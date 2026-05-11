Salud

El consumo diario de legumbres y soja reduce el riesgo de hipertensión arterial

Un análisis internacional revela que quienes incorporan regularmente estos alimentos presentan una disminución de hasta un 30% en la probabilidad de desarrollar presión elevada respecto de quienes los consumen en menor cantidad

Guardar
Google icon
Ilustración de un plato en forma de corazón con legumbres variadas como frijoles, guisantes y lentejas, tofu y miso. Rodean el plato edamame y perejil sobre madera.
Un reciente estudio internacional vincula el aumento del consumo de legumbres y alimentos de soja con una reducción del riesgo de presión arterial alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño ajuste en la alimentación, como aumentar el consumo de legumbres y alimentos de soja, podría reducir el riesgo de presión arterial alta hasta en un 30%, según un reciente estudio internacional. Esta condición afecta a 1.400 millones de adultos en todo el mundo y constituye un factor de riesgo principal para infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares, según Science Focus.

Incorporar más legumbres —como frijoles, guisantes o lentejas— y alimentos derivados de la soja —incluyendo tofu, edamame y miso— puede disminuir la probabilidad de padecer presión arterial alta en la vida adulta.

PUBLICIDAD

Según el estudio citado por Science Focus, una ingesta diaria cercana a 170 gramos de legumbres o de 60 a 80 gramos de productos de soja representa una estrategia sencilla y sostenible para prevenir enfermedades cardiovasculares.

El estudio, liderado por el doctor Dagfinn Aune del Imperial College London y la Oslo New University, analizó datos de 300.000 adultos reunidos a partir de 12 investigaciones previas. Los participantes provenían de Estados Unidos, Irán, Corea del Sur, Japón, Francia y Reino Unido. El análisis agrupó a los individuos en función de la frecuencia con la que consumían legumbres y soja, y luego comparó el riesgo de desarrollar presión arterial alta en cada grupo.

PUBLICIDAD

Vista superior de una mesa de madera con numerosos cuencos y platos llenos de alimentos ricos en fibra, como legumbres, cereales, frutas, verduras y semillas.
La ingesta diaria de 170 gramos de legumbres reduce significativamente el riesgo de presión arterial alta según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que alcanzaron una mayor ingesta diaria de estos alimentos presentaron una disminución relevante en el riesgo de presión arterial alta. El consumo regular de aproximadamente 170 gramos de legumbres y entre 60 y 80 gramos de soja al día se asoció a una reducción del 30% en la probabilidad de desarrollar esta dolencia en comparación con quienes no incluían estos productos en su dieta.

Además, el grupo con mayor consumo de legumbres registró un riesgo 16% menor de padecer presión arterial alta, y el de soja, un 19% menos, en comparación con los grupos de consumo bajo. Estos resultados, recogidos por Science Focus, refuerzan la importancia de priorizar fuentes vegetales de proteína en la alimentación.

Aune destacó que incrementar estos alimentos significa, además, una alternativa económica y sostenible para reducir la hipertensión y las enfermedades relacionadas. El investigador añadió que esta estrategia ayudaría a disminuir el impacto de la presión arterial alta y sus complicaciones a nivel global, según recogió Science Focus.

Beneficios nutricionales de las legumbres y la soja

El posible efecto protector de las legumbres y la soja está vinculado a su composición enriquecida en nutrientes. Los autores del estudio resaltan especialmente el potasio, magnesio, fibra e isoflavonas (antioxidantes). Estos compuestos ayudan a preservar la salud de los vasos sanguíneos y a mantener cifras de presión arterial saludables, lo que contribuye a reducir el riesgo cardiovascular total.

anatomía humana, holograma realista, ilustración médica, órganos principales, corazón, pulmones, hígado, cerebro, medicina visual, estudio anatómico, cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de legumbres y soja aporta nutrientes que contribuyen a la salud cardiovascular según un reciente estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, la fibra favorece la estabilidad de los niveles de colesterol y glucosa en sangre. El potasio y el magnesio intervienen en la regulación de la función de los vasos sanguíneos y en el equilibrio de la presión arterial. Las isoflavonas presentes en la soja actúan como antioxidantes y protegen las células vasculares, según expuso Science Focus.

Consideraciones y recomendaciones sobre los resultados

El equipo investigador subraya que los datos proceden de estudios observacionales, lo que significa que no permiten demostrar una relación de causa y efecto directa. Sin embargo, Aune señaló a Science Focus que el vínculo descrito es tan significativo que apunta a la posibilidad de una relación causal.

Aunque serán necesarias futuras investigaciones para clarificar los mecanismos implicados, los expertos resaltan el potencial de una dieta rica en vegetales para combatir la presión arterial alta. Dada la creciente cantidad de adultos afectados —alrededor de 1.400 millones entre 30 y 79 años a nivel mundial—, la adopción de medidas accesibles y sostenibles adquiere especial importancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vínculo significativo observado sugiere que los vegetales pueden desempeñar un papel clave en la prevención de la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta continúa siendo una de las principales causas de infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Además, muchas personas desconocen que la padecen hasta que surge una complicación médica seria.

Según el análisis difundido por Science Focus, incrementar el consumo de legumbres y productos de soja contribuye no solo a la prevención de la presión arterial alta, sino también a la protección general de la salud pública.

Añadir más legumbres y alimentos de soja a la alimentación cotidiana aporta nutrientes esenciales para la salud cardiovascular, ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, según los datos revisados en el estudio.

Integrar estos alimentos en la dieta diaria puede representar un cambio real y duradero para la salud del corazón, tanto a nivel individual como poblacional.

Temas Relacionados

Legumbres y SojaPresión Arterial AltaEnfermedad CardiovascularNutrición PreventivaScience FocusNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oncólogos revelan los 10 hábitos diarios que ayudan a prevenir el cáncer

Un grupo de especialistas compartió prácticas cotidianas que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar tumores, abarcando desde la alimentación y el ejercicio hasta el sueño y el control médico, según un informe de TIME

Oncólogos revelan los 10 hábitos diarios que ayudan a prevenir el cáncer

Carbohidratos que pueden ayudar a reducir el colesterol, según expertos

Algunas opciones ricas en fibra y nutrientes esenciales pueden favorecer la salud cardiovascular cuando se incorporan de forma habitual a la dieta

Carbohidratos que pueden ayudar a reducir el colesterol, según expertos

Alimentos ricos en electrolitos que ayudan a prevenir los calambres musculares, según expertos en nutrición

Algunos minerales esenciales favorecen la función muscular y pueden ayudar a prevenir las molestias cuando se incorporan de forma regular a la dieta

Alimentos ricos en electrolitos que ayudan a prevenir los calambres musculares, según expertos en nutrición

Por qué se inflama el abdomen, cuándo es una señal de alarma y qué recomiendan los expertos

Especialistas explican que la panza inflada no depende solo de los gases, sino también de mecanismos digestivos, neurológicos y musculares. Las nuevas guías proponen terapias personalizadas según cada causa

Por qué se inflama el abdomen, cuándo es una señal de alarma y qué recomiendan los expertos

Combinaciones de alimentos que realmente funcionan: cómo aprovechar más vitaminas y minerales

Investigadores y expertos en nutrición destacan que unir vegetales ricos en carotenoides con grasas saludables, o hierro vegetal con vitamina C, multiplica los beneficios. Cómo incorporarlos a la dieta diaria

Combinaciones de alimentos que realmente funcionan: cómo aprovechar más vitaminas y minerales

DEPORTES

El caso Senesi y la importancia de moverse fuera de la cancha

El caso Senesi y la importancia de moverse fuera de la cancha

En un mes comenzará el Mundial 2026: cuánto dinero se llevará el campeón, todos los premios y el incentivo para los clubes

Entrevista a Ignacio Boero, presidente de Newell’s: la deuda millonaria del club, la relación con AFA y los posibles regresos de Messi y Bielsa

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

TELESHOW

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

INFOBAE AMÉRICA

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Las madres: la gran fuerza económica y social de América Latina

Eugenia Kuznetsova y Artem Chapeye, escritores ucranianos: “Rusia apoya todo lo que sea extremo, extrema izquierda y extrema derecha, para sembrar caos”

El primer ministro británico dará un discurso para intentar revertir la crisis política tras la dura derrota laborista en elecciones locales

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente tras el rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra

El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente