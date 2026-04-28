Cuál fue el mensaje que dejó María Becerra en un evento para jóvenes emprendedores

María Becerra

La cantante María Becerra reveló ante estudiantes cómo fue el proceso de construir su carrera desde cero: desde sus inicios haciendo covers en su cuarto hasta convertirse en una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel global.

Este martes participó del evento Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el estadio Movistar Arena, que reunió a más de 12.000 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias públicas y privadas.

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Según los organizadores, el encuentro fue pensado “para mostrarles que el futuro no se hereda, se construye”. Enfatizaron que “no hace falta tener todo resuelto”.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, dijo: “Sembrar mentalidad emprendedora a los 17 años no es opcional. Es urgente”.

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En este marco, Becerra relató que el arte siempre fue su sueño y objetivo de vida. Desde pequeña, comenzó un proceso de exploración personal, descubriéndose a sí misma en ese ámbito. “Lo que más me ayudó fue ponerme objetivos a corto plazo, metas pequeñas, e ir de a poco cumpliéndolas”, explicó.

María Becerra en el evento Experiencia Endeavor Sub20 (Captura de video)

Relató que su primer caso de éxito llegó con un video que se viralizó. “Uno necesita esos empujones para decir: ‘hay gente a la que le gusta lo que hago, hay gente que me banca, y soy buena para esto’”, sostuvo. Reconoció que supo aprovechar esa oportunidad, consciente de que no se presentan todos los días.

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Para Becerra, aprender, ya sea formalmente o de manera autodidacta, es tan hermoso como necesario. “La información te da libertad, te da independencia, te ayuda a formar tus propias ideas y a tener un pensamiento propio”, subrayó.

La artista remarcó que hoy existen numerosas herramientas a disposición. “Me parece muy inteligente saber usarlas y aprovecharlas”.

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A su vez, consideró que “la vida es constantemente prueba y error, y es importante equivocarse, frustrarse, poder aprender de lo malo y de lo bueno también”. Aseguró que así se encuentra la identidad y una voz propia.

En ese sentido, dijo que cada persona tiene “su propia fórmula, su ángel y su chispa”. Por ese motivo, advirtió sobre la necesidad de mantenerse firme, ya que pueden aparecer personas que generan inseguridades y desvían el rumbo.

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Becerra: "Cada persona tiene su propia fórmula, su ángel y su chispa" (Captura de video)

Destacó el valor de lo diferente, especialmente en una época en la que predominan las tendencias y todo se vuelve uniforme.

Por otra parte, afirmó: “Yo creo que una de las claves del éxito es no confiarse, no creer que te ganaste todo, sino siempre seguir luchando por algo nuevo y tener hambre por algo distinto”.

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Asimismo, Becerra insistió en rodearse de la gente correcta como base para tomar buenas decisiones. Según la cantante, resulta crucial poder enfrentar conversaciones difíciles y asumir el liderazgo, sobre todo en entornos dominados por hombres. “Hay que saber lo que una vale”.

En esa línea, considera fundamental mantener los vínculos que estaban “cuando no eras nadie. Esas personas te dicen la verdad aunque duela, y para mí es muy valiosa”.

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La cantante señaló que la industria musical está marcada por el lobby, por lo que implica saber entablar conversaciones, formar y mantener relaciones. “Forma parte del trabajo de cualquier persona de negocios”.

Becerra: “Yo creo que una de las claves del éxito es no confiarse, no creer que te ganaste todo" (@dfentertainment)

Además, recordó: “Se puede tener mucho talento, pero si no sabés reinventarte, cuando llega una nueva época o una nueva ola de artistas, quedás afuera. Creo que uno tiene que mantenerse abierto a escuchar y entender lo nuevo. Cerrarse no lleva a nada. Siempre hay que estar dispuesto a aprender”.

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Por otro lado, dio una visión más amplia en términos sociales: “Siento que el mundo es muy injusto. Existen personas que trabajan incansablemente y no llegan a fin de mes, mientras que otras, sin ningún esfuerzo, tienen la vida resuelta. Eso me parece profundamente desigual”.

“Cualquiera que trabaja —un médico, una maestra, un policía— y que se formó o incluso arriesga su vida, debería poder vivir con tranquilidad. También pienso que un jubilado no debería verse obligado a seguir trabajando. Hay muchas cosas que siento que están mal distribuidas”, manifestó.

Como mensaje final a los jóvenes presentes, Becerra expresó: “No se apuren en crecer. No quieran ser adultos antes de tiempo ni dejen de vivir su adolescencia. No se dejen subestimar nunca, sin importar la edad que tengan. Son inteligentes, son capaces”.

“Infórmense y estudien para que nadie les pase por arriba. Traten de no ser ignorantes en las cosas básicas: conozcan sus derechos, sepan lo que les corresponde y actúen por lo justo”, planteó.

“Sea cual sea el lugar que les toque en la vida y lo que tengan que hacer en el futuro, vayan siempre por el camino del bien, ayuden si pueden, sean personas empáticas y luchen por sus sueños. A veces vivimos en una sociedad que no fomenta las pasiones, por lo difícil que está el mundo, pero traten de darles un lugar también”, cerró.