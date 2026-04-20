Los detalles del trágico accidente en el rally de Córdoba: quién era el espectador que murió y las causas del despiste del auto

Un auto se despistó y provocó heridos entre el público

Un espectador de 25 años murió y dos personas resultaron heridas luego del trágico accidente que sucedió durante el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano en Mina Clavero, provincia de Córdoba. El incidente ocurrió cuando un vehículo perdió el control e impactó contra el público tras dar varios vuelcos.

El accidente fatal ocurrió cuando el Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez se despistó entre los kilómetros uno y dos del circuito y, tras volcar en reiteradas ocasiones, embistió a varias personas ubicadas en una de las zonas habilitadas para espectadores. Las imágenes que se viralizaron del medio cordobés Radio Suquía mostraron cómo el coche comenzó a girar en el aire antes de golpear a los presentes. La situación condujo a la activación de un comité de crisis integrado por la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y servicios sanitarios, según detalló Cadena 3.

Entre los afectados se encontraba una niña y dos adultos, uno de ellos una mujer de 40 años que sufrió una fractura en una pierna, pero se encuentra fuera de peligro. El caso más grave fue el de Braian Ezequiel Zárate González, el espectador cordobés de 25 años, quien fue trasladado al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con el diario La Voz.

Marcos Mendieta, profesor de kickboxing de Zárate González, expresó su conmoción tras conocer la noticia de la muerte de su alumno: “Era un chico que estaba lleno de vida, era fanático de la vida”. Mendieta relató en diálogo con La Voz En Vivo que la noticia del accidente les sorprendió en la mañana, cuando el joven decidió asistir al rally en vez de participar en un torneo de la especialidad que tenía programado.

El Centro Vecinal de Villa Páez lamenta profundamente la pérdida de Braian Zárate, espectador que falleció en un accidente durante el Rally en Córdoba

La emoción se vio reflejada también en la comunidad local, que manifestaron bronca y dolor por el fatal desenlace. “La Comisión Directiva del Centro Vecinal y los vecinos se unen en el dolor de tan irreparable pérdida del vecino Braian Zárate, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana de público conocimiento durante el Rally en nuestra provincia. Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento”, citó el homenaje del Centro Vecinal de Villa Páez.

La investigación judicial quedó en manos de la fiscal Analía Gallaratto, de Villa Cura Brochero. Fuentes del caso informaron que la fiscalía dispuso peritajes técnicos para determinar la secuencia y las causas del siniestro, además de la recopilación de testimonios y el análisis de grabaciones del impacto.

En la reconstrucción de los hechos, según los medios de la provincia, los peritos buscan no solo establecer la velocidad y trayectoria del vehículo, sino también verificar las condiciones de seguridad dispuestas para el público, en una competencia que congregó a 72 tripulaciones de pilotos nacionales e internacionales y que se presentaba como la segunda fecha del Rally Argentino y del FIA Rally Sudamericano. El vehículo habría golpeado una piedra, lo que provocó la pérdida de control del auto de parte del conductor en una curva externa del trazado, sin señalización que indicara la prohibición para los espectadores de ubicarse en ese sector.

Así quedó el auto piloteado por una dupla de Paraguay (Cadena 3)

La organización del rally subrayó que la prioridad fue la asistencia médica inmediata para con los espectadores comprometidos en el accidente y la preservación del lugar para las tareas investigativas, condición indispensable antes de decidir la reanudación definitiva de la competencia. Hay que mencionar que la FIA expresó su pesar por la tragedia que tuvo lugar en una provincia habitual como escenario de este tipo de pruebas del automovilismo.

“La FIA lamenta profundamente el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda ronda del Campeonato FIA CODASUR de Rally en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y equipos médicos por su rápida respuesta”, citó el comunicado.

“La FIA brindará su total apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), CODASUR y a las autoridades locales pertinentes en su investigación sobre el incidente”, concluyó.