los servicios sanitarios o medicamentos esenciales.

Además, el aumento de los costos podría limitar el acceso de sectores vulnerables a tratamientos y atención oportuna.

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Ante este panorama, la medicina preventiva adquiere un papel estratégico. Los especialistas citados en el reporte del BCR subrayan que las acciones orientadas a evitar enfermedades o complicaciones permiten contener el gasto sanitario a largo plazo y mitigar el impacto de los aumentos constantes en el índice de precios.