La anécdota más signficativa de Eduardo Blanco junto a Luis Brandoni: “Él me entrgó el carnet de actor”

Luis Brandoni dejó una huella profunda en el teatro argentino, según el testimonio de Eduardo Blanco a Teleshow

Durante una conversación desde Madrid, Eduardo Blanco se detuvo para emocionarse y no pudo evitar llorar, por momentos en silencio mientras rememoró a Luis Brandoni. Reveló el asombro que le generaba a Luis el legado artístico, la cultura “Qué país pensaron estos tipos”, decía cuando obserbaba algún teatro de nuestra Argentina, cuando estábamos de gira, con Parque Lezama.

Blanco relató que, al comenzar su carrera, ya sentía una profunda admiración por Luis Brandoni. Recordó cómo, siendo estudiante, iba a verlo actuar en teatro y lo definió como “un actor impactante”.

"Parque Lezama", para Blanco, Brandoni es un referente indiscutido del teatro argentino, comparable con los grandes nombres internacionales del arte escénico

En esa época, Brandoni era también secretario general de la Asociación Argentina de Actores y tenía un rol central en la entrega del carnet profesional de actor, recibirlo de manos de Luis Brandoni marcó para Eduardo Blanco un momento profundamente emotivo y de alta exigencia personal.

Blanco destacó la impronta de Brandoni en su formación y el privilegio que representó para él compartir escenario y experiencias con alguien que, según sus palabras, es “el actor argentino”. Rememoró que Brandoni dedicó gran parte de su trayectoria al teatro de autores nacionales y que incluso soportó el exilio, aunque solo por once meses, por no querer estar lejos de Argentina.

El actor Luis Brandoni habla por un micrófono rodeado de personas, incluyendo a Eduardo Blanco, durante una manifestación pública frente a la Casa Rosada.

Experiencias compartidas...

Blanco evocó los años de trabajo conjunto sobre el escenario y la emoción de haber realizado más de 1.300 funciones junto a Brandoni, incluyendo giras por el país y temporadas en Madrid. Señaló que, al recorrer diferentes ciudades, Brandoni solía sorprenderse por la majestuosidad de los teatros en localidades pequeñas de la Argentina y amaba recorrer cada una de las ciudades donde eran convocados.

El actor relató que la última gira que hizo con Brandoni comenzó en el teatro Astengo de Rosario, un hecho que le resultó especialmente emotivo al iniciar una nueva gira por ese mismo lugar. Para Blanco, estas experiencias compartidas no solo forjaron recuerdos entrañables, sino que también le dejaron enseñanzas profesionales y personales.

Brindis de amigos: Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Juan José Campanella

Reiteró su admiración por la carrera de Brandoni y la influencia que tuvo en su propia formación como actor. Blanco definió a Brandoni como un referente indiscutido del teatro argentino y lo comparó con grandes figuras internacionales. Destacó su capacidad tanto para la comedia como para el drama, y lo consideró como “el Nino Manfredi argentino”.

Para Blanco, el legado de Brandoni reside en su talento, su compromiso con el oficio y en la huella que dejó en quienes compartieron escenario con él.

Un momento cargado de sensibilidad marcó la conversación entre Eduardo Blanco y Teleshow, cuando el actor no pudo contener las lágrimas y se quebró visiblemente. La emoción lo desbordó al recordar una experiencia significativa junto a Luis Brandoni, lo que lo llevó a un instante de silencio antes de poder retomar la charla.

La figura de Luis Brandoni

Durante la entrevista, Blanco evocó con profunda admiración la figura de Brandoni. Este recuerdo no solo lo conmovió, sino que también resaltó el peso emocional que ciertas vivencias compartidas han dejado en quienes las protagonizaron. La evocación del compañero y maestro fue central en su testimonio, mostrando el respeto y cariño que siente por el actor.

La última gira de Eduardo Blanco y Luis Brandoni inició en el teatro Astengo de Rosario, un escenario cargado de simbolismo para ambos actores

Entre lágrimas, Blanco compartió una de las frases que le quedaron grabadas: “Qué responsabilidad que hay que tener en esto, ¿no? Porque vos fijate que la gente paga sin saber lo que le vamos a ofrecer”, decía Luis con una capacidad descripitiva impresionante, cuenta Eduardo Blanco a Teleshow. Además remarcó, como ese tipo de reflexiones por parte de Brandoni, sintetiza la conciencia que tiene que tener el actor sobre el compromiso al subirse a un escenario y el vínculo de confianza que se establece con el público.