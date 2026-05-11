El consumo diario de legumbres y soja reduce el riesgo de hipertensión arterial

Un reciente estudio internacional vincula el aumento del consumo de legumbres y alimentos de soja con una reducción del riesgo de presión arterial alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño ajuste en la alimentación, como aumentar el consumo de legumbres y alimentos de soja, podría reducir el riesgo de presión arterial alta hasta en un 30%, según un reciente estudio internacional. Esta condición afecta a 1.400 millones de adultos en todo el mundo y constituye un factor de riesgo principal para infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares, según Science Focus.

Incorporar más legumbres —como frijoles, guisantes o lentejas— y alimentos derivados de la soja —incluyendo tofu, edamame y miso— puede disminuir la probabilidad de padecer presión arterial alta en la vida adulta.

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Según el estudio citado por Science Focus, una ingesta diaria cercana a 170 gramos de legumbres o de 60 a 80 gramos de productos de soja representa una estrategia sencilla y sostenible para prevenir enfermedades cardiovasculares.

El estudio, liderado por el doctor Dagfinn Aune del Imperial College London y la Oslo New University, analizó datos de 300.000 adultos reunidos a partir de 12 investigaciones previas. Los participantes provenían de Estados Unidos, Irán, Corea del Sur, Japón, Francia y Reino Unido. El análisis agrupó a los individuos en función de la frecuencia con la que consumían legumbres y soja, y luego comparó el riesgo de desarrollar presión arterial alta en cada grupo.

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La ingesta diaria de 170 gramos de legumbres reduce significativamente el riesgo de presión arterial alta según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que alcanzaron una mayor ingesta diaria de estos alimentos presentaron una disminución relevante en el riesgo de presión arterial alta. El consumo regular de aproximadamente 170 gramos de legumbres y entre 60 y 80 gramos de soja al día se asoció a una reducción del 30% en la probabilidad de desarrollar esta dolencia en comparación con quienes no incluían estos productos en su dieta.

Además, el grupo con mayor consumo de legumbres registró un riesgo 16% menor de padecer presión arterial alta, y el de soja, un 19% menos, en comparación con los grupos de consumo bajo. Estos resultados, recogidos por Science Focus, refuerzan la importancia de priorizar fuentes vegetales de proteína en la alimentación.

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Aune destacó que incrementar estos alimentos significa, además, una alternativa económica y sostenible para reducir la hipertensión y las enfermedades relacionadas. El investigador añadió que esta estrategia ayudaría a disminuir el impacto de la presión arterial alta y sus complicaciones a nivel global, según recogió Science Focus.

Beneficios nutricionales de las legumbres y la soja

El posible efecto protector de las legumbres y la soja está vinculado a su composición enriquecida en nutrientes. Los autores del estudio resaltan especialmente el potasio, magnesio, fibra e isoflavonas (antioxidantes). Estos compuestos ayudan a preservar la salud de los vasos sanguíneos y a mantener cifras de presión arterial saludables, lo que contribuye a reducir el riesgo cardiovascular total.

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El consumo regular de legumbres y soja aporta nutrientes que contribuyen a la salud cardiovascular según un reciente estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, la fibra favorece la estabilidad de los niveles de colesterol y glucosa en sangre. El potasio y el magnesio intervienen en la regulación de la función de los vasos sanguíneos y en el equilibrio de la presión arterial. Las isoflavonas presentes en la soja actúan como antioxidantes y protegen las células vasculares, según expuso Science Focus.

Consideraciones y recomendaciones sobre los resultados

El equipo investigador subraya que los datos proceden de estudios observacionales, lo que significa que no permiten demostrar una relación de causa y efecto directa. Sin embargo, Aune señaló a Science Focus que el vínculo descrito es tan significativo que apunta a la posibilidad de una relación causal.

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Aunque serán necesarias futuras investigaciones para clarificar los mecanismos implicados, los expertos resaltan el potencial de una dieta rica en vegetales para combatir la presión arterial alta. Dada la creciente cantidad de adultos afectados —alrededor de 1.400 millones entre 30 y 79 años a nivel mundial—, la adopción de medidas accesibles y sostenibles adquiere especial importancia.

El vínculo significativo observado sugiere que los vegetales pueden desempeñar un papel clave en la prevención de la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial alta continúa siendo una de las principales causas de infartos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Además, muchas personas desconocen que la padecen hasta que surge una complicación médica seria.

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Según el análisis difundido por Science Focus, incrementar el consumo de legumbres y productos de soja contribuye no solo a la prevención de la presión arterial alta, sino también a la protección general de la salud pública.

Añadir más legumbres y alimentos de soja a la alimentación cotidiana aporta nutrientes esenciales para la salud cardiovascular, ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, según los datos revisados en el estudio.

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Integrar estos alimentos en la dieta diaria puede representar un cambio real y duradero para la salud del corazón, tanto a nivel individual como poblacional.