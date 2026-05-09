Polvo del Sahara y ola de calor propiciarán temperaturas extremas en El Salvador esta segunda semana de mayo

Vista panorámica de una ciudad salvadoreña, posiblemente San Miguel, cubierta por una densa bruma grisácea de polvo del Sahara bajo una ola de calor extremo y luz solar difusa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador se enfrentará a una de las semanas más desafiantes en términos climáticos de este 2026. La combinación de temperaturas récord y la llegada de fenómenos atmosféricos externos ha puesto en alerta máxima a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quienes advierten sobre un incremento en la sensación térmica y un ambiente sofocante que afectará a la mayor parte del territorio nacional.

El día de ayer 8 de mayo, la ciudad de San Miguel se convirtió en el epicentro del calor extremo al registrar una sensación térmica de 52°C. Este dato no es menor; refleja un ambiente de calor sofocante que pone al límite la resistencia física de los habitantes.

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Según los pronósticos, esta situación no es aislada, sino el preludio de una ola de calor que podría intensificarse en los próximos días debido a la escasa nubosidad y la estabilidad atmosférica.

El registro oficial captura el momento en que la sensación térmica llegó a niveles peligrosos de 52°C en San Miguel (Cortesía MARN).

El MARN ha detallado que las temperaturas máximas alcanzarán niveles críticos en puntos estratégicos del país:

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Nueva Concepción, Chalatenango: Se esperan máximas de hasta 39°C .

San Miguel y La Unión: El termómetro marcará los 38°C .

La Libertad: Se prevén temperaturas de hasta 37°C.

Con una temperatura promedio semanal de 34.4°C, las autoridades no descartan que otras zonas del país, además de las mencionadas, comiencen a registrar valores atípicos, manteniendo un monitoreo constante sobre la región norte y el oriente.

A este panorama de altas temperaturas se suma un fenómeno natural proveniente desde el otro lado del Atlántico. A través de sus canales oficiales, específicamente en la red social X, la institución informó:

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“Desde el domingo 10 de mayo se prevé presencia de polvo del Sahara en El Salvador, en bajas concentraciones. Entre marzo y mayo el aire contiene más partículas, creando un ambiente brumoso debido a la radiación solar y clima estable”.

El ingreso del polvo del Sahara a partir de este 10 de mayo propiciará un ambiente brumoso y estable que impedirá la llegada de lluvias (Cortesía MARN).

¿Qué es exactamente el Polvo del Sahara?

El polvo del Sahara es una masa de aire seco cargada de partículas de arena y minerales que viaja miles de kilómetros desde el desierto africano. Este fenómeno es común entre la primavera y el otoño, y actúa como un factor que altera el clima local de Centroamérica y el Caribe.

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Al posicionarse sobre nuestro territorio, estas partículas generan un efecto de domo: el cielo adquiere un aspecto brumoso o grisáceo, se inhibe la formación de nubes de tormenta y, por ende, disminuyen las lluvias.

Esto explica por qué el pronóstico para esta semana indica una poca incidencia de lluvias, lo que agrava la percepción de calor al no existir humedad que refresque el ambiente.

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Infografía detalla el viaje y los efectos del polvo del Sahara, mostrando su origen en África, su ruta transatlántica hacia América, y sus impactos en el clima, la salud y los ecosistemas marinos y terrestres de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a una sensación térmica superior a los 40°C, sumada a las partículas minerales en el aire, representa un riesgo para la salud, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. Por ello, el Ministerio ha enfatizado la adopción de medidas de protección personal:

Hidratación rigurosa: Es vital consumir abundantes líquidos, incluso si no se siente sed, para compensar la pérdida de agua por el sudor. Protección contra la radiación: Se recomienda el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol. La bruma del polvo del Sahara no bloquea los rayos UV; al contrario, el ambiente estable puede aumentar la exposición solar. Evitar el esfuerzo físico: No se debe realizar ejercicio extenuante al aire libre, particularmente en el horario de mayor riesgo: entre las 11:00 y las 15:00 horas. Ropa adecuada: Utilizar prendas ligeras, de colores claros y materiales transpirables como el algodón. Cuidado de las vías respiratorias: Debido a la naturaleza del polvo sahariano, las personas con asma o alergias deben evitar la exposición prolongada al aire libre o utilizar mascarilla si el ambiente se percibe demasiado brumoso.