La regularidad horaria al dormir es más importante que la cantidad de horas de descanso, según expertos

Mantener rutinas de sueño constantes contribuye a la prevención de deterioro cognitivo y disminuye la probabilidad de desarrollar demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir a diferentes horas cada día puede tener efectos negativos que se extienden más allá de la somnolencia matutina. Expertos han demostrado que la irregularidad en los horarios de sueño altera la regulación de la presión arterial, incrementa la inflamación sistémica y afecta el metabolismo de la glucosa.

Estos desajustes se deben a que los ritmos circadianos se ven interrumpidos, lo que puede desencadenar la liberación desordenada de hormonas como el cortisol, sobrecargando los vasos sanguíneos y dificultando la regulación del azúcar en sangre.

Un estudio realizado con más de 88.000 personas concluyó que los horarios desiguales predicen el riesgo de mortalidad mejor que el tiempo total de sueño. Este hallazgo refuerza la idea de que el impacto negativo de los horarios inestables alcanza prácticamente todos los aspectos de la salud, desde la alerta mental y la función cardiovascular hasta la inflamación crónica.

En cuanto al cerebro, este fenómeno ha sido relacionado con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de demencia. Un ensayo de la Universidad de Tsukuba en Japón observó, en adultos mayores, que quienes mantenían horarios de sueño habituales mostraban mejores habilidades cognitivas y mayores niveles de BDNF, una proteína clave para la memoria.

Por el contrario, la alteración de los ritmos circadianos se asoció con acumulación de beta-amiloide, una proteína vinculada al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Establecer rutinas relajantes antes de dormir, como leer o tomar un baño tibio, favorece una transición efectiva hacia el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores que contribuyen a los horarios irregulares se encuentran jornadas laborales exigentes, consumo de cafeína y alcohol, uso de dispositivos electrónicos por la noche, estrés, problemas de salud, siestas durante el día y distracciones digitales. Según Harvard Medicine y Cleveland Clinic, estos elementos pueden interferir tanto en la conciliación del sueño como en su mantenimiento, agravando los desajustes del ciclo circadiano y aumentando el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

El conjunto de la evidencia científica indica que la regularidad del sueño no solo es clave para el bienestar diario sino que también previene complicaciones graves a largo plazo. Los horarios irregulares alteran mecanismos biológicos esenciales, dificultan la reparación celular y afectan la salud metabólica y cerebral.

Regularidad de sueño o mayor tiempo de descanso

Dormir la misma cantidad de horas cada noche no siempre garantiza un descanso reparador ni una salud óptima. Las investigaciones recientes sugieren que la regularidad puede ser más determinante para el bienestar general que la simple suma de horas dormidas.

En vez de centrarse únicamente en alcanzar las siete a nueve horas recomendadas por noche, los expertos insisten en que acostarse y levantarse a la misma hora es clave para aprovechar al máximo los beneficios.

La regularidad en los horarios de sueño resulta un mejor indicador de mortalidad que la cantidad total de horas dormidas, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano funciona bajo la influencia de un reloj interno conocido como ritmo circadiano, que regula cuándo sentimos sueño y cuándo estamos alerta. Este mecanismo biológico coordina la liberación cíclica de hormonas, como la melatonina por la noche para inducir el sueño y el cortisol por la mañana para favorecer el despertar.

En ese sentido, mantener horarios de sueño y vigilia regulares ayuda a sincronizar este reloj interno, garantizando que los procesos de reparación, almacenamiento de memoria y limpieza cerebral ocurran de manera eficiente.

La especialista en comportamiento del sueño, Wendy Troxel, sostiene que la constancia en los horarios de sueño es una de las formas más simples y efectivas de proteger la salud a largo plazo. Incluso se ha demostrado que la regularidad del sueño es un mejor predictor de la mortalidad por todas las causas que la duración del sueño, según el neurocientífico Shadab Rahman del Hospital Brigham and Women’s y la Facultad de Medicina de Harvard.

Cómo mejorar la calidad del sueño

Mantener los hábitos constantes, cómo el horario de sueño, puede marcar la diferencia en la calidad del descanso nocturno. Expertos ofrecen estrategias respaldadas por la ciencia para favorecer un reposo reparador y la regularidad horaria.

Controla la exposición a la luz

Aumentar la exposición a la luz natural durante el día y reducirla después del atardecer ayuda a sincronizar el ritmo circadiano. Se recomienda evitar pantallas electrónicas en las horas previas a acostarse, ya que la luz azul dificulta la producción natural de melatonina.

Investigadores de Harvard demostraron que la exposición a la luz, especialmente la azul, antes de dormir suprime la secreción de la melatonina.

Además, crear una atmósfera oscura y tranquila en la habitación refuerza los estímulos para dormir.

El uso de pantallas por la noche dificulta la conciliación y mantenimiento de un sueño saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantén horarios regulares para dormir y despertar

Acostarse y levantarse todos los días a la misma hora refuerza el reloj biológico y facilita la conciliación del sueño. Incluso después de una noche de desvelo, es preferible mantener la hora habitual de despertar, aunque implique dormir menos, para no alterar el sistema circadiano.

Limita el consumo de cafeína

Consumir cafeína o alcohol por la tarde o noche puede interferir en la capacidad para dormirse y mantener el sueño profundo. También es recomendable cenar con suficiente antelación (al menos dos horas antes de acostarse) y evitar comidas abundantes o pesadas, que pueden provocar molestias y dificultar el descanso.

Establece una rutina relajante

Realizar un ritual previo al sueño, como leer, tomar un baño tibio o escuchar música suave, le indica al cuerpo que es momento de descansar. Estas actividades refuerzan la asociación entre la rutina nocturna y el comienzo del sueño, facilitando la transición hacia un descanso reparador.

Un ensayo clínico de Behavioral Sciences concluyó en que la repetición de actividades tranquilas facilita la transición entre el inicio del sueño con el descanso y disminuye la latencia.