Incendios forestales fuera de control arrasan más de 22.000 hectáreas y obligan a evacuar a más de 2.000 personas

El incendio forestal Highway 82 Fire destruyó más de 22.000 hectáreas en el sur de Georgia, provocando evacuaciones obligatorias y cierre de carreteras. (Oficina del Gobernador Brian Kemp vía AP)

Un incendio forestal de rápida expansión ha destruido más de 22.000 hectáreas (54.363 acres) en el sur de Georgia y ha provocado evacuaciones obligatorias en varios condados desde el 27 de abril, en medio de una sequía severa que agrava la emergencia. El evento afecta principalmente a comunidades rurales de Brantley, Wayne y Glynn, donde las autoridades han desplegado recursos estatales y federales para contener las llamas y asistir a la población desplazada.

Según información proporcionada por el gobernador Brian Kemp y el Departamento de Recursos Naturales estatal, el incendio denominado Highway 82 Fire se detectó el 20 de abril y ha avanzado con rapidez a causa de vientos intensos y material vegetal seco. El reporte fue confirmado por WildFire Explorer, el portal especializado en incendios forestales, que señala que la superficie afectada supera los 56.000 acres (22.662 hectáreas) y la contención se mantiene en 6%. El siniestro ha destruido al menos 90 viviendas y comercios y ha forzado el cierre de carreteras y la habilitación de refugios temporales.

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El sureste de Estados Unidos enfrenta una de sus peores sequías en décadas, lo que ha incrementado el riesgo de incendios forestales y dificultado las labores de extinción. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la falta de lluvias y las altas temperaturas han generado condiciones propicias para la propagación del fuego en el sur de Georgia y el norte de Florida. El Highway 82 Fire, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Georgia, se suma a otros focos activos en la región y es considerado uno de los más destructivos en la historia del estado.

¿Dónde está el incendio de Georgia y cuáles son las áreas afectadas?

El Highway 82 Fire se localiza en el condado de Brantley, a unos 160 kilómetros al suroeste de Savannah y 56 kilómetros al norte de la frontera con Florida. El perímetro del incendio abarca zonas rurales y comunidades dispersas, donde la vegetación seca y los restos de árboles caídos tras el paso del huracán Helene en 2024 han servido de combustible para la rápida expansión de las llamas, según la División de Manejo de Incendios Forestales de Georgia.

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Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria para áreas de los condados Brantley, Wayne y Glynn. Los residentes han sido trasladados a refugios temporales establecidos en escuelas y centros comunitarios, y se han impuesto toques de queda nocturnos para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción, de acuerdo con el reporte de USA Today, el diario estadounidense. Los cierres de carreteras afectan tanto a rutas principales como a caminos secundarios, complicando el acceso a servicios básicos y la movilidad de los equipos de emergencia.

Las autoridades desplegaron recursos estatales y federales para combatir las llamas y apoyar a la población desplazada por el mayor incendio en la historia de Georgia. (AP)

¿Cuáles son las causas y factores que agravan la emergencia?

Según la investigación preliminar de la División de Manejo de Incendios Forestales, el incendio se originó por la caída de un globo de mylar sobre una línea de alta tensión, lo que provocó un arco eléctrico y la ignición del material seco acumulado en la zona. Este incidente se ha visto agravado por la sequía persistente y la presencia de grandes cantidades de combustible vegetal, que incluyen ramas y árboles derribados por el huracán Helene.

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El Servicio Meteorológico Nacional informa que el déficit de precipitaciones en el sureste de Estados Unidos supera el 60% respecto al promedio histórico, con temperaturas elevadas y humedad relativa baja. Estas condiciones han favorecido la aparición de múltiples focos de incendio y han dificultado el trabajo de los bomberos, que cuentan con apoyo aéreo para el lanzamiento de agua y maquinaria pesada destinada a la apertura de cortafuegos.

La acumulación de material combustible tras el huracán Helene ha sido señalada como un factor determinante en la magnitud y velocidad de propagación del incendio, según el Departamento de Recursos Naturales de Georgia.

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¿A cuántas personas afecta y cuál es el daño en viviendas?

De acuerdo con datos oficiales del gobierno estatal, más de dos mil personas han sido evacuadas de sus hogares en los condados afectados. El incendio ha destruido al menos 90 viviendas y 55 estructuras menores, incluidos comercios y dependencias agrícolas. Las cifras fueron confirmadas por el gobernador Brian Kemp, quien destacó que se trata del mayor número de viviendas perdidas en un incendio forestal en la historia de Georgia.

“No se bajará la guardia hasta superar la emergencia”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), mensaje recogido por USA Today, el diario estadounidense. Las autoridades han dispuesto refugios temporales y asistencia humanitaria para los desplazados, en coordinación con la FEMA, la agencia federal de emergencias estadounidense, y organizaciones locales.

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¿Cómo afecta el incendio a la calidad del aire y la salud pública?

El humo generado por el Highway 82 Fire ha deteriorado la calidad del aire en Brantley y condados aledaños. El Departamento de Salud Pública de Georgia emitió alertas por niveles de contaminación catalogados como “no saludables”. Recomiendan limitar las actividades al aire libre, especialmente para personas con condiciones respiratorias, niños y adultos mayores. El humo ha alcanzado incluso la ciudad de Atlanta, donde se reporta reducción de la visibilidad en algunos tramos viales, según el informe de CBS News, el canal estadounidense.

La EPA, la agencia ambiental de Estados Unidos, monitorea la situación y ha recomendado el uso de mascarillas en áreas de exposición alta a partículas finas. Los servicios de emergencia han distribuido suministros médicos y material de protección en los refugios habilitados para la población desplazada.

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El origen del incendio en Georgia se vinculó a un globo de mylar que provocó un arco eléctrico en una línea de alta tensión, encendiendo material vegetal seco. (AP)

¿Qué acciones implementan las autoridades para contener el incendio?

El gobernador Brian Kemp ha coordinado el despliegue de más de 400 bomberos, voluntarios y personal de emergencia en las zonas afectadas, con apoyo de la Guardia Nacional de Georgia y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Se utilizan aviones cisterna, helicópteros y maquinaria pesada para la creación de cortafuegos y el lanzamiento de agua sobre los focos activos, según datos del Departamento de Recursos Naturales estatal.

Las autoridades locales han habilitado un centro de mando unificado para canalizar los recursos y la información en tiempo real. El gerente del condado de Brantley, Joey Cason, solicitó la colaboración de la ciudadanía en la evacuación y en la prevención de nuevos incidentes. “Si recibe una notificación de evacuación, evacúe inmediatamente”, declaró el funcionario, citado por USA Today, el diario estadounidense.

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El toque de queda nocturno y los cierres viales buscan evitar accidentes y facilitar el movimiento de los equipos de emergencia. Los servicios sociales y las organizaciones comunitarias asisten a las familias afectadas, distribuyendo alimentos, kits de higiene y asistencia psicológica.

¿Cuál es el pronóstico sobre la evolución del incendio?

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias significativas en el sur de Georgia en los próximos días, lo que complica la contención del incendio. Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas, con vientos cambiantes y baja humedad, pueden favorecer la aparición de nuevos focos y el avance de las llamas hacia áreas no afectadas.

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El Departamento de Recursos Naturales de Georgia mantiene el monitoreo constante y actualiza las órdenes de evacuación según la evolución del fuego. La coordinación con la FEMA, la agencia federal de emergencias estadounidense, y la EPA, la agencia ambiental de Estados Unidos, permite una respuesta integrada en materia de asistencia humanitaria, control ambiental y rehabilitación de infraestructuras.

El impacto económico se refleja en la pérdida de tierras agrícolas, viviendas y comercios, así como en la interrupción de servicios básicos y el desplazamiento de la población. Las autoridades instan a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales y a mantenerse informada a través de los canales institucionales.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para la población ante el incendio?

Las principales recomendaciones de las autoridades incluyen:

Respetar las órdenes de evacuación en vigor para las zonas designadas de los condados afectados.

Limitar la exposición al humo, especialmente para personas vulnerables, siguiendo las alertas del Departamento de Salud Pública de Georgia.

Mantenerse informado a través de los portales oficiales del gobierno estatal, la División de Manejo de Emergencias y el portal WildFire Explorer .

. Evitar la manipulación de materiales inflamables y reportar cualquier foco de incendio a los servicios de emergencia.

El avance del Highway 82 Fire afecta la vida cotidiana, la seguridad y la salud de miles de personas en el sur de Georgia.