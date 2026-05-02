Política

El jefe de la Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es “innegociable” y la RAF está en máxima alerta

Sir Harv Smyth, comandante de la Real Fuerza Aérea, señaló que ya se han desplegado equipos de última generación tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible apoyo estadounidense a la reivindicación argentina sobre el archipiélago

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Pintura acuarela: caza Typhoon sobre base en las Malvinas. Soldados británicos, uno con rifle, otro con binoculares. Sistema de misiles Sky Sabre. Bandera británica.
El Reino Unido refuerza la presencia militar en las Islas Malvinas tras la filtración de un memorando del Pentágono (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) se encuentra en estado de máxima alerta para defender las Islas Malvinas, según anunció el mariscal del aire Sir Harv Smyth. El jefe de la RAF afirmó que la protección del puesto avanzado británico en el Atlántico Sur es “innegociable”, en un contexto de tensión diplomática tras un correo electrónico filtrado del Pentágono, que sugiere que Estados Unidos podría respaldar la reivindicación argentina de soberanía sobre las islas.

El memorando procedente de Washington detallaba las opciones disponibles para Estados Unidos en respuesta a la falta de apoyo de aliados europeos a la política estadounidense en Irán. Según The Telegraph, este documento habría envalentonado al presidente argentino Javier Milei, quien reiteró que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel instó a los habitantes británicos de las islas a regresar a su país de origen, recordó el periódico británico.

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La RAF mantiene estacionados en la base aérea de Mount Pleasant cuatro cazas Typhoon, encargados de la defensa aérea permanente bajo el sistema de alerta de reacción rápida. Estos aviones están listos para interceptar cualquier aeronave argentina que represente una amenaza, afirmó el mismo medio. El cuartel general militar de las islas cuenta con cerca de 1.000 personas, y la defensa incluye el sistema de misiles Sky Sabre del Ejército, valorado en 250 millones de libras, capaz de abatir aviones, drones y bombas guiadas por láser. Este sistema, que controla hasta 24 misiles independientes de manera simultánea, reemplazó al antiguo Rapier.

Además, la Armada británica mantiene de forma permanente un buque patrullero en la zona, aunque la reducción de la flota ha limitado el uso de fragatas para esta tarea. La vigilancia y defensa de las Malvinas han sido prioritarias para el Reino Unido desde el conflicto de 1982, cuando los aviones de combate permanecieron en las islas tras el final de la guerra.

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Cuatro personas, incluyendo a Javier Milei en chaqueta de cuero, posan de pie en un interior con un militar argentino, un hombre de saco y una mujer de chaqueta oscura
Javier Milei reiteró que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas” tras la polémica filtración

El mariscal Sir Harv Smyth subrayó que el rol de la RAF en la defensa del espacio aéreo británico, tanto en el Reino Unido como en territorios de ultramar, “es innegociable”. Dentro del Reino Unido, la alerta de reacción rápida se activó recientemente frente a un presunto bombardero ruso que se aproximó al espacio aéreo nacional, mientras que en otros frentes, como Rumania y Oriente Medio, la RAF mantiene despliegues activos.

En declaraciones citadas por The Telegraph y publicadas en The Times, Sir Harv Smyth enfatizó el rol global y permanente de la Real Fuerza Aérea británica: “Hoy, en todo el Reino Unido y a nivel mundial, en lugares tan lejanos como Oriente Medio, la RAF está en estado de máxima alerta y preparada para defender a nuestro país en cualquier momento. Desde la ‘alerta de reacción rápida’ en el Reino Unido, que se activó recientemente contra un presunto bombardero ruso que se aproximaba a nuestro espacio aéreo desde el norte, hasta los aviones de combate con base en las Malvinas, pasando por nuestro actual despliegue de Typhoon en Rumania como parte de la misión de vigilancia aérea reforzada de la OTAN, el papel de la RAF en la defensa del espacio aéreo es innegociable”.

Reacciones diplomáticas y críticas internas

El gobierno británico, a través de Downing Street, minimizó el contenido del correo electrónico filtrado y aseguró que la soberanía de las islas “no está en entredicho”. No obstante, la publicación del memorando ha generado preocupación sobre el respaldo estadounidense y ha renovado el debate sobre la capacidad real del Reino Unido para defender las Malvinas ante una posible agresión.

El exministro de Seguridad Tom Tugendhat cuestionó si el país podría responder a una invasión similar a la de 1982, al recordar que entonces la Marina Real contaba con 59 fragatas y destructores, frente a los 13 disponibles en la actualidad.

El memorando filtrado sugiere un posible respaldo de Estados Unidos a la posición argentina sobre la soberanía (Sebastian Modak/The New York Times)
El memorando filtrado sugiere un posible respaldo de Estados Unidos a la posición argentina sobre la soberanía (Sebastian Modak/The New York Times)

En paralelo, Argentina ha avanzado en la modernización de sus fuerzas armadas con la compra de 24 aviones F-16 a países occidentales. Según The Telegraph, Estados Unidos presionó a Reino Unido para que permitiera la transferencia de estos aviones desde Dinamarca, pese a las reservas británicas. Los primeros seis aparatos llegaron en diciembre y el resto lo hará antes de 2028.

El gobierno de las Islas Malvinas criticó a la administración Trump tras la filtración del correo. El 99,8% de los habitantes de las islas votaron por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar en el referéndum de 2013, aunque Argentina descalificó ese proceso, recordó la administración isleña.

La guerra de 1982 dejó como saldo 255 militares británicos, tres isleños y 649 argentinos muertos.

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