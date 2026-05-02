Sociedad

Accidente fatal en Córdoba: un camión chocó contra otro, se prendió fuego y murió el conductor

El hecho se produjo en la sutopista Córdoba-Rosario, hacia el km 660. El fallecido transportaba gas licuado

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Imagen nocturna de equipos de emergencia, incluyendo bomberos y vehículos con luces intermitentes, atendiendo un incidente en una carretera oscura con césped al frente
A pesar de la intervención de los equipos de emergencias, el conductor del Mercedes Benz falleció.

Un impresionante choque fatal se produjo este sábado por la mañana en la autopista Córdoba–Rosario, donde una colisión entre dos camiones derivó en un incendio y la muerte de uno de los conductores.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 660, en sentido hacia Córdoba y en cercanías de la ciudad de Pilar, donde dos camiones colisionaron por alcance.

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De acuerdo con fuentes policiales, al lugar acudieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia, quienes lograron sofocar un incendio originado en la cabina de un camión marca Mercedes-Benz.

Imagen nocturna de un camión cisterna blanco volcado parcialmente en el césped junto a una autopista, con dos bomberos y luces brillantes visibles
El fallecido transportaba gas licuado.

En ese vehículo, que transportaba gas licuado, se constató la muerte de su conductor, cuya identidad aún no fue establecida.

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Las fuentes agregaron que en el otro camión, un Iveco, viajaba un hombre de 37 años que fue asistido en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro. En estos momentos, hay un corte total en la zona, con desvíos por la ruta nacional 1V09 a la altura de Pilar.

accidente cordoba
Múltiples accidentes ocurrieron en las primeras horas de este sábado.

No se trató de la única tragedia vial en esa provincia: a la medianoche de ayer murió un motociclista en un accidente sobre la ruta 38 y otras tres personas resultaron heridas por el mismo incidente.

Fuentes allegadas indicaron a Infobae que el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 173, en jurisdicción de la localidad de Tuclame. La víctima fatal habría sido embestida por un vehículo que se dio a la fuga.

Según las primeras reconstrucciones, el hombre circulaba a bordo de una moto Honda XR 150 cc junto a un menor de edad y, por causas que se investigan, colisionaron con otra moto, una Brava Nevada 110 cc, en la que viajaban dos mujeres de 20 y 23 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la calzada y habría sido atropellado por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar.

El menor de edad y las dos jóvenes fueron asistidos y trasladados al Hospital de Villa de Soto para una mejor evaluación médica. El hecho está siendo investigado.

A la vez, otro conductor falleció en las últimas horas tras chocar contra una vivienda en Villa Revol, un barrio del sur de Córdoba Capital. El trágico accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de avenida Cruz Roja y Los Incas.

Según informaron fuentes policiales, en horas de la madrugada efectivos acudieron a la zona, donde, por causas que se intentan establecer, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre mayor de edad, se incrustó en una casa deshabitada.

En el lugar, los efectivos brindaron los primeros auxilios al conductor hasta el arribo del servicio de emergencias, que continuó con las maniobras de reanimación, aunque finalmente se constató su fallecimiento.

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