La confesión de Marta Fort sobre su vínculo con Virginia Gallardo: “Es momento de soltar”

La hija de Ricardo Fort no se guardó nada ante las cámaras y fue tajante al referirse a la expareja de su padre (La Mañana con Moria - El Trece)

El vínculo entre Virginia Gallardo y la familia Fort, especialmente con Marta y Felipe, se fue enfriando con el paso del tiempo y hoy atraviesa uno de sus momentos más distantes. La actual diputada nacional por Corrientes y expareja de Ricardo Fort tuvo un lazo muy cercano con los hijos del empresario en el pasado, pero la relación se tensó y, a menos de un año de su desembarco en la política, volvió a estar en el centro de la conversación. En las últimas horas, fue la propia Marta quien decidió hablar sobre el tema y dejar en claro cómo es el trato actual con Gallardo, en un mano a mano con La Mañana con Moria (El Trece).

Consultada por un cronista del ciclo, Marta fue tajante sobre el tema. “Es momento de soltar. No me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Es una expareja de mi viejo y no tengo por qué tener relación”, manifestó la joven, dejando en claro que, al menos de su parte, el lazo no existe más allá de lo que fue la historia de sus padres.

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La insistencia del notero sobre la posibilidad de retomar el contacto provocó la reacción de la heredera del imperio chocolatero. “¿Por qué deberíamos tener relación? Ella en su momento tuvo algo con mi viejo y está todo bien, pero ya está”, sentenció Martita, visiblemente incómoda por la exposición del tema. La joven, que suele mantener el bajo perfil y cuidar su vida privada, no dudó en marcar los límites y aclaró que no hubo ni hay espacio para resentimientos: “La pelea del documental fue una confusión, un malentendido quizás no de manera directa con nosotros pero fue incómodo. Sí molestó lo de la campaña. Es obvio que aprovechó el momento”.

"Es obvio que aprovechó el momento", aseguró la hija del empresario fallecido sobre su expareja

Martita fue más allá y explicó que, aunque no está enojada con Gallardo, ya no tiene interés en frecuentarla ni en mantener ningún tipo de contacto. “Ojo, no digo que está en política por mi viejo pero sí sabía que si ponía la foto, picaba. Nosotros sabemos qué funciona y qué no y ella lo usó a su favor”, aclaró la hija del recordado empresario. Con esta frase, dejó entrever que el uso de la imagen de Ricardo en el marco de la campaña electoral de Gallardo fue visto como una jugada estratégica y, para los Fort, innecesaria.

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El punto de quiebre entre Gallardo y la familia Fort se produjo en octubre pasado, cuando en Intrusos (América) se expusieron los cuestionamientos del entorno al accionar de la bailarina. Por entonces, Gallardo había desvinculado su figura de Ricardo en varias instancias públicas y, según el entorno, evitó participar de la serie biográfica sobre la vida del empresario. Sin embargo, la publicación de una foto junto a Fort en pleno proceso electoral fue vista por la familia como un “golpe oportunista”.

“Esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo. Eso fue lo único que yo dije”, afirmó César Carozza, abogado y representante legal de Marta y Felipe Fort, en una entrevista con América. El letrado dejó en claro que tanto él como los hijos del empresario sintieron “ruido” por el uso público de la imagen de Ricardo en el marco de la campaña de Gallardo: “No hay ninguna fecha especial que justifique la publicación. Esto es una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”.

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El posteo de Gallardo que generó tensión en la familia de Ricardo Fort (Instagram)

Carozza profundizó la postura del entorno Fort y explicó que la familia entendió el gesto de Gallardo como una utilización mediática de la figura de Ricardo. “Acá están usando la imagen de Ricardo por algo que los hijos no consintieron. En el transcurso de todo este tiempo, Vir no puso ninguna imagen de Ricardo, ni para el 25 de noviembre, ni para el 5 de noviembre, o sea, para su fecha de nacimiento y para el fallecimiento. No publicó imágenes sobre esa situación”, remarcó.

Así, la distancia entre Virginia Gallardo y la familia Fort parece ser definitiva. Para Marta, la relación quedó en el pasado y, aunque no hay enojo ni resentimiento, tampoco hay espacio para una reconciliación ni para gestos de acercamiento. “No me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella”, repitió la joven, marcando el tono de una etapa cerrada.

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