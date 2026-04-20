Garantías del Banco Mundial y el BID: cuánto sirven los dólares de respaldo y qué impacto pueden tener en el riesgo país

(Maximiliano Luna)

La negociación del ministro de Economía, Luis Caputo, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca concretar garantías que permitan cubrir los vencimientos de deuda más inmediatos. Sin embargo, el interrogante central sigue abierto: ¿cuánto tiempo podrán extenderse los dólares de respaldo y cuál será su efecto real sobre el riesgo país? Ya que incluso, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo técnico remarcó que el destino inevitable de la política económica argentina debe ser el retorno al mercado internacional de capitales.

La estrategia oficial se apoya en el armado de líneas de crédito respaldadas por los organismos multilaterales. El objetivo es reducir el costo del financiamiento y esquivar el alto acceso a los mercados voluntarios. Durante la visita a Washington, el ministro de Economía, Caputo, mantuvo una reunión clave con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el titular del Banco Mundial, Ilan Goldfajn, para encaminar ese mecanismo. El programa contempla que la garantía de los multilaterales facilite préstamos de bancos privados a tasas inferiores a las que impone el mercado para la deuda argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn antes de regresar a Argentina.

“En el caso del Banco Mundial, ellos se encargan de todo.En el caso del BID, nosotros ya hemos hecho lo que se llama el pedido de propuesta a los bancos. Entonces, con la garantía, los bancos después nos hacen una propuesta que, como bien habías dicho, en el caso este va a ser probablemente de dos a uno”, afirmó Caputo a Infobae.

El plan cuenta con el apoyo de dos organismos principales. La coordinación entre el Banco Mundial y el BID permite esquivar las condiciones adversas de Wall Street, utilizando un financiamiento puente enfocado en los vencimientos de julio y en los compromisos relevantes de 2027. Así, el Gobierno apuesta a sortear las restricciones del contexto financiero global y a evitar que la falta de acumulación de reservas siga presionando el costo crediticio.

Pero en el mercado lo siguen viendo como un nuevo conejo de la galera que sacó —con mucha fortuna— el ministro Caputo, que no resuelve el problema de fondo. El presidente de Analytica, Ricardo Delgado, describió el esquema como “una diagonal interesante” ante la imposibilidad de volver a los mercados voluntarios de capitales dado el nivel de riesgo que todavía es elevado. Y que es consecuencia de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no logró acumular las reservas que compró. “Hay una relación entre nivel de reservas y riesgo país. Los países con más reservas tienen un riesgo país más bajo”, agregó.

En cuanto a las garantías en negociación, Delgado sostuvo que, si bien permitirán que el costo de los préstamos con bancos ronde entre un 4% y 5%, se debe sumar el costo financiero del respaldo del Banco Mundial y del BID y los plazos. que se pacten.

En esa misma línea, fue el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi quien opinó que las garantías del Banco Mundial y el BID van a seguir en el corto plazo porque van a permitir a Argentina endeudarse a una tasa más baja y pagarle a los bonistas en julio. Pero que se trata de una “es una solución intermedia”, que no logra reducir el riesgo país ni se puede replicar en el tiempo. “Son préstamos de corto plazo, vos necesitás refinanciar a largo plazo para mostrar sustentabilidad”, sostuvo en conversación con este medio.

En la última semana, en medio de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la continuidad o no del conflicto en Oriente Medio y las noticias que llegaban desde Washington con el ministro Caputo, el riesgo país cerró la semana en 519 puntos básicos (p.b.), un valor que no tenía el indicador desde febrero.

La postura del FMI

El acuerdo a nivel técnico entre el FMI y el Gobierno fue una buena noticia, pero reveló que, si bien el organismo internacional en el corto plazo avala la estrategia financiera de Caputo, en el mediano pretende que la Argentina vuelva a los mercados internacionales. Lo que choca con el discurso del ministro Caputo, quien sostiene que hay que desarrollar el mercado de capitales local y terminar con la dependencia que tiene el país con Wall Street.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió el viernes con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de regresar a la Argentina.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales“, destacaron en el comunicado del acuerdo del staff del FMI.

Antes de regresar a la Argentina, y luego del encuentro que mantuvieron de manera informal, el viernes el ministro Caputo se reunió en Washington D.C. con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. “Excelente discusión con el ministro, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la sólida implementación de políticas de Argentina. Esperamos seguir apoyando las reformas de Argentina para consolidar la estabilidad y elevar el crecimiento”, escribió la titular del organismo.

Ahora los focos del mercado están puestos en que se concreten las garantías con el Banco Mundial y el BID, pero en Economía confían en que en mayo va a impactar el desembolso de USD 1.000 millones en el BCRA, lo que será de una ayuda adicional. Para eso será necesario que se apruebe la segunda revisión del acuerdo en el directorio del FMI.