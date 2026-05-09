Sociedad

Tragedia en Río Negro: murió un ciclista luego de ser atropellado y quedar atrapado debajo del auto

El hecho ocurrió en el acceso a la localidad de Fernández Oro, en el norte provincial. El hombre fue rescatado con vida y trasladado a un hospital de la zona, donde finalmente falleció por las heridas sufridas

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Un ciclista murió tras ser atropellado y quedar atrapado debajo del auto
A pesar de haber sido trasladada con vida en código rojo al hospital de Cipolletti, la víctima falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas

Un ciclista de aproximadamente 45 años murió este sábado tras ser embestido por un Chevrolet Corsa sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a la calle 1° de Mayo, en la localidad de Fernández Oro, provincia de Río Negro. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 y movilizó a varios organismos de emergencia en el sector.

Según confirmaron fuentes oficiales a Diario Río Negro, el auto —conducido por un hombre de 40 años oriundo de General Roca— circulaba en sentido este-oeste cuando impactó por detrás a la bicicleta que avanzaba en la misma dirección.

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La violencia del choque provocó que el vehículo perdiera el control y volcara sobre la colectora norte de la ruta, con el ciclista atrapado debajo de la carrocería.

Bomberos voluntarios, personal policial y equipos sanitarios llegaron al lugar en cuestión de minutos para iniciar las tareas de rescate. Tras un operativo contrarreloj, la víctima fue liberada con vida y trasladada en código rojo al hospital de Cipolletti.

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Pese a la rapidez con la que lo rescataron y a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció a los pocos minutos de su ingreso al nosocomio. El conductor del Corsa, en tanto, resultó con lesiones leves.

La identidad del ciclista aún no fue establecida. Las autoridades trabajan para determinarla. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial, personal del Gabinete Criminalístico y la Fiscalía de turno, quienes se encargaron tanto del rescate como de la preservación de la escena para la realización de las pericias técnicas, según informó el medio local LM Cipolletti.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó negativo. Aun así, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión las circunstancias del impacto: la velocidad del vehículo, las condiciones de visibilidad en el momento del hecho y la posición exacta del ciclista sobre la calzada son algunos de los factores bajo análisis.

Murió atropellado un exfuncionario de Florencio Varela cuando andaba en bicicleta

Murió un reconocido médico de Florencio Varela tras ser atropellado cuando andaba en bicicleta en una ruta
En la provincia de Buenos Aires, murió Rodolfo Fournier, exsubsecretario de Salud de Florencio Varela, tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta en la Ruta Provincial 29

Semanas atrás, un accidente similar terminó con la vida de Rodolfo Fournier, médico de 69 años y exfuncionario con amplio reconocimiento en el sistema de salud de Florencio Varela. Ocurrió en el kilómetro 166 de la Ruta Provincial N° 29, próximo a la localidad bonaerense de Ayacucho.

Fournier circulaba en una bicicleta tipo ruta cuando un Ford Focus, conducido por R.C., de 64 años, lo atropelló. Las circunstancias que originaron el siniestro todavía se investigan, aunque el resultado fue letal.

Inmediatamente después del choque, testigos y personal de Vial Casalins asistieron a Fournier y aseguraron el área hasta el arribo de la Policía Científica del Departamento Judicial de Azul, según consignó el medio local La Nueva Verdad de Rauch.

Los especialistas comenzaron las tareas para establecer de qué modo se produjo el accidente y buscar respuestas sobre las condiciones en que se desarrolló el hecho. Mientras tanto, Fournier fue trasladado en estado crítico al Hospital Municipal de Ayacucho.

El informe médico inicial detalló que el paciente tenía una fractura expuesta y aplastamiento en la pierna izquierda, junto a otras heridas graves.

Pese al trabajo del equipo sanitario, el estado clínico de Fournier empeoró y su deceso se confirmó horas después.

El acontecimiento tuvo una fuerte repercusión en Florencio Varela, donde Fournier había ocupado el cargo de subsecretario de Salud y participó en distintas áreas de la medicina del deporte dentro de la estructura municipal.

Su labor dejó una marca en la salud local y, tras difundirse la noticia, circularon mensajes de condolencias entre colegas, trabajadores del sector y referentes políticos de la región.

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