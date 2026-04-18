El kiwi, un aliado natural para la recuperación muscular y la salud ósea en deportistas

Diversas investigaciones observacionales vinculan la ingesta regular de esta fruta con mejoras significativas en la recuperación tras el ejercicio (Freepik)

El kiwi aporta beneficios a la recuperación muscular, la prevención de calambres y el fortalecimiento de los huesos en el ámbito deportivo. Especialistas en nutrición deportiva indican que los componentes del fruto de la actinidia permiten optimizar el rendimiento físico y la salud general de los atletas.

Deportistas y entrenadores incorporan el kiwi en sus rutinas alimenticias por sus propiedades nutricionales y su papel en la mejora de la digestión de las proteínas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la revista especializada Runner’s World, el nutricionista español Aitor Sánchez resalta la densidad nutricional del kiwi y su aporte diferencial frente a otras frutas. En ese sentido, expone cinco beneficios principales para la actividad física: alto contenido de vitamina C, presencia significativa de potasio, aporte de vitamina K, combinación de fibra soluble e insoluble y la enzima actinidina, que facilita la digestión de proteínas.

Además, el especialista explica que “el kiwi tiene ventaja respecto a otras frutas y puede considerarse un aliado para el deportista”.

A partir de distintos estudios científicos, se reconoce que el kiwi contribuye a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Investigaciones publicadas en Nutrients y en Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition indican que su consumo regular, especialmente en deportistas de élite, se asocia con una mayor eficiencia y duración del descanso, además de favorecer la recuperación física tras el ejercicio intenso.

Vitaminas y minerales esenciales

El kiwi está relacionado con un mayor tiempo total de sueño y una mejor eficiencia en el descanso (Canva)

Por ejemplo, la vitamina C, presente en niveles elevados en esta fruta, cumple funciones clave en la síntesis de colágeno y elastina, esenciales en la regeneración muscular. El nutricionista Aitor Sánchez subraya que las necesidades de este micronutriente se incrementan en deportistas debido al mayor recambio muscular y el estrés oxidativo relacionado con la actividad física.

Además, la vitamina C facilita la absorción del hierro, un mineral fundamental para el transporte de oxígeno en la sangre.

A su vez, el kiwi contiene potasio en cantidades comparables a las de la banana. Este electrolito resulta esencial para prevenir calambres y favorecer el almacenamiento de glucógeno en los músculos, lo que influye directamente en el rendimiento deportivo.

“El potasio participa en funciones vitales para el cuerpo durante el ejercicio, tanto en la transmisión nerviosa como en la contracción muscular”, detalla Sánchez.

En cuanto a la vitamina K, presenta un aporte relevante respecto a otras frutas. Este micronutriente contribuye a la salud ósea y a una correcta coagulación sanguínea. La combinación con potasio fortalece los huesos y ayuda a reducir el riesgo de lesiones en deportistas que realizan entrenamientos de alta exigencia.

Fibra y digestión eficiente

Por otro lado, la fibra del kiwi, que incluye tanto la soluble como la insoluble, favorece la regularidad intestinal y una digestión más predecible. Según Sánchez, la ingesta de esta fruta permite planificar mejor los horarios de comida y entrenamiento, ya que ayuda a mantener una rutina digestiva estable. Esta particularidad resulta especialmente útil para quienes buscan evitar molestias estomacales previas a la actividad física.

Este alimento también contiene actinidina, una enzima que facilita la descomposición de las proteínas alimenticias. Este componente ayuda a digerir mejor las cadenas proteicas presentes en carnes y otros alimentos, optimizando el aprovechamiento de los nutrientes. Deportistas utilizan el kiwi como postre o lo incorporan en recetas para favorecer la digestión tras las comidas principales.

El alto contenido de vitamina C de esta fruta contribuye a la síntesis de colágeno y elastina (Adobe Stock)

De acuerdo con investigaciones recientes publicadas en revistas especializadas en nutrición y deporte, el consumo de kiwi impacta positivamente en la recuperación tras el ejercicio. Los datos muestran que los deportistas que lo incluyen en su dieta experimentan mejores niveles de descanso, mayor tiempo total de sueño y una reducción en el estrés general y específico del entrenamiento.

Calidad del sueño y reducción del estrés

Las conclusiones de estos estudios indican que la inclusión del kiwi en la dieta diaria contribuye a mejorar la calidad y eficiencia del sueño, un factor esencial para la recuperación física y mental de los atletas. El descanso reparador permite una mejor asimilación de los entrenamientos y reduce el riesgo de lesiones asociadas al cansancio acumulado.

Además, los investigadores observaron que el consumo habitual de kiwi se relaciona con descensos en los indicadores de estrés, tanto general como deportivo. Esto se traduce en una mayor capacidad para afrontar las demandas físicas y emocionales de la competición y el entrenamiento intensivo.

El impacto del kiwi en la salud deportiva también se observa en su capacidad para prevenir los calambres musculares y acelerar la regeneración muscular tras el esfuerzo. El equilibrio de minerales y vitaminas de esta fruta permite un mejor control de los procesos metabólicos asociados al ejercicio.

Recomendaciones y perspectivas

El potasio, en niveles comparables a los de la banana, mejora la transmisión nerviosa

Los especialistas españoles en nutrición deportiva, como Saúl Sánchez e Ismael Galancho, coinciden en que la combinación de proteínas, vitamina C, potasio y fibra resulta beneficiosa para la recuperación de lesiones y el rendimiento general. Promueven el consumo de frutas como el kiwi en todas las etapas del entrenamiento, tanto en la preparación como en la fase de recuperación.

Por su parte, el cardiólogo José Abellán señala que la duración y la intensidad moderada de los entrenamientos contribuyen a la salud cardiovascular, pero resalta la importancia de una alimentación adecuada para sostener el esfuerzo físico. El kiwi, por sus características, se ajusta a las necesidades de quienes buscan un aporte nutricional completo y seguro.

La evidencia científica respalda la recomendación de incluir kiwi en la alimentación de los deportistas. Los estudios citados sugieren una relación directa entre el consumo de esta fruta y la mejora del sueño, la reducción del estrés y la optimización de la recuperación muscular.