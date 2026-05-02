Inflación de abril: según un estudio privado, en el Gran Buenos Aires fue del 2,4 por ciento

Diversos productos de comida para bebés exhibidos en los estantes de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la consultora C&T, en abril hubo una ”baja significativa” de la inflación. El estudio que lideran los economista María Castiglioni y Camilo Tiscornia adelantó que el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires (GBA) “tuvo un incremento mensual de 2,4%, un punto menor que el 3,4% que el Indec presentó para marzo a nivel nacional y para la región. Con esta tasa mensual, la inflación de doce meses bajaría de 32,6% a 32,1 por ciento”.

Sería la primera reducción de la tasa de inflación mensual respecto del mes precedente desde mayo del año pasado, cuando la variación mensual del índice de Precios al Consumidor (IPC, que mide la inflación minorista) fue del 1,5 por ciento.

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“En la baja de la inflación uno de los factores fundamentales fue el fin del pico de Educación, que tiene lugar en el mes de marzo. Para el Indec, ese mes el rubro subió 12% en ese mes, mientras que para abril estimamos una suba más cercana al 5%, dice un pasaje del adelanto de la consultora.

El rubro “Educación”, que en marzo había aumentado 12%, desaceleró a 5 por ciento

Otro rubro que contribuyó a la desaceleración de la inflación fue el rubro “Alimentos y bebidas”, el componente de mayor ponderación. “Después de dos meses de incrementos superiores al 3%, nuestro relevamiento muestra un alza cercana al 1% en abril. La carne fue determinante, aumentando 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado. Se sumaron bajas en frutas y verduras”, dice el informe de C&T.

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Por otra parte, prosigue, “los servicios públicos también colaboraron, con menores subas en gas y electricidad fundamentalmente, lo que contuvo al rubro de vivienda”.

Transporte y combustibles juegan en contra

En cambio, “el rubro de transporte volvió a subir en torno al 4% con gran influencia de los combustibles, reflejando el alza del precio internacional del petróleo”. De todos modos, explica el informe, “gran parte de la suba se debió al arrastre que quedó de marzo ya que a partir de la segunda semana de abril comenzaron a estabilizarse”.

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Entre los rubros que aumentó más que el promedio general se cuenta el de Indumentaria, aunque -como en marzo la Educación- es también un efecto estacional, “un comportamiento habitual en marzo y abril por el cambio de temporada”.

Por último, C&T señala que en bienes y servicios varios se destacó el incremento de los artículos de tocador.

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En la semana que pasó, en la ExpoEFI 2026, que convocó a economistas, funcionarios, analistas y empresarios, la principal conclusión -resaltó la consultora Invecq, organizadora del evento, fue el cambio de foco: la estabilización dejó de ser el único eje de discusión pues “sin estar completamente resuelta, comienza a ser dada por válida por buena parte de los actores”.

Qué dijo Milei

En el cierre, el presidente Javier Milei suscribió esa conclusión. “Esto no lo viste, no pasó nunca en los últimos 123 años”, afirmó y explicó que la estabilización es una “condición necesaria”.

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“Lo primero importante para el crecimiento es evitar la hiperinflación y empezar un camino sostenido de desinflación”, dijo en un pasaje. Y planteó que, con equilibrio fiscal, desregulación y apertura, la economía argentina “empieza a crecer de manera sostenida”.

Lo primero importante para el crecimiento es evitar la hiperinflación y empezar un camino sostenido de desinflación

Que el crecimiento sea heterogéneo, una de las principales críticas a la evolución del PBI, es para el presidente lógico y esperable pues cambiaron los precios relativos y la asignación de recursos productivos de la economía. Su mensaje fue que la estabilización está en marcha y el desafío ahora es consolidar un proceso de crecimiento de largo plazo.

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Un factor que puede alterar, al menos en mayo, la desaceleración de la inflación es la continuidad del efecto de la Guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo, a lo que se suma la decisión del Gobierno de actualizar el impuesto a los combustibles. La conjunción podría empujar el litro de nafta por encima de $2.000 por primera vez. La suba final dependerá de si las petroleras, en particular YPF, absorberán el nuevo componente impositivo o lo trasladarán al consumidor.