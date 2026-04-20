Salud

La rutina de 20 minutos por la mañana que potencia el cerebro, mejora el ánimo y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo

Un hábito simple al comenzar el día puede impactar en el rendimiento, estabilizar el estado emocional y favorecer la salud mental a largo plazo, según evidencia científica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dedicar veinte minutos a actividades al aire libre por la mañana mejora la salud cerebral y potencia la memoria, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dedicar 20 minutos al aire libre por la mañana proporciona beneficios comprobados para la salud cerebral, como la mejora del estado de ánimo, la regulación del sueño y un mayor rendimiento cognitivo, según expertos citados por Real Simple. Este hábito sencillo activa procesos en el cerebro y facilita la adaptación a los ciclos naturales de luz y oscuridad.

Un estudio publicado en la revista médica JAMA Psychiatry respalda que la exposición diaria a la luz natural en las primeras horas del día está asociada con un menor riesgo de trastornos del ánimo y un mejor funcionamiento cognitivo en adultos. Este hallazgo, basado en el seguimiento de más de 85.000 participantes, refuerza la importancia de sincronizar el reloj biológico con la luz ambiental.

Pasar al menos veinte minutos en exteriores al comenzar el día eleva las sustancias cerebrales relacionadas con el bienestar, estabiliza el ritmo biológico del sueño, mejora la concentración y favorece la función ejecutiva. Estos efectos están respaldados por especialistas en salud mental consultados por el medio estadounidense.

Cómo la exposición a la luz matutina regula el ritmo circadiano

El impacto más inmediato de estar al aire libre a primera hora es el aumento de sustancias cerebrales que generan bienestar, como la serotonina y la dopamina. Estas moléculas promueven sensaciones positivas y alivian la tensión emocional.

El Dr. Rehan Aziz, psiquiatra y profesor asociado en el Centro Médico Universitario Jersey Shore, explicó a Real Simple que la exposición a la luz solar estimula procesos cerebrales que inducen una mejora apreciable en el ánimo.

Por su parte, la terapeuta Chloë Bean destacó que el contacto con el entorno natural interrumpe los ciclos de estrés y permite reconectar con el momento presente a través de la luz, el sonido y el movimiento. También indicó que esto ayuda a despejar la mente de pensamientos ansiosos y favorece una sensación renovada de calma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exposición diaria a la luz natural en las primeras horas del día regula el ritmo circadiano y mejora el sueño en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición matutina a la luz natural desempeña un papel central en la regulación del ritmo circadiano, el sistema biológico que determina los ciclos de sueño y vigilia.

Según el Dr. Aziz, percibir la luz natural temprano indica al cerebro que debe reducir la producción de melatonina, la hormona responsable del descanso nocturno. Este ajuste facilita un incremento gradual de energía durante el día y un sueño más reparador en la noche.

El artículo de JAMA Psychiatry señala que la exposición constante a la luz matutina se asocia con patrones de sueño más estables y menor prevalencia de insomnio en adultos mayores.

La regulación del ritmo circadiano implica un incremento gradual de energía a lo largo del día y un sueño más reparador al llegar la noche. Según el Dr. Aziz citado por Real Simple, este proceso es fundamental para preservar la salud cerebral con el paso de los años.

Cómo la luz natural mejora la concentración y la salud cerebral

Arrancar el día con luz natural no es un detalle menor: es un estímulo clave para el cerebro. Según especialistas, la exposición en las primeras horas potencia el estado de alerta y mejora la concentración.

El Dr. Aziz explica que este hábito eleva el cortisol de forma saludable, aumenta la energía y optimiza funciones ejecutivas como la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Vista de perfil de una cabeza humana translúcida con un cerebro brillante y activo, mostrando patrones de luz entrelazados sobre un fondo oscuro y abstracto.
La luz natural por la mañana aumenta el estado de alerta, mejora la función ejecutiva y favorece el rendimiento cognitivo general (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, esta rutina estimula la neuroplasticidad, la síntesis de vitamina D y la neurogénesis, protegiendo la función cerebral y ayudando a prevenir el deterioro cognitivo, de acuerdo con estudios publicados en Frontiers in Neuroscience.

Consejos para incorporar este hábito en la rutina diaria

Para quienes aún no adoptan esta práctica, los especialistas sugieren comenzar poco a poco. El Dr. Aziz recomienda dedicar entre tres y cinco minutos cada mañana, asociando la actividad a rutinas existentes, como desayunar o tomar café al aire libre.

Bean aconseja realizar la exposición a la luz en las primeras horas del día, ya que es cuando resulta más favorable para regular el ciclo biológico, aunque cualquier momento es válido si se adapta mejor a la rutina personal.

Vale destacar que no es indispensable hacer ejercicio durante este tiempo: basta con sentarse o permanecer de pie al aire libre para obtener los beneficios.

Dos personas sentadas frente a frente en sillas, conversando al aire libre junto a un lago y árboles
Especialistas recomiendan integrar pequeños cambios en la rutina matutina para fortalecer la salud cerebral y construir bienestar mental a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las circunstancias limitan la posibilidad de salir, el Dr. Aziz recomienda alternativas como ubicarse cerca de una ventana o emplear una caja de luz. Ambos expertos insisten, según Real Simple, en que cualquier exposición al aire libre es positiva, aunque la rutina no se cumpla a diario ni siempre se alcance el objetivo de veinte minutos.

La introducción constante de pequeños cambios a primera hora del día puede generar mejoras progresivas y sostenidas en la salud cerebral. Crear una rutina diaria es el factor más influyente para lograr un bienestar mental duradero.

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