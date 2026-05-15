Salud

Cómo el cerebro elimina toxinas al dormir y cuál es el impacto de los somníferos

Cada noche, este órgano pone en marcha un mecanismo que le permite eliminar residuos acumulados durante el día, consolidar la memoria y preservar la salud de las neuronas. Los detalles de un estudio realizado en modelos animales sobre el uso de estos fármacos

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Un frasco de plástico celeste, sin etiquetas, está volcado sobre una superficie naranja texturizada, con numerosas pastillas blancas redondas desparramadas a su lado.
Los somníferos pueden limitar el flujo de limpieza cerebral al suprimir las oscilaciones del sistema glinfático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las horas de sueño, el cerebro humano no entra en reposo total, sino que ejecuta una serie de tareas críticas para el funcionamiento y la salud general. Una de las más relevantes es el denominado “lavado de cerebro”, un proceso en el que el sistema glinfático, una red compleja de vasos, elimina desechos tóxicos acumulados en el encéfalo. Entre estos residuos se encuentran proteínas como la beta-amiloide y la tau, ambas vinculadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

Este sistema actúa movilizando el líquido cefalorraquídeo junto a las arterias, permitiendo que este fluido penetre en los espacios intervasculares del cerebro, absorba los residuos y los derive hacia otras partes del cuerpo para su eliminación. Este proceso se considera fundamental para la salud cerebral, ya que contribuye a mantener el equilibrio y la funcionalidad de las neuronas, explican en National Geographic.

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El lavado de cerebro se inicia cuando el encéfalo libera norepinefrina, un neurotransmisor necesario para la respuesta de lucha o huida. Al aparecer esta sustancia, los vasos sanguíneos del cerebro se encogen, lo que hace que haya menos sangre y permite que entre más líquido cefalorraquídeo. Cuando baja la cantidad de norepinefrina, los vasos vuelven a ensancharse y así el líquido puede salir, llevándose los desechos. Este proceso de encogerse y ensancharse ocurre en ciclos de unos 50 segundos durante el sueño profundo, lo que ayuda a que el líquido se mueva y limpie el cerebro.

Persona durmiendo en cama con la ventana abierta. La luna llena ilumina el cielo nocturno estrellado, con luces de ciudad visibles a lo lejos.
Durante el sueño profundo, el líquido cefalorraquídeo limpia las proteínas beta-amiloide y tau vinculadas con la demencia cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inciden los somníferos en el sueño reparador

Un hallazgo reciente ha revelado que algunos medicamentos para dormir pueden interferir con el proceso natural de limpieza cerebral durante la noche. Un estudio publicado en la revista Cell por el equipo de la neurocientífica Maiken Nedergaard identificó que el uso de zolpidem (un sedante ampliamente prescrito) suprime las oscilaciones necesarias para el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo, dificultando así la función del sistema glinfático.

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En experimentos realizados con ratones, los animales que recibieron una dosis presentaron una reducción considerable en las oscilaciones rítmicas que facilitan la limpieza cerebral, en comparación con los que durmieron de forma natural.

Este descubrimiento ha sido considerado “impactante” por especialistas como Bryce Mander, profesor asociado de psiquiatría en la UC Irvine, quien señaló que constituye una evidencia temprana de que los somníferos pueden alterar funciones neurobiológicas esenciales del sueño. Sin embargo, los científicos advierten que es necesario realizar más estudios en humanos antes de emitir conclusiones definitivas, ya que analizar el sistema glinfático en personas supone retos éticos y técnicos notables.

Ilustración de un cerebro cortado por la mitad. La sección izquierda muestra vasos y líquido azul limpiando partículas luminosas. La derecha tiene partículas acumuladas y píldoras azules.
El sistema glinfático elimina desechos tóxicos del cerebro durante el sueño, crucial para prevenir enfermedades como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate científico se centra ahora en el verdadero significado de un sueño reparador. Como señala Mander, el objetivo no es simplemente dormir, sino garantizar que se preserven las funciones fundamentales del sueño, incluyendo la limpieza cerebral. Además, el investigador Adam Spira, de la Universidad Johns Hopkins, citado por National Geographic, advierte que la relación entre el uso regular de pastillas para dormir y el riesgo de deterioro cognitivo aún no está clara; algunos estudios sugieren una posible conexión con un mayor riesgo de demencia, aunque los mecanismos exactos siguen sin resolverse.

Los expertos coinciden en que los somníferos no replican el sueño natural, y subrayan la importancia de valorar las ventajas y desventajas de estos medicamentos bajo supervisión médica, ya que diferentes fármacos pueden provocar distintos efectos sobre el cerebro y la calidad del descanso.

Cuáles son las alternativas recomendadas para tratar el insomnio

La principal alternativa no farmacológica para el insomnio persistente es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I). Esta intervención es considerada por los especialistas como el tratamiento de primera línea, ya que ayuda a modificar los pensamientos y conductas que dificultan el descanso nocturno. Según un ensayo científico, la TCC-I suele ofrecer mejores resultados a largo plazo que los medicamentos para dormir, además de evitar los efectos secundarios e incertidumbres asociados al uso de fármacos.

Un hombre adulto descansa en una cama con sábanas grises, su boca abierta y rostro tenso, sugiriendo una respiración dificultosa en un dormitorio iluminado.
Mantener horarios regulares, limitar cafeína y crear un ambiente adecuado son claves para mejorar la calidad del sueño natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, tanto Cleveland Clinic como Mayo Clinic recomiendan una serie de cambios en el estilo de vida para mejorar la calidad del sueño. Entre los consejos destacados se encuentran:

  • Mantener horarios de sueño regulares, acostándose y levantándose siempre a la misma hora.
  • Limitar el consumo de cafeína y evitar las siestas prolongadas durante el día.
  • Realizar ejercicio físico de manera regular, pero no justo antes de dormir.
  • Reducir la exposición a pantallas brillantes y dispositivos electrónicos antes de ir a la cama.
  • Crear un ambiente propicio para el descanso, asegurando que la habitación sea cómoda, oscura y silenciosa.

Los especialistas subrayan que, aunque los medicamentos para dormir pueden proporcionar alivio rápido en situaciones de insomnio severo, su uso debe limitarse a corto plazo y siempre bajo supervisión médica. La evaluación del tratamiento más adecuado debe hacerse de manera individualizada, priorizando siempre las alternativas que permitan un descanso natural y sostenido en el tiempo.

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