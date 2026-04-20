La entrañable amistad de Luis Brandoni y Robert de Niro: de una Navidad en Nueva York a trabajar juntos en Buenos Aires

En una entrevista para Infobae, el actor contó su relación de décadas con Robert de Niro y relató anécdotas con el artista de Hollywood

Se trató de una amistad sostenida durante décadas entre ambos artistas. El vínculo, construido fuera de los sets y lejos de los flashes, se convirtió en uno de los atractivos centrales de la serie Nada, producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat para Star+, que reunió a ambos en la ficción y trasladó su historia personal al centro de la conversación pública.

La amistad de Luis Brandoni y el actor Robert De Niro los llevó a actuar juntos en Nada, la serie de Mariano Cohen y Gastón Duprat. En este fragmento, el artista estadounidense prueba por primera vez la típica factura argentina y expresa el comentario 'demasiado dulce'.

Brandoni y De Niro se conocieron en los años 80, cuando el argentino viajó a Nueva York para filmar Made in Argentina. Durante esa estadía, De Niro se enteró de la presencia de Brandoni en la ciudad. El mensaje fue sencillo: “Decile que me llame”. Brandoni lo llamó y la respuesta de De Niro fue invitarlo a pasar la Nochebuena en su casa, una muestra de hospitalidad que el argentino atribuyó a las raíces italianas de su colega. Esta primera anécdota marcó el inicio de una relación basada en la confianza y la cercanía, que se mantuvo vigente a lo largo de los años.

La relación no se limitó al intercambio ocasional. De Niro visitó Buenos Aires en varias oportunidades, según contó Brandoni, motivado en parte por su amistad con Lito Cruz y, con el tiempo, por el propio Brandoni. La comunicación entre ambos no fue un obstáculo, a pesar de las diferencias idiomáticas. “Hablamos un poco en inglés, otro en italiano y mucho con las manos”, relató Brandoni en tono de broma, describiendo un código propio que permitió sostener el vínculo incluso en contextos donde el idioma español no era dominante.

El trabajo en conjunto llegó con el proyecto de la serie Nada. Brandoni interpretaba a un crítico gastronómico en crisis, mientras que De Niro asumía el rol de un amigo extranjero que llega para alterar su rutina. La producción, grabada en Buenos Aires, recibió reconocimiento tanto en Argentina como en el exterior, destacándose por la ovación obtenida en el Festival Internacional de San Sebastián. Brandoni, en una entrevista, remarcó la satisfacción del equipo por la recepción de la serie y subrayó la relevancia de la participación especial de su amigo, quien, según sus palabras, “vino porque quiere mucho a esta ciudad”.

Robert De Niro explicó qué significan los insultos más usados en Argentina y se volvió viral

Durante la filmación, las diferencias idiomáticas volvieron a aparecer. De Niro no habla español con fluidez, pero el equipo adaptó las escenas y los guionistas aprovecharon este rasgo para construir situaciones de humor y complicidad. Brandoni y De Niro compartieron largas jornadas de grabación, almuerzos y momentos fuera de cámara, en los que la comunicación se mantuvo a través de una mezcla de idiomas y gestos. El rodaje también fue escenario para anécdotas específicas, como la vez que De Niro le contó a Brandoni que le habían ofrecido interpretar a Carlos Gardel en un filme. “Yo no lo conozco a él, ¿por qué lo voy a hacer?”, recordó Brandoni sobre la respuesta de De Niro, una muestra de sinceridad y distancia ante propuestas poco convencionales.

Luis Brandoni y Robert de Niro en Buenos Aires, afianzaron su amistad de décadas durante el rodaje de la serie de Mariano Cohen y Gastón Duprat

Uno de los momentos más recordados de Nada es la escena en la que De Niro, en su papel de amigo extranjero, explica la diferencia entre dos insultos característicos de Buenos Aires: “boludo” y “pelotudo”. De Niro detalla para la cámara que “boludo es más suave y amistoso. Puedes decirlo sin ser ofensivo, incluso con cariño. Por ejemplo, ‘che, boludo’”. Luego, distingue: “Pelotudo es mucho más agresivo que boludo. Solo el sonido es más agresivo: pelotudo”. El pasaje se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más comentados de la serie y fue destacado por Brandoni como uno de los puntos altos del rodaje.

El éxito de Nada y la química entre sus protagonistas impulsaron la planificación de una segunda temporada, que, según había confirmado Brandoni, evaluaba la posibilidad de trasladar parte del rodaje a Nueva York. La noticia de su muerte deja pendiente ese reencuentro en la ficción, pero la historia detrás de cámaras revela un aspecto menos conocido de ambos actores: la apuesta por un vínculo personal sostenido más allá de la industria, iniciado en la simpleza de una invitación y consolidado en décadas de respeto y colaboración.