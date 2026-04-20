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Japón dio por terminado el tsunami pero lanzó otra alerta por un posible “megaterremoto”

Las autoridades advirtieron que la posibilidad de nuevos movimientos telúricos excepcionales ha aumentado en el norte, incluida la amenaza de repentinas olas marinas tras el reciente temblor que sacudió edificaciones en Tokio y varias ciudades

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Miembros de la Oficina del Gabinete y de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) asisten a su conferencia de prensa conjunta para emitir el "Aviso de Terremoto Posterior a las Costas de Hokkaido y Sanriku" en la sede de la JMA en Tokio, Japón, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS
Miembros de la Oficina del Gabinete y de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) asisten a su conferencia de prensa conjunta para emitir el "Aviso de Terremoto Posterior a las Costas de Hokkaido y Sanriku" en la sede de la JMA en Tokio, Japón, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

Japón emitió el lunes un aviso especial advirtiendo de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, después de que un fuerte temblor sacudiera el norte del país y provocara una alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón declaró en un comunicado que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

La alerta para la región norte se produjo pocas horas después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la zona, haciendo temblar grandes edificios en la capital, Tokio, a cientos de kilómetros (millas) del epicentro.

El terremoto, cuya magnitud se estimó inicialmente en 7,4 antes de ser revisada a 7,5 y nuevamente a 7,7, se produjo a las 16:53 (07:53 GMT) en aguas del Pacífico frente a la costa norte de la prefectura de Iwate.

Este video documenta una ciudad costera japonesa. Muestra tomas del puerto con edificios, muros de contención y múltiples embarcaciones pesqueras amarradas o en tierra. En una de las secuencias, se observan olas de gran tamaño impactando una barrera costera, indicando la presencia de un evento natural. Estas imágenes se grabaron durante una alerta de tsunami emitida tras un terremoto submarino. El metraje cubre la infraestructura portuaria y el entorno marítimo en distintos momentos. El agua se presenta en estados que varían desde la calma hasta la agitación. Sirenas sonaron en la ciudad.

Según declaró el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, en una rueda de prensa, no se registraron de inmediato heridos graves ni daños significativos.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, los municipios de la región afectada emitieron órdenes de evacuación no obligatorias para más de 182.000 residentes.

Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una ola de tsunami de 80 centímetros (31 pulgadas) azotó un puerto en Kuji en Iwate, según la agencia meteorológica, que inicialmente había estimado la magnitud en 7,4 antes de revisarla al alza.

Un funcionario de la Oficina del Gabinete declaró en una rueda de prensa televisada aparte que, “si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

La costa de Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, tras la emisión de una alerta de tsunami a raíz de un terremoto, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS
La costa de Tomakomai, prefectura de Hokkaido, Japón, tras la emisión de una alerta de tsunami a raíz de un terremoto, el 20 de abril de 2026, en esta fotografía tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS

Al anochecer, las autoridades rebajaron ligeramente la alerta de tsunami, pero mantuvieron un aviso sobre posibles olas de hasta un metro (3,3 pies) a lo largo de la extensa costa nororiental del Pacífico.

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK no mostraron daños claramente visibles alrededor de varios puertos en Iwate.

Sin embargo, las autoridades han reiterado que podrían producirse réplicas en la zona durante la próxima semana, especialmente en los próximos dos o tres días, lo que podría “provocar temblores aún más fuertes”.

Temores de un ‘megaterremoto’

La oficina del primer ministro informó que había creado un equipo de gestión de crisis y que el gobierno estaba trabajando para determinar si hubo víctimas o daños materiales graves.

Japón: Agencia meteorológica informa sobre terremoto y tsunamis en el noreste del país

“Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”, dijo la primera ministra Sanae Takaichi.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, situado sobre cuatro importantes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico.

El archipiélago, hogar de unos 125 millones de personas, experimenta normalmente alrededor de 1.500 temblores al año y representa aproximadamente el 18% de los terremotos del mundo.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que impactan bajo la superficie terrestre.

Mapa de Japón mostrando alertas rojas de tsunami y avisos amarillos en la costa, con una leyenda. Se ven las islas Okinawa y Ogasawara
Un mapa de NHK World Japan muestra las advertencias (rojo) y avisos (amarillo) de tsunami a lo largo de la costa de Japón tras un fuerte terremoto.

Japón está marcado por el recuerdo del enorme terremoto submarino de magnitud 9,0 que sacudió la zona en 2011, provocando un tsunami que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima.

En 2024, la agencia meteorológica emitió su primer aviso especial sobre un posible “megaterremoto” a lo largo de la Fosa de Nankai.

Esta fosa submarina de 800 kilómetros es donde la placa tectónica oceánica del Mar de Filipinas se está “subduciendo” —o deslizándose lentamente— por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón.

El gobierno ha declarado que un terremoto en la fosa de Nankai y el consiguiente tsunami podrían causar la muerte de hasta 298.000 personas y provocar daños por valor de hasta 2 billones de dólares.

(con información de AFP)

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