Qué ocurre en el cuerpo cuando no se toma suficiente agua, según expertos

El agua representa entre el 50% y el 60% del peso corporal, clave para mantener el equilibrio fisiológico general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua constituye más de la mitad del peso corporal y resulta clave para procesos fisiológicos esenciales. Su adecuada ingesta es determinante para mantener el equilibrio y el buen funcionamiento del organismo. La proporción de agua en el cuerpo humano oscila entre el 50% y el 60%, lo que convierte a la hidratación en un elemento esencial para el funcionamiento celular, la actividad cerebral y los principales órganos.

El consumo insuficiente de agua puede provocar fatiga, alteraciones en el estado de ánimo, dolores de cabeza y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, así como deterioro de la función cognitiva, según la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic. Estas instituciones médicas estadounidenses advierten que la deshidratación afecta de inmediato el nivel de energía, la función mental y diversos sistemas del organismo, y que las consecuencias pueden agravarse cuando el déficit hídrico se prolonga.

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No beber suficiente agua genera una disminución de la energía y puede causar inestabilidad emocional. Mayo Clinic señala que la fatiga a mitad del día o la sensación de agotamiento suelen ser síntomas de hidratación insuficiente. Cleveland Clinic añade que incluso una deshidratación leve puede desencadenar irritabilidad, enojo y ánimo depresivo, síntomas que suelen revertirse al reponer líquidos.

Efectos sobre la función cerebral y el rendimiento cognitivo

El cerebro depende del agua para mantener su rendimiento óptimo. De acuerdo con Mayo Clinic, la deshidratación puede afectar la memoria de trabajo y reducir la capacidad de concentración. La falta de líquidos adecuados se asocia a dificultad para pensar con claridad y a la aparición de la llamada “niebla mental”. Recuperar líquidos restaura la energía y favorece el rendimiento mental, aliviando episodios de atención reducida.

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Estudios citados por Cleveland Clinic indican que un consumo adecuado de agua está vinculado a una mejor memoria, mayor agilidad mental y funciones cognitivas básicas preservadas. El nivel diario de hidratación guarda una relación directa con la calidad del desempeño cerebral, por lo que mantener una ingesta constante de líquidos ayuda a prevenir errores, olvidos y distracciones.

La deshidratación reduce la memoria de trabajo y disminuye la concentración, afectando el rendimiento cerebral según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recogidas por Mayo Clinic indican que la deshidratación puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, ya que espesa la sangre y favorece episodios cardiovasculares. La falta de hidratación también incrementa la vulnerabilidad a dolores de cabeza, calambres musculares y fatiga frecuente, afectando tanto la vida laboral como el bienestar general.

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Cleveland Clinic señala que signos como orina de color amarillo oscuro, boca seca, piel fría, sensación de mareo o palpitaciones pueden advertir sobre un estado peligroso de deshidratación. Estos síntomas exigen incrementar de inmediato la ingesta de líquidos para evitar complicaciones mayores. La fatiga y la disminución en la capacidad para actividades físicas y mentales aparecen como señales tempranas de un déficit hídrico, pudiendo progresar a cuadros más graves si no se corrigen.

Impacto en el metabolismo, el peso corporal y la salud cutánea

El agua es indispensable para que el metabolismo funcione correctamente. Según Mayo Clinic, la deshidratación ralentiza el metabolismo basal, lo que puede favorecer el aumento de peso con el tiempo.

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El agua es esencial para un metabolismo eficiente y ayuda a prevenir el aumento de peso, según Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua genera sensación de saciedad y ayuda a limitar el consumo excesivo de alimentos, en especial si se prefiere agua sobre bebidas azucaradas o con cafeína. Además, la adecuada hidratación facilita la digestión y la eliminación de toxinas, optimizando el aprovechamiento de los nutrientes.

La piel también refleja el estado de hidratación del cuerpo. Cleveland Clinic subraya que la deshidratación acentúa líneas de expresión y arrugas, y reduce la elasticidad cutánea, dando lugar a un aspecto apagado o áspero. Una ingesta adecuada de líquidos favorece la regeneración celular y ayuda a mantener la piel con buen aspecto, flexible y resistente frente a las agresiones externas.

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Influencia en el ejercicio, la recuperación y los hábitos alimenticios

Durante el ejercicio físico, el cuerpo pierde agua y electrolitos a través del sudor. Mayo Clinic explica que no reponer líquidos antes, durante y después de la actividad física reduce la fuerza, la resistencia y el rendimiento general. La capacidad de recuperación muscular también se ve comprometida en situaciones de deshidratación, aumentando el riesgo de lesiones y prolongando el tiempo necesario para volver a la actividad habitual.

Tanto Mayo Clinic como Cleveland Clinic advierten que la sed a menudo se confunde con hambre, lo que lleva a un aumento innecesario de la ingesta calórica y facilita el incremento de peso. Se recomienda prestar atención a las señales reales del cuerpo y priorizar el consumo de agua antes de recurrir a alimentos adicionales. Adoptar el hábito de beber agua regularmente, incluso en ausencia de sed, ayuda a mantener el equilibrio hídrico y previene episodios de deshidratación inadvertida.

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Durante la actividad física, reponer líquidos es esencial para mantener la fuerza, prevenir lesiones y favorecer la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de la salud general no depende únicamente de la cantidad de agua ingerida. Complementar la hidratación interna con cuidados externos, como el uso de productos adecuados para la piel y la protección solar, contribuye a conservar la vitalidad y el buen aspecto cutáneo a largo plazo. La hidratación, por tanto, es un pilar básico para el bienestar físico, mental y estético.