Un chef con tres estrellas Michelin batió su récord de maratón Boston a los 48 años

La participación del cocinero vasco en la prestigiosa carrera estadounidense se tradujo en un tiempo récord propio (Eneko Atxa)

El chef español Eneko Atxa, al frente del restaurante Azurmendi -España- y con tres estrellas Michelin, completó el Maratón de Boston en 2 horas, 37 minutos y 4 segundos, su mejor marca personal en los 42.195 kilómetros de la prueba. A punto de cumplir 49 años, el cocinero cruzó la meta en Hopkinton, en el estado de Massachusetts, tras una preparación de hasta 120 kilómetros semanales, combinada con largas jornadas en los fogones de su restaurante.

Según declaraciones recogidas por la revista deportiva Runner’s World, Atxa describió la carrera con la misma precisión con la que habla de un servicio en cocina. Para él, el maratón no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del trabajo constante y la disciplina aplicada cada día.

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De acuerdo con el sitio, el chef vasco empezó a correr hace más de una década como una vía de desconexión tras las exigentes jornadas en la cocina. Lo que comenzó como una necesidad de “despegar la cabeza” se transformó en una rutina estructurada, con entrenamientos semanales que incluyen series de velocidad y tiradas largas de entre 28 y 32 kilómetros los fines de semana.

Entrenamiento, grupo y filosofía sin dramatismo

La clave del rendimiento de Atxa reside en la constancia y en el grupo con el que entrena. El chef comparte sus sesiones con amigos de distintas generaciones, desde jóvenes de poco más de veinte años hasta compañeros que rozan los 60. El grupo entrena entre semana tras las jornadas en los fogones y comparte las tiradas largas del fin de semana.

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La preparación física y la disciplina permitieron al reconocido cocinero español superar su registro previo en maratón, respaldando la importancia del acompañamiento y el equilibrio en sus actividades cotidianas (Montaje Infobae)

La estructura semanal incluye un día de series, diferentes tipos de trabajo de velocidad y tiradas largas de entre 28 y 32 kilómetros. En total, las semanas de preparación sumaron entre 100 y 120 kilómetros. Esta carga de entrenamiento sorprende aún más al considerar que Atxa dirige activamente el restaurante Azurmendi.

Además, el chef no utiliza dispositivos GPS ni tecnología sofisticada durante los entrenamientos habituales. Las zapatillas con placa de carbono, con las que completó la prueba, quedan reservadas exclusivamente para el día de la carrera. “Solo las utilizo para el día de la carrera”, explicó Atxa, en línea con su filosofía de aprovechar los recursos disponibles sin convertirlos en el centro de atención.

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Correr y cocinar, sin renuncias ni contradicciones

Atxa defiende que entrenar a alto nivel y disfrutar de la gastronomía son actividades perfectamente compatibles. En su trabajo diario, probar, cocinar y comer forman parte de la rutina profesional. Para el chef, la clave está en el equilibrio y en no renunciar a ninguna de las dos pasiones. “No es incompatible. Se puede entrenar bien y seguir disfrutando de la gastronomía”, afirmó al medio especializado.

La dedicación al deporte y la gastronomía permitió al chef culminar la prueba estadounidense en menos de dos horas (Eneko Atxa)

El tiempo logrado en Boston supera en tres minutos su anterior mejor marca, registrada en el Maratón de Valencia en 2023, donde terminó en 2 horas y 40 minutos. De acuerdo con la revista, Atxa suma ya ocho maratones completadas y avanza en el circuito de las World Marathon Majors, las seis carreras más prestigiosas del mundo. Solo le restan Chicago, previsto para octubre de 2026, y Tokio, programado para el año siguiente.

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Boston resultó especialmente significativa para Atxa por la experiencia colectiva y el ambiente de la carrera. El chef corrió junto a su grupo habitual, compartiendo kilómetros desde la salida hasta la meta. “Es una carrera exigente, pero también una de las más singulares. La animación es impresionante, la gente se vuelca muchísimo”, describió.

El mensaje para los corredores de cualquier edad

La mejora de Atxa a los 48 años refuerza la idea de que el rendimiento deportivo no tiene límite de edad. El chef aprovechó su experiencia para enviar un mensaje directo a los corredores que consideran la edad un obstáculo. Según declaró, la constancia y el disfrute del proceso marcan la diferencia, más allá del número de años.

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“No es tarde para mejorar. Hice ahora mi mejor marca y voy a cumplir 49. Se puede seguir mejorando”, afirmó Atxa. Para el chef, el día de la carrera representa una celebración del trabajo ya hecho, y el verdadero valor reside en los entrenamientos compartidos con amigos. “El día de la carrera es casi una fiesta. Lo bonito está en el día a día, en entrenar con amigos, en pasarlo bien”, concluyó.