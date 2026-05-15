Estados Unidos canceló el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

Soldados de pie junto a una alambrada en un día de prensa durante el ejercicio Combined Resolve del Ejército de Estados Unidos en las instalaciones de entrenamiento en el sur de Alemania en Hohenfels. 30 de abril de 2026 (REUTERS/Angelika Warmuth)

Los Estados Unidos cancelaron el despliegue planeado de 4.000 soldados en Polonia, informaron este viernes funcionarios estadounidenses, mientras Washington reorganiza sus fuerzas en Europa tras anunciar que retiraría a miles de tropas de Alemania.

El jefe del US European Command “recibió las instrucciones sobre la reducción de fuerzas”, declaró el general Christopher LaNeve, jefe interino del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, durante una audiencia en el Congreso cuando se le preguntó sobre el despliegue cancelado.

PUBLICIDAD

“He trabajado con él en consulta estrecha sobre qué unidad de fuerzas sería, y... tenía más sentido que esa brigada no realizara su despliegue en el teatro de operaciones”, dijo LaNeve, refiriéndose al 2nd Armored Brigade Combat Team.

Algunos elementos de la unidad ya habían sido enviados al extranjero y su equipo estaba en tránsito, según el general, quien indicó que la orden de cancelar el despliegue provino de la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

PUBLICIDAD

El secretario del Ejército Dan Driscoll, que testificó junto a LaNeve, afirmó que el despliegue fue cancelado “hace un par de días”.

El representante republicano Don Bacon señaló que Polonia no había sido informada con antelación.

PUBLICIDAD

“Me llamaron ayer. No lo sabían, les tomó por sorpresa”, dijo Bacon durante la audiencia, describiendo la cancelación del despliegue como “reprensible” y “una vergüenza para nuestro país”.

La representante demócrata Marilyn Strickland también criticó la medida, asegurando que “cuando retiramos a tantos soldados, estamos diciendo que no somos un aliado fiable”.

PUBLICIDAD

A comienzos de este mes, el Pentágono anunció que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania, y el portavoz Sean Parnell señaló que se esperaba que la retirada “se completara en los próximos seis a doce meses”.

Soldados conducen un tanque Leopard 2 A6 entre el polvo (AP Foto/Markus Schreiber)

Disputa por la guerra con Irán

Ese anuncio se produjo durante una acalorada disputa entre Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán, y posteriormente el presidente estadounidense dijo que la reducción de tropas sería “mucho mayor que 5.000”, sin proporcionar detalles.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sugirió este viernes que la cancelación del despliegue en su país podría estar relacionada con la retirada de tropas de Alemania.

“Si una brigada diferente a la originalmente planeada es enviada a Polonia —quizá la que estaba en Alemania— y 5.000 soldados salen de Alemania rumbo a Polonia... no hay cambio en las garantías de seguridad", declaró Kosiniak-Kamysz a los periodistas.

PUBLICIDAD

Trump ha amenazado con reducir el número de tropas estadounidenses en Alemania y otros aliados europeos durante ambos mandatos en la Casa Blanca, argumentando que quiere que Europa asuma mayor responsabilidad por su defensa en lugar de depender de Washington.

Un funcionario de la OTAN declaró a AFP este viernes: “Sabemos que Estados Unidos está trabajando para ajustar su postura en Europa”.

PUBLICIDAD

“Un enfoque en fuerzas rotativas no afectará los planes de disuasión y defensa de la OTAN. Y ya estamos viendo una mayor presencia en el flanco oriental por parte de Canadá y Alemania, lo cual contribuye a una OTAN más fuerte en general", agregó el funcionario.

(AFP)

PUBLICIDAD