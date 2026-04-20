El sentido mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni luego de su muerte: “Sos el último de los grandes en irse”

La actriz abrió su corazón ante la repentina muerte de su colega este lunes (Instagram)

La muerte de Luis Brandoni conmocionó a todo el mundo del espectáculo argentino. El actor, de 86 años, estaba internado en una clínica porteña tras sufrir una fuerte caída en su casa que le provocó un hematoma subdural y complicó su cuadro de salud. La noticia, que sacudió a colegas, amigos y fanáticos, llegó apenas días después de que Brandoni celebrara su cumpleaños y de haber protagonizado hasta hace muy poco la comedia teatral ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra, quien fue una de las primeras figuras en despedirlo públicamente con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Silveyra eligió palabras sencillas pero profundas para homenajear al actor con quien compartió escenario y amistad. “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”, escribió la actriz, acompañando la despedida con una serie de imágenes de Brandoni. El posteo no tardó en recibir respuestas de colegas, amigos y seguidores que se sumaron al dolor y el reconocimiento.

El ambiente artístico se volcó a las redes para expresar su tristeza. Aníbal Pachano fue uno de los primeros en comentar: “Qué tristeza. Se fue una gran persona y actor. QDEP”. Juan Otero dejó emojis de corazones rotos y caras tristes, mientras Cecilia Dopazo, una de las actrices de Made in Lanús, la recordada obra dirigida por Brandoni, sumó corazones en homenaje. El mensaje de Silveyra se llenó de palabras de cariño, mostrando el enorme respeto y admiración que el actor supo cosechar en el medio.

El sentido mensaje de Soledad Silveyra ante el fallecimiento de su colega

Brandoni había cumplido años apenas dos días antes de su fallecimiento. El 18 de abril, Soledad le había dedicado un sentido saludo en Instagram: “Mi querido Beto, estoy con vos acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve”. La actriz, que compartió escenario durante la última temporada de ¿Quién es quién?, también le agradeció: “Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”.

La dupla Brandoni-Silveyra fue una de las más queridas y sólidas de los últimos tiempos en la cartelera porteña. Arriba de las tablas, ambos supieron acompañarse en los altibajos de la temporada, enfrentando juntos los desafíos de la salud y los cambios de programación. A principios de año, por recomendación médica, Brandoni debió quedarse en Buenos Aires bajo control profesional, lo que obligó a resignar la plaza de Mar del Plata y realizar un “enroque” de elencos: ¿Quién es quién? cedió su lugar en la costa a El secreto, la obra encabezada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que extendió su éxito hasta Semana Santa. Mientras tanto, Brandoni y Silveyra mantuvieron la obra en el Multitabaris, donde siguieron cosechando elogios y funciones a sala llena en los últimos meses.

La dupla de actores venía cosechando éxitos con su obra ¿Quién es Quién? (Instagram)

El legado de Brandoni es inmenso y abarca teatro, cine y televisión. Actor de raza, supo ganarse el respeto y la admiración de varias generaciones con su talento, su ética profesional y su calidez personal. Dedicó más de seis décadas a construir personajes entrañables, a defender la cultura nacional y a formar parte de la memoria colectiva del país. Y, ante su partida terrenal, dejó atrás una carrera marcada por la pasión, la entrega y el compromiso. Asimismo, durante su trayectoria supo reinventarse en cada etapa, desde el cine y la televisión hasta el teatro, y nunca abandonó su vocación ni su amor por el arte.

La despedida de Silveyra y el homenaje de toda la cultura argentina sellan el adiós a un actor irrepetible. Brandoni fue, y será siempre, una referencia indiscutida del espectáculo nacional, aplaudido de pie por un público que jamás lo olvidará.