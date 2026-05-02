Salud

El simple descuido que puede afectar el sabor del café y la vida útil de la cafetera

La rutina de extraer la cápsula después de cada uso y mantener el equipo limpio puede marcar la diferencia entre una bebida de calidad y un problema de higiene doméstica

Guardar
Pintura en acuarela y líneas finas mostrando una mano que introduce una cápsula roja en una cafetera gris con una taza de café humeante debajo, sobre madera.
La importancia de retirar la cápsula usada para evitar bacterias en la cafetera de monodosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar una cápsula de café usada en la cafetera de monodosis puede transformar este aparato cotidiano en un verdadero foco de bacterias. El ambiente cálido y húmedo generado tras cada preparación ofrece condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos.

El especialista Andrew Pautler, fundador de Pull & Pour Coffee, advirtió que este peligro pasa desapercibido para muchos usuarios. Según sus declaraciones a Fox News Digital, dejar una cápsula en la máquina tras su uso puede ocasionar la proliferación bacteriana, alterar el gusto de la bebida y acumular residuos que afectan el funcionamiento del electrodoméstico.

PUBLICIDAD

La recomendación principal de los expertos es retirar la cápsula una vez que se haya enfriado. Este sencillo hábito no solo protege la salud, sino que también preserva la calidad del café y el buen estado de la cafetera. Pautler subrayó que ignorar este paso puede derivar en la formación de sabores rancios y en la acumulación de restos difíciles de eliminar, lo que a largo plazo compromete el rendimiento del equipo.

Mano inserta cápsula de café beige en máquina de café negra con detalles cromados y botón verde, sobre encimera de cocina.
El hábito de limpiar la cafetera prolonga su vida útil y mejora el sabor del café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutinas de limpieza y extracción: el eje del mantenimiento

La higiene regular de las cafeteras de cápsulas es fundamental para evitar problemas derivados del uso diario. Según Pautler, lo ideal es expulsar siempre la cápsula tras cada uso y limpiar ocasionalmente las partes removibles de la máquina. Esta rutina básica reduce el riesgo de contaminación y mantiene el aparato listo para la siguiente preparación.

PUBLICIDAD

El proceso de limpieza no termina con la simple extracción. Los fabricantes y especialistas coinciden en que es necesario prestar atención a la desinfección y al descalcificado de la máquina. La acumulación de minerales, especialmente en zonas donde el agua es dura, puede deteriorar el funcionamiento y afectar el sabor del café.

Primer plano de un hombre con suéter color crema insertando una cápsula redonda de café en el soporte de una cafetera negra sobre una superficie blanca.
Olvidar una cápsula puede favorecer la proliferación de microorganismos en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar un descalcificado adecuado, las recomendaciones incluyen el uso de vinagre o soluciones específicas para cafeteras. Pautler señaló al medio citado la importancia de enjuagar varias veces con agua limpia tras utilizar estos productos, asegurando así la eliminación completa de cualquier residuo.

Consejos de fabricantes: seguridad e higiene en el uso diario

Un vocero de Keurig explicó a Fox News Digital que se debe retirar la cápsula usada solo después de que se haya enfriado, para evitar quemaduras accidentales. Además, mantener el portacápsulas limpio y seco es clave para garantizar tanto la higiene como la calidad de cada bebida.

Mano de una persona con camisa azul claro insertando una cápsula de café roja en la ranura superior de una cafetera blanca y negra sobre una mesa.
Un mantenimiento regular previene sabores rancios y fallos técnicos en la máquina de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar una cápsula usada dentro de la máquina no es un detalle menor y puede afectar tanto el sabor como la higiene. Por eso, los fabricantes recomiendan realizar un ciclo de limpieza antes de volver a preparar la bebida.

Si la cápsula permaneció demasiado tiempo, el vocero de Keurig aconseja ir un paso más allá y descalcificar el sistema. Estas medidas no solo evitan la proliferación de bacterias, sino que también ayudan a mantener el rendimiento y la calidad del equipo a largo plazo.

La pregunta frecuente de los usuarios sobre qué ocurre al dejar una cápsula olvidada encuentra respuesta en estas pautas: el descuido puede derivar en la proliferación de bacterias, sabores desagradables y fallos técnicos. Por ello, la extracción oportuna y el mantenimiento periódico son los pilares para un café seguro y sabroso.

Beneficios de un mantenimiento constante

Una cafetera oscura y una taza beige sobre una encimera de mármol blanco en una cocina. Luz solar fuerte entra por la ventana y proyecta sombras diagonales.
Los especialistas recomiendan extraer la cápsula y limpiar las partes removibles tras cada uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo estos consejos, las cafeteras de cápsulas pueden ofrecer un rendimiento prolongado y bebidas de mejor calidad. Los expertos insisten en que la limpieza regular y el descalcificado no solo previenen averías, sino que también mejoran la experiencia diaria de los usuarios.

Las rutinas de cuidado recomendadas por especialistas y fabricantes permiten disfrutar de un café con sabor fresco y sin riesgos sanitarios. Además, su cumplimiento ayuda a evitar reparaciones costosas y a mantener el equipo en condiciones óptimas durante más tiempo.

Buenas prácticas para un café saludable

Granos de café, cuchara dosificadora, calentamiento del agua, ajustes de temperatura, selección de café - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El descuido en la rutina de limpieza puede transformar el café cotidiano en un riesgo para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar hábitos sencillos, como la extracción de la cápsula y la limpieza de las partes removibles, garantiza que tanto la cafetera como el café mantengan condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento.

Estas prácticas, respaldadas por estudios y recomendaciones de profesionales del sector, marcan la diferencia entre una bebida de calidad y una experiencia insatisfactoria.

El mensaje es claro: pequeños cambios en la rutina, como la limpieza después de cada uso y el descalcificado regular, pueden tener un impacto notable en la calidad del café y en la salud de quienes lo consumen. La adopción de estos cuidados transforma la preparación diaria en un proceso más seguro y placentero, contribuyendo a un entorno doméstico más saludable.

Temas Relacionados

CafeteraCápsulaCaféDesayunoInfusiónCultura del CaféHigiene DomésticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luz roja para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre sus efectos reales y por qué no reemplaza los hábitos saludables

Su uso crece en centros especializados, pero las dudas sobre su alcance real siguen marcando el debate entre profesionales de la salud

Luz roja para adelgazar: qué dicen los especialistas sobre sus efectos reales y por qué no reemplaza los hábitos saludables

La aplicación de perfume en el cuello no afecta la tiroides, según expertos

Especialistas aclaran que, pese a las dudas sobre ciertos ingredientes en fragancias, no hay evidencia concluyente de que su uso habitual en la piel altere el funcionamiento tiroideo

La aplicación de perfume en el cuello no afecta la tiroides, según expertos

Obesidad y cáncer en jóvenes: el nuevo desafío de salud pública en Inglaterra

Un estudio detalló que la prevalencia de la enfermedad aumentó entre 2001 y 2019 en la población de ese país. Advierten que es necesario abordar la problemática para conocer las causas principales

Obesidad y cáncer en jóvenes: el nuevo desafío de salud pública en Inglaterra

La clave para aprovechar la caminata diaria no está en la distancia, según una especialista

La experta Joanna Hall asegura que mejorar detalles de la técnica al caminar permite obtener mayores beneficios de salud y bienestar, superando lo que se logra solo con velocidad o distancia

La clave para aprovechar la caminata diaria no está en la distancia, según una especialista

Por qué las enfermedades de la tiroides son más frecuentes en mujeres y cuáles son sus síntomas

Endocrinólogos de NewYork-Presbyterian advierten que el control regular de la función de esta glándula, especialmente a partir de los 40 años, reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares y metabólicas a largo plazo

Por qué las enfermedades de la tiroides son más frecuentes en mujeres y cuáles son sus síntomas
DEPORTES
Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Los elogios del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono en medio de los rumores de su salida del club

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

TELESHOW
Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano