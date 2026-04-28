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El drástico cambio que podría tener el calendario 2027 de la Fórmula 1 tras las incorporación de dos nuevas carreras

Según la prensa británica, el estreno de la próxima temporada no sería en el circuito urbano de Albert Park, en Australia

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El calendario cambiará su cronograma para 2027 (Efe)
El calendario cambiará su cronograma para 2027 (Efe)

Después del parate tras las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, y en la previa al regreso del próximo fin de semana con el Gran Premio de Miami, una noticia sobre el calendario de la Fórmula 1 para 2027 generó estupor por los posibles cambios significativos en el orden de apertura de la próxima temporada.

Según información difundida por el medio especializado PlanetF1, el Gran Premio de Baréin reemplazará a Australia como carrera inaugural del campeonato 2027. Esta modificación responde, en gran parte, a motivos logísticos y contractuales, así como a la coincidencia con la celebración del Ramadán.

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Desde 2024, Australia había recuperado un lugar tradicional como primera cita del calendario, puesto que ocupó de forma casi ininterrumpida entre 1996 y 2019 en el circuito de Albert Park, en Melbourne. No obstante, la organización de la Fórmula 1, en acuerdo con la Corporación del Gran Premio de Australia y otras entidades, ha decidido que Baréin retomará ese papel en la temporada 2027, después de que el Ramadán finalice el 7 de marzo y permita programar la carrera una semana después, el 14 de marzo.

PlanetF1 detalló que este ajuste se produce por la necesidad de evitar la superposición entre la apertura del campeonato y la festividad religiosa. De este modo, se repite la fórmula implementada en 2024, año en que el calendario también priorizó la logística de Medio Oriente y el respeto a las festividades religiosas.

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El acuerdo alcanzado con la Corporación del Gran Premio de Australia establece que Melbourne debe ser una de las tres primeras citas del campeonato hasta 2035. De las cinco fechas reservadas para que Australia sea carrera inaugural en ese periodo, ya se utilizaron dos (2024 y 2025), por lo que restan tres oportunidades entre 2027 y el final del contrato. En 2027, según las proyecciones, Australia pasará a ocupar la tercera fecha del calendario, con su evento programado para el 4 de abril.

Australia dejaría de ser la sede inaugural del torneo (Reuters)
Australia dejaría de ser la sede inaugural del torneo (Reuters)

La secuencia inicial de la temporada contempla, además, que la segunda ronda sería en Arabia Saudita el 21 de marzo. Este formato permite dos carreras consecutivas en Medio Oriente antes del desplazamiento de la categoría a Oceanía y luego a Asia, donde se celebrarán los Grandes Premios de China y Japón el 11 y 25 de abril, respectivamente.

El calendario de 2027 se proyecta con 24 carreras, manteniendo la extensión de ediciones anteriores. Otro aspecto destacado en la organización es la inclusión confirmada de los Grandes Premios de Turquía y Portugal, ambos sin fecha asignada de manera oficial. Fuentes consultadas por PlanetF1 y medios europeos señalaron que Portugal, en el circuito de Portimão, ocuparía el lugar del tradicional Gran Premio de Barcelona, con una carrera prevista para el 13 de junio, una semana después de la pruebas en las calles de Mónaco.

Por su parte, Turquía regresaría al calendario el 19 de septiembre, situándose entre las fechas de los Grandes Premios de Italia y Azerbaiyán. Esta ubicación permitiría a Turquía formar parte de una serie de tres carreras consecutivas en septiembre y actuar como enlace hacia la etapa final del campeonato, que se traslada de Europa a Asia y América.

La última presencia de Turquía en el calendario fue en 2021 y, tras un acuerdo de cinco años, el país garantiza su lugar entre las 24 citas de la temporada. En cuanto a Portugal, el calendario recuerda que su anterior participación en 2021 se ubicó entre las primeras pruebas europeas, mientras que en 2020 ocupó una fecha en octubre.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la organización de la Fórmula 1 aún no han confirmado oficialmente el calendario de 2027. El anuncio formal se espera hacia mediados de 2026, siguiendo el patrón de años anteriores. La estructura definitiva dependerá también de la evolución de los contratos y las circunstancias logísticas de cada sede.

Franco Colapinto Clasificacion Gran Premio de Suzuka 2026
Franco Colapinto a bordo de su Alpine (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Así sería el calendario 2027 a falta que sea oficial:

  1. Baréin – 14 de marzo
  2. Arabia Saudita – 21 de marzo
  3. Australia – 4 de abril
  4. China – 11 de abril
  5. Japón – 25 de abril
  6. Miami – 9 de mayo
  7. Canadá – 23 de mayo
  8. Mónaco – 6 de junio
  9. Portugal – 13 de junio
  10. Austria – 27 de junio
  11. Gran Bretaña – 4 de julio
  12. Bélgica – 18 de julio
  13. Hungría – 25 de julio
  14. España – 29 de agosto
  15. Italia – 5 de septiembre
  16. Turquía – 19 de septiembre
  17. Azerbaiyán – 26 de septiembre
  18. Singapur – 10 de octubre
  19. Estados Unidos – 24 de octubre
  20. Ciudad de México – 31 de octubre
  21. Sao Paulo – 7 de noviembre
  22. Las Vegas – 20 de noviembre
  23. Qatar – 28 de noviembre
  24. Abu Dabi – 5 de diciembre

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