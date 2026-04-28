La indignación de la exesposa de Brian Sarmiento por sus dichos sobre la cuota alimentaria de su hija: “¡El tupé!"

Tras su eliminación de la casa de Gran Hermano, Brian habló de la deuda que tiene en la manutención de sus hijas y una de sus ex le respondió (Video: El ejercito de la mañana-Bondi Live)

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) quedó marcada como una de las más agitadas y determinantes de toda la temporada. La noche transcurrió bajo una atmósfera de máxima tensión, con sorpresas permanentes y un enfrentamiento que mantuvo en vilo a los jugadores y a la audiencia hasta el cierre. En esa jornada, Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela Yipio Pintos y Danelik Galazán quedaron en riesgo, representando perfiles estratégicos y polémicos que dividieron opiniones tanto dentro como fuera de la casa.

La definición dependió exclusivamente del voto de la audiencia y finalmente Brian Sarmiento resultó eliminado. Su partida generó un quiebre en la dinámica del grupo, debido a la influencia que ejercía y a la energía que imprimía en la rutina diaria de los participantes. Mientras tanto, Yipio festejó junto a sus aliados, consciente de que su permanencia fortalecía su liderazgo y sostenía nuevas alianzas dentro del reality.

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Luego de la eliminación, el exdeportista pasó por La Cumbre, el programa de streaming que conduce Santiago del Moro, donde habló sobre la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas. El exfutbolista dijo: “Yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol”.

El exfutbolista habló de la cuota alimentaria que le debe a sus hijas (Video: La Cumbre- Telefe)

Tras sus declaraciones, Tessie Poza, madre de una de las hijas de Brian, le respondió al aire del programa de Bondi Live. “Tiene el tupé de hablar de exposición. O sea, exponer es lo que hace él, me parece. Decir que nosotras no estamos en Argentina, entonces la nena no tuvo nada, ningún problema en la escuela o demás, porque este es un programa que lo ve todo el mundo. Es un contenido horrible de él que está en Internet y que está al alcance de la nena, lamentablemente. Y además, no sé, yo pienso que si alguien está criando a mi hija no voy a estar tirándole mugre encima”.

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Consultada sobre si Brian tenía impedimento de contacto, Tessie aclaró: “Obvio, jamás se le negó. Él no está bloqueado en mi teléfono. Él siempre pudo llamar y escribir. Lo que sí ha pasado es que han habido oportunidades en las que la nena no quiso hablar por teléfono con él. Pero si vos no ves a tu hija por un año y medio, no le hablás, si un día la querés llamar, es normal que la nena ‘diga no quiero’”.

Sobre la situación económica y la cuota, Poza afirmó: “Ni yo ni Frida jamás nos beneficiamos de esta vida lujosa que Brian llevaba. Lo más que hice yo fue irme a vivir a Perú con Brian un par de meses. Después nunca más. Él ha estado jugando en Grecia y yo estaba en Argentina con la nena, igual no le pasaba dinero.” Y agregó: “Cuando yo lo conozco, todo esto que cuenta que él le daba todo a las hijas era cierto en ese momento, porque yo lo he vivido, pero después con mi hija eso no pasó. Y después también dejó de pasar con las otras dos nenas”.

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Tessie se mostró enojada luego de los dichos de Sarmiento

Consultada sobre su rutina laboral y todo lo que hace para poder mantener a la pequeña, detalló: “Tengo un trabajo a tiempo parcial de vendedora en un comercio grande. También hago trabajos de estética en mi casa y voy a limpiar casas en mi tiempo extra. Son mis tres trabajos. Además, vendo cosméticos. O sea, más no puedo hacer, más no puedo”.

Sobre qué espera que suceda tras la salida de Brian de la casa, decidió mantener un poco la esperanza frente a un posible cambio de actitud: “Lo que me gustaría es que se arrepienta de las cosas que hizo mal, que las reconozca, que le pida perdón a Sofía, que le pida perdón a las otras hijas, que se disculpe conmigo, que se disculpe con Diana y que trate de hacer lo mejor posible de acá para adelante, porque las puertas, por lo menos de nuestra parte, no están cerradas para él.”

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