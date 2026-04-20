Cinco hábitos cotidianos que parecen inofensivos pero pueden perjudicar tu bienestar, según expertos

Dormir en exceso reduce la exposición a la luz natural y aumenta el riesgo de trastornos depresivos, según la Clínica Mayo y la revista Sleep (AP)

Las rutinas diarias negativas suelen pasar inadvertidas, pero tienen efectos directos en la felicidad y el bienestar integral. Según el portal especializado Running y Fitness, existen al menos cinco hábitos frecuentes que pueden comprometer la salud física y emocional si se consolidan como parte de la vida cotidiana. Identificar y corregir estas prácticas es fundamental para quienes desean una mejora sostenida en su calidad de vida.

Un informe de la Clínica Mayo y publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que los comportamientos diarios tienen un impacto directo y mensurable tanto en la salud física como en la estabilidad emocional.

Asimismo, diversas investigaciones médicas, como las publicadas por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) y la American Heart Association, sostienen que los hábitos rutinarios pueden consolidarse en etapas de estrés, problemas personales, laborales o familiares, y que muchas veces se perciben como normales aunque generen efectos negativos inadvertidos. El abandono temprano de estas rutinas es clave para prevenir complicaciones futuras.

Principales hábitos que afectan el bienestar

1. Dormir en exceso

Permanecer en la cama más tiempo del necesario o prolongar siestas de manera habitual puede parecer una indulgencia ocasional, pero transformar este comportamiento en hábito afecta el estado de ánimo y altera el ritmo circadiano.

La Clínica Mayo detalla que el exceso de sueño limita la exposición a la luz natural, disminuye la producción de serotonina y puede incrementar la sensación de fatiga y somnolencia diurna.

Dormir más de lo necesario altera el ritmo circadiano y afecta el estado de ánimo, según expertos en sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estudios publicados en la revista médica Sleep indican que quienes duermen más de nueve horas diarias presentan mayor riesgo de padecer trastornos depresivos y problemas metabólicos.

2. Permanecer en casa y aislamiento social

El aislamiento prolongado y la tendencia a quedarse en casa, sobre todo en épocas de frío o estrés, generan una reducción del contacto con el entorno y favorecen la desconexión social. Running y Fitness señala que salir a pasear, exponerse a la luz solar y compartir momentos con amigos incrementa la energía y mejora el humor.

La OMS advierte que el aislamiento social puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y, a largo plazo, deterioro cognitivo. Mantener vínculos y actividades fuera del hogar es un factor protector reconocido por la literatura médica.

3. Consumo excesivo de café

El hábito de recurrir al café para combatir el cansancio es común, pero la ingesta elevada de cafeína afecta la calidad del sueño y puede provocar alteraciones emocionales.

Clínica Mayo recomienda no superar los 400 mg diarios de cafeína —aproximadamente cuatro tazas de café— para evitar dependencia y trastornos del sueño.

Consumir café en exceso perjudica la calidad del sueño y puede provocar trastornos emocionales, de acuerdo con la Clínica Mayo y la revista The Lancet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de la revista médica The Lancet advierte que la cafeína en exceso puede aumentar los episodios de ansiedad y dificultar la regulación emocional, especialmente en personas sensibles a sus efectos.

4. Cancelar compromisos sociales

Dejar de lado planes o compromisos de forma repetida suele indicar una tendencia al aislamiento y refuerza la desconexión emocional. Running y Fitness sostiene que mantener la vida social, incluso cuando no resulta atractivo, ayuda a aliviar el estrés, sentirse acompañado y conservar el equilibrio mental.

La APA corrobora que la interacción social frecuente reduce el riesgo de trastornos depresivos y fortalece la resiliencia ante situaciones de estrés.

5. Evitar el ejercicio físico

La importancia de la actividad física está ampliamente documentada. El sedentarismo afecta negativamente el ánimo y favorece el estrés crónico.

La OMS y la American Heart Association recomiendan al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana, aunque estudios recientes muestran que dedicar solo 15 minutos diarios puede generar mejoras sustanciales en el estado de ánimo, la energía y la salud cardiovascular.

La falta de ejercicio físico favorece el estrés crónico y afecta negativamente el ánimo, advierten la OMS y la American Heart Association (Imagen ilustrativa Infobae)

Priorizar el movimiento cotidiano —aunque sea en actividades simples como caminar o subir escaleras— es suficiente para contrarrestar los efectos adversos de la inactividad.

Modificar rutinas no implica renunciar a los pequeños placeres ni transformar de manera radical los hábitos de vida. Como recuerda Running y Fitness, avanzar gradualmente hacia prácticas más saludables es esencial para fortalecer la salud y alcanzar un bienestar duradero.

Este enfoque, respaldado por entidades como la Clínica Mayo, la OMS y la APA, favorece una adaptación sostenible y reduce el riesgo de recaídas en conductas perjudiciales.