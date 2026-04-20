El gesto de Neymar contra los hinchas tras una nueva derrota del Santos que encendió el debate en Brasil: “No hay ser humano que aguante”

Neymar fue captado en el campo de juego realizando un gesto con las manos cerca de las orejas

Una nueva controversia envuelve a Neymar tras la derrota de Santos por 3-2 ante Fluminense, donde el delantero fue acusado de realizar un gesto provocador hacia los aficionados en Vila Belmiro.

El partido, disputado en el estadio de Santos, dejó al equipo paulista a solo un punto de la zona de descenso en el Brasileirao. El clima en el recinto se tornó tenso desde el inicio, ya que los locales lograron ponerse en ventaja en dos ocasiones, pero el equipo visitante revirtió el marcador sobre el final con un gol de John Kennedy a cuatro minutos del cierre.

La situación de Santos en el torneo brasileño se ha complicado tanto como en la Copa Sudamericana, tras perder también con Deportivo Cuenca en Ecuador y empatar en casa ante Recoleta. Este mal momento deportivo provocó una reacción airada de los aficionados, que, además de silbar a Ney por jugadas particulares (tras un intento falledio de hacerle un sombrero a un rival), despidieron al equipo con abucheos al finalizar el encuentro.

El foco de la polémica se centró en Neymar, quien, al retirarse del campo, fue captado por las cámaras llevándose los dedos a las orejas. Este gesto fue interpretado por una parte de la hinchada y la prensa como una señal de desdén a las críticas provenientes de las tribunas. El hecho se viralizó rápidamente y generó un intenso debate en redes sociales y medios brasileños.

Neymar se llevó los dedos a los oídos antes de abandonar el estadio

Ante la escalada de comentarios, el propio Neymar recurrió a sus redes sociales para aclarar lo sucedido. En sus cuentas oficiales, el futbolista escribió: “¡Llegó el día en que tengo que explicar una rascada de oreja! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… ¡es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante”, publicó el delantero junto al video en cuestión.

La respuesta de Neymar, sin embargo, no se limitó a ese mensaje. Al replicar una publicación de TNT Sports con el video del momento, el internacional brasileño fue aún más contundente: “Salí tapándome la oreja, ¡qué mierda! ¿Es que ni siquiera puedo rascarme la oreja ahora? ¡Que te jodan, administrador de mierda!”, expresó en la red social en la que posteriormente se quejó de que le hayan borrado su mensaje.

El futbolista Neymar se cubre los oídos con las manos mientras sale del campo visiblemente frustrado, después de la derrota de su equipo, el Santos, ante Fluminense por 2-3 en Vila Belmiro.

La controversia se produjo poco después de otro episodio tenso entre Neymar y los seguidores de Santos. Días antes, tras el empate 1-1 ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, el jugador había protagonizado una discusión con un aficionado. Sobre ese incidente, Neymar manifestó en redes sociales: “Entiendo a los hinchas que critican nuestro juego, pero cuando se vuelve personal y me atacan de manera diferente, no lo puedo aceptar”.

El presente deportivo de Santos y la figura de Neymar han quedado en el centro de la escena. El equipo, que suma 12 fechas en el certamen local, se encuentra a solo un punto de Corinthians, último club fuera de los puestos de descenso. La tensión entre los resultados negativos y la relación con la afición ha encontrado un nuevo foco en la reacción de su máximo referente.

La próxima fecha frente al Bahía será clave para Santos, que intentará revertir su situación en el Brasileirao y apaciguar el clima de tensión en torno a su principal figura.