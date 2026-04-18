Presión arterial: qué verduras de hoja verde ayudan a reducirla y por qué recomiendan sumarlas a la dieta

El consumo habitual de verduras de hoja verde reduce la presión arterial y mejora la circulación sanguínea, según Verywell Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras de hoja verde ganan protagonismo en la prevención cardiovascular. Incorporarlas con mayor frecuencia en la dieta no solo suma nutrientes: puede ser una estrategia concreta para ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación, según reportes de Verywell Health.

La evidencia científica refuerza esta tendencia. Un análisis reciente de ensayos clínicos y estudios de cohorte publicado en 2025 concluyó que un mayor consumo de estos vegetales se asocia con un menor riesgo de hipertensión. En la misma línea, una investigación reciente de tres años detectó una relación inversa significativa entre la ingesta diaria de verduras de hoja verde —alrededor de 427 gramos— y la aparición de esta condición, lo que consolida su rol como aliados clave para la salud cardiovascular.

El nitrato presente en las verduras de hoja verde se transforma en el organismo en óxido nítrico, una molécula que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos. Esto facilita el flujo sanguíneo y contribuye a mantener una presión arterial más baja.

Aunque la magnitud del beneficio varía entre estudios, la mayoría muestra una tendencia hacia un mejor perfil cardiovascular en quienes consumen estos vegetales de manera regular.

El papel del potasio en la regulación de la presión arterial

El potasio es esencial para el equilibrio de líquidos y la eliminación de sodio a través de la orina, lo que favorece una presión arterial más baja. Se encuentra en verduras como el brócoli y el kale.

En ese sentido, Verywell Health señala que existe una relación demostrada entre una mayor ingesta de potasio y cifras más bajas de presión arterial.

Un ramo de espinacas frescas listas para preparar saludables recetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de brócoli cocido aporta 229 miligramos de potasio y el kale cocida, 170 miligramos. Aunque estas cantidades pueden parecer modestas, su combinación dentro de una dieta variada contribuye al control de la presión arterial y justifica la inclusión de estas verduras en la dieta DASH, recomendada para la prevención de la hipertensión.

El magnesio, abundantemente presente en las verduras de hoja verde, participa en la relajación de los vasos sanguíneos, en el mantenimiento de un ritmo cardíaco normal y en la reducción de la reabsorción de sodio en los riñones.

Según datos recopilados por Verywell Health, las personas que consumen mayores cantidades de magnesio pueden tener hasta un 34% menos de riesgo de desarrollar hipertensión en comparación con quienes lo incorporan en menor cantidad.

Cómo la fibra de las verduras favorece la salud cardiovascular

La fibra dietética de estos vegetales es fermentada por las bacterias intestinales y genera ácidos grasos de cadena corta, compuestos que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos.

Verywell Health indica que un incremento de 5 gramos adicionales de fibra en la dieta diaria puede disminuir la presión sistólica en 2,8 mmHg y la diastólica en 2,1 mmHg. Esta cantidad de fibra se encuentra en una taza, lo que demuestra el impacto real de estas verduras en una alimentación cotidiana saludable.

Estudios recientes en 2025 asocian una mayor ingesta de verduras de hoja verde con un menor riesgo de hipertensión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio observacional de gran escala efectuado en Dinamarca, con más de 50.000 participantes y un seguimiento de 23 años, halló que consumir una taza diaria de verduras de hoja verde ricas en nitrato se asocia con una reducción de 2,5 mmHg en la presión sistólica y un riesgo menor de entre 12% y 26% de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades médicas internacionales coinciden en recomendar estos alimentos como parte de los patrones dietéticos para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Verduras de hoja verde: cuáles elegir y precauciones

Las variedades más recomendadas incluyen espinaca, kale, brócoli, lechuga romana, berro, rúcula, berza, bok choy y repollo. Estos vegetales aportan múltiples nutrientes esenciales y son bajos en calorías.

Verywell Health advierte que las personas alérgicas a estas verduras, o quienes utilizan anticoagulantes, deben consultar al médico antes de modificar su dieta, aunque para la mayoría de la población, su consumo es seguro y beneficioso.

Espinaca, brócoli, col rizada y lechuga destacan como verduras recomendadas para el control de la presión arterial, aunque se aconseja consultar al médico ante alergias o medicación anticoagulante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su aporte de nutrientes, su bajo contenido calórico y su contribución comprobada al control de la presión arterial, las verduras de hoja verde resultan una elección adecuada para integrar de forma habitual en la alimentación. Su presencia frecuente en la dieta no solo favorece la salud cardiovascular, sino que también aporta beneficios para el sistema digestivo y el control del peso corporal.