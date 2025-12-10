Cómo lograr un sueño reparador: consejos avalados por la ciencia para alcanzar el bienestar físico y mental

Dormir bien es esencial para la salud física y mental, ya que impacta la memoria, el ánimo y el sistema inmunológico. (Freepik)

Dormir bien es una necesidad esencial para la salud física y mental. La falta de sueño de calidad afecta la memoria, el estado de ánimo, el corazón y el sistema inmunológico, además de incrementar el riesgo de obesidad y diabetes. Diversos consejos respaldados por investigaciones científicas pueden mejorar el descanso nocturno y el bienestar general.

La relevancia de un sueño reparador es tan importante como la de una alimentación equilibrada y la práctica habitual de ejercicio. Expertos consultados por Healthline destacan estudios que comprobaron que dormir mal impacta negativamente la capacidad de concentración, el ánimo y la salud cardiovascular, y debilita las defensas del organismo. De ahí que mejorar la calidad del sueño se haya transformado en una prioridad para quienes buscan optimizar su salud y su rendimiento diario.

Hábitos diarios y ambiente para un descanso óptimo

Entre los factores que más influyen en el descanso, sobresale la exposición a la luz natural durante el día. Estudios citados por Healthline indican que pasar tiempo bajo la luz solar, o usar dispositivos de luz artificial brillante cuando no sea posible, regula el ritmo circadiano, lo que facilita mayor energía diurna y un mejor descanso nocturno.

Establecer rutinas antes de acostarse ayuda a preparar el cuerpo y la mente para dormir mejor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la luz azul emitida por pantallas y dispositivos electrónicos cerca de la noche reduce la producción de melatonina y dificulta el sueño profundo. Por este motivo, se recomienda evitar estos aparatos y luces intensas al menos dos horas antes de dormir.

La regularidad en los horarios de sueño también resulta determinante. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días favorece la sincronización del reloj biológico. Una revisión de 41 estudios publicada en 2020, citada por Healthline, concluyó que los patrones irregulares o el hábito de dormir tarde deterioran la calidad del descanso.

Además, las siestas prolongadas o a horarios variables pueden confundir el ciclo natural del cuerpo y afectar el sueño nocturno. Si bien las siestas breves pueden ser útiles para algunas personas, quienes experimenten dificultades para dormir por la noche deberían acortar su duración o frecuencia.

El ejercicio regular representa otro pilar para mejorar el sueño. La actividad física potencia todos los aspectos del descanso y ayuda a combatir el insomnio. Sin embargo, Healthline advierte que ejercitarse muy cerca de la hora de dormir ejerce un efecto estimulante, por lo que se sugiere separar varias horas entre el entrenamiento y el momento de acostarse.

Mantener un ambiente oscuro y silencioso promueve un descanso más reparador durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno del dormitorio influye de modo significativo en la calidad del sueño. Un colchón y una almohada adecuados, así como ropa de cama confortable, pueden prevenir dolores de espalda y facilitar el sueño profundo.

Healthline menciona una revisión de 2021 que sugiere que los colchones de firmeza media son lo más recomendable para evitar molestias. Además, la selección de materiales como lana, lino o plumón permite adaptarse a las condiciones de temperatura y a preferencias personales.

Controlar la temperatura, el ruido, la ventilación y la luz en el dormitorio resulta fundamental. Mantener la habitación en torno a 18,3℃ suele ser lo ideal para la mayoría. Reducir los ruidos externos, minimizar la luz artificial y mejorar la calidad del aire se consideran claves para propiciar un ambiente adecuado para dormir.

Sustancias, suplementos y técnicas recomendadas

Ciertas sustancias consumidas antes de dormir pueden perjudicar el descanso. La cafeína disminuye el tiempo total de sueño y su calidad si se consume en las horas previas al descanso nocturno. Según Healthline, es preferible evitar la cafeína al menos ocho horas antes de dormir.

El uso prolongado de pantallas y dispositivos electrónicos puede dificultar la conciliación del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol, aunque puede inducir somnolencia, altera el patrón fisiológico del sueño y la producción de melatonina, lo que agrava problemas como la apnea y el ronquido.

Asimismo, las comidas abundantes o ricas en carbohidratos cerca de la hora de dormir dificultan la conciliación del sueño, por lo que se aconseja cenar varias horas antes y elegir alimentos ligeros si es necesario.

En cuanto a suplementos, la melatonina es uno de los más utilizados. Healthline indica que puede ayudar a conciliar el sueño con mayor rapidez, aunque debe administrarse bajo supervisión profesional, sobre todo en niños, ya que la FDA no regula su calidad ni dosis.

Otros suplementos como el magnesio, el omega-3, el resveratrol y el zinc pueden ser útiles en algunos casos, pero se recomienda probar uno a la vez y consultar con un especialista para evitar efectos adversos.

El ejercicio físico regular potencia la calidad del sueño, pero debe realizarse varias horas antes de acostarse para evitar el insomnio. (Freepik)

Las técnicas de relajación y control del estrés contribuyen a mejorar el descanso. Prácticas como la meditación, la respiración profunda o la música suave ayudan a calmar la mente y preparar el cuerpo. Tomar un baño caliente o visualizar imágenes serenas también favorecen la transición al sueño.

Consultar a un profesional y priorizar el sueño

Si los problemas para dormir persisten, conviene considerar la presencia de un trastorno del sueño. Apnea, insomnio crónico, síndrome de piernas inquietas y narcolepsia figuran entre las afecciones más comunes.

Healthline informa que aproximadamente el 33,9% de los hombres y el 17,4% de las mujeres en Estados Unidos padecen apnea del sueño, y al menos el 10% de los adultos sufre insomnio crónico. Ante síntomas recurrentes, la indicación es consultar a un profesional de la salud para recibir diagnóstico y tratamiento precisos.

El sueño de calidad es una inversión directa en la salud y el bienestar. Adicionar estrategias respaldadas por la ciencia, como las sugeridas por Healthline, puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.