Salud

Las fuentes de grasas saludables que no pueden faltar en tu dieta diaria, según expertos

Incorporar los nutrientes esenciales adecuados en tu alimentación cotidiana ayuda a mantener un corazón sano, mejorar la función cerebral y aportar energía de calidad

Guardar
Grasas saludables: especialistas destacan su
Grasas saludables: especialistas destacan su papel esencial en la dieta para mantener el bienestar y prevenir enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la palabra “grasa” ha sido sinónimo de algo que conviene evitar. Etiquetada como culpable de problemas de salud y aumento de peso, fue desterrada de innumerables planes alimenticios.

Pero hoy en día, esa visión se ha transformado: los especialistas reconocen que no todas las grasas son iguales y que su presencia es esencial para el organismo, siempre que se elijan con criterio.

La calidad y el tipo de grasa han pasado al centro de las recomendaciones de expertos citados por GQ, quienes insisten en la necesidad de diferenciar entre grasas saludables y aquellas que deben limitarse.

Lejos de limitarse a los alimentos tradicionales, las opciones recomendadas incluyen no solo pescados grasos de origen silvestre y frutos secos, sino una variedad de fuentes inesperadas y beneficiosas. Redescubrir el papel de las grasas en la dieta es clave para una vida más equilibrada y saludable.

Qué dice la ciencia sobre las grasas

La percepción pública y científica sobre las grasas alimenticias se ha transformado de manera significativa en los últimos diez años. “El tipo de grasa es más importante que la cantidad total”, dijo la científica en nutrición Toral Shah, consultada por GQ.

Las grasas saturadas, presentes en frituras y alimentos ultraprocesados, solo se aconsejan en ocasiones puntuales. En cambio, las grasas insaturadas, presentes en alimentos como la palta y los aceites de pescado, se consideran esenciales para una dieta equilibrada.

Las grasas saludables cumplen funciones vitales en el organismo, como la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y K), la formación de hormonas que regulan el metabolismo y la protección de órganos importantes al servir de aislamiento térmico, así lo explica la nutricionista clínica Krutika Nanavati a GQ.

Diferenciar entre grasas saturadas e
Diferenciar entre grasas saturadas e insaturadas mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de trastornos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las grasas buenas participan en la comunicación entre células y favorecen procesos que regulan el crecimiento, la respuesta inmunológica y la reproducción, según Shah.

El consumo regular de ácidos grasos omega-3 ayuda a mantener la presión arterial controlada, puede aumentar el colesterol HDL y se asocia a un menor riesgo de infarto mortal, hasta en un 45%.

También existe evidencia de que los omega-3 están vinculados con menor riesgo de depresión, protección frente al deterioro cognitivo y una reducción de la inflamación asociada a enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Límites y recomendaciones para el consumo de grasa

El exceso de grasas, incluso de fuentes saludables, puede provocar efectos adversos. Autoridades citadas por GQ, como la American Heart Association y el National Institutes of Health, recomiendan que entre el 25% y el 35% de las calorías diarias provengan de grasa, con un límite de menos del 10% para las grasas saturadas y menos del 1% para los ácidos grasos trans. Superar este rango eleva el riesgo de sobrepeso, problemas cardíacos y algunos cánceres.

Shah recomienda evitar frituras, comida rápida, embutidos, pasteles industriales y productos que contengan “aceites parcialmente hidrogenados”.

El consumo de ácidos grasos
El consumo de ácidos grasos omega-3 se asocia con un menor riesgo de infarto mortal y protección cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic coincide en destacar la importancia de priorizar las grasas insaturadas —tanto monoinsaturadas como poliinsaturadas— presentes en aceites vegetales (oliva, canola, girasol), frutos secos, semillas, pescado azul y aguacates.

Además, aconseja limitar las grasas saturadas (carnes grasas, lácteos enteros) y evitar por completo las grasas trans que suelen encontrarse en productos industriales y fritos.

Adoptar patrones como la dieta mediterránea, rica en alimentos vegetales y aceite de oliva como fuente principal de grasa, se asocia a una mejor salud cardiovascular y a una reducción de la inflamación.

Otra recomendación de la Mayo Clinic es incluir cuatro porciones semanales de frutos secos y semillas sin sal, y preferir aceites vegetales líquidos para cocinar en lugar de grasas sólidas como la mantequilla.

Fuentes recomendadas de grasas saludables

Respecto a las mejores fuentes de grasas saludables, los especialistas consultados por GQ sugieren priorizar:

  • Pescados grasos de origen silvestre: como el salmón y la caballa, que aportan ácidos grasos omega-3.
  • Frutos secos y semillas: tales como nueces, almendras o semillas de chía, por su contenido de grasas insaturadas.
  • Aceite de oliva virgen extra y aceite de palta: valorados por su aporte de grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud cardiovascular.
  • Yema de huevo: pese a reparos previos sobre el colesterol, hoy se reconoce su valor en lípidos saludables, vitaminas cruciales y colina.
  • Algas comestibles: variedades como nori aportan pequeñas cantidades de omega-3.
La absorción de vitaminas, la
La absorción de vitaminas, la regulación hormonal y la protección de órganos dependen del adecuado consumo de grasas buenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir cuidadosamente tanto la calidad como la cantidad de grasas en la dieta posibilita aprovechar sus beneficios esenciales para el organismo y mantener la salud protegida a largo plazo.

Temas Relacionados

Grasas saludablesÁcidos grasos omega-3Salud CardiovascularGrasas saturadasDieta equilibradaToral ShahKrutika NanavatiAlimentos ricos en grasas buenasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuáles son los síntomas poco conocidos y las señales sutiles de un posible infarto, según los expertos

Según especialistas de Cleveland Clinic, el ataque cardíaco suele aparecer con manifestaciones inesperadas o una sensación de malestar general que dificulta su reconocimiento oportuno. Cómo identificar las señales de alarma para acudir a una consulta médica de urgencia

Cuáles son los síntomas poco

De evolución a regeneración completa y continua: así cambia el esqueleto humano a lo largo de la vida

Especialistas de Cleveland Clinic explican que el sistema óseo, fruto de milenios de adaptación, renueva su fortaleza a lo largo de la vida. Incluso, durante el crecimiento, pasa de tener unos 300 huesos en la infancia a 206 en la adultez

De evolución a regeneración completa

El entrenamiento de fuerza, ¿clave para los músculos, el sistema nervioso y la prevención del deterioro cognitivo?

En el podcast Tengo un Plan, el médico Antonio Hernández y el entrenador Víctor Beguería analizan por qué esta condición se vincula con el rendimiento cerebral y la longevidad

El entrenamiento de fuerza, ¿clave

Los pasatiempos pueden favorecer la adopción de hábitos saludables y el desarrollo de la resiliencia, afirman los expertos

Algunas investigaciones recientes exploran el efecto de actividades recreativas en la vida diaria y plantean nuevas alternativas para quienes buscan transformar su manera de enfrentar los desafíos personales

Los pasatiempos pueden favorecer la

Cómo caer sin lastimarse: la estrategia simple que recomienda Harvard para evitar lesiones en el hogar

Adoptar acciones precisas y posturas seguras puede ser determinante para reducir las consecuencias de un accidente doméstico, según especialistas

Cómo caer sin lastimarse: la
DEPORTES
Es el deportista más ganador

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

El secreto mejor guardado de

El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde

Corrupción, crisis económica e invasiones: así se desplomó el Imperio Romano de Occidente

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos