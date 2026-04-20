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El recorrido de Leandro Paredes: inicios, Europa y regreso al club de sus amores

Desde sus primeros pasos en el fútbol infantil hasta su consolidación en Europa, Leandro Paredes construyó una carrera marcada por el talento y la perseverancia. Su regreso a Boca Juniors cerró el círculo de un sueño que lo acompañó desde chico

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Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras una destacada carrera en el fútbol europeo y fue figura en el superclásico

El superclásico entre Boca Juniors y River Plate tuvo a una gran figura: Leandro Paredes. El mediocampista, que hace más de un año había declarado su deseo de regresar al club de sus amores, finalmente volvió y fue determinante en el partido disputado en el estadio de La Bombonera. La expectativa era alta después de su paso por Europa y, en este regreso, logró lo que buscaba desde chico: convertirse en protagonista en uno de los partidos más importantes del país.

El mediocampista nació en la provincia de Buenos Aires y comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño, en clubes de barrio como La Justina de San Justo. Ramón Maddoni, reconocido captador de talentos, lo incorporó a las divisiones juveniles de Boca cuando tenía siete años. Su ascenso fue rápido: a los 15 años debutó en Primera División bajo la conducción técnica de Claudio Borghi.

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El mediocampista nacido en Buenos Aires debutó en Primera División con tan solo 15 años bajo la dirección de Claudio Borghi (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Trayectoria, familia y los inicios en Boca Juniors

La infancia de Leandro Paredes estuvo marcada por la presencia del fútbol en su entorno. Su madre, Myriam, era costurera; su padre, Daniel, llegó a disputar partidos en Cañuelas, en la primera división del fútbol argentino. Además, su tío compartió las inferiores en Argentinos Juniors junto a Juan Román Riquelme, referencia constante durante los primeros años deportivos de Paredes en Boca. De hecho, muchos lo señalaron como el posible sucesor de Riquelme por la manera de jugar y distribuir el balón.

El volante está en pareja con Camila Galante, madre de sus tres hijos, quien lo acompaña desde sus inicios en las inferiores del club y quien fue presentada como la hermana de uno de sus compañeros en Boca Juniors.

Leandro Paredes superó una grave lesión sufrida en Boca Juniors antes de iniciar su exitoso paso por Europa (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Leandro Paredes superó una grave lesión sufrida en Boca Juniors antes de iniciar su exitoso paso por Europa (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Desde los tres años, Paredes jugaba al “baby fútbol”, una modalidad fundamental en la formación de niños en la República Argentina. Esta etapa consolidó su vínculo con los clubes de barrio. El paso de Paredes por las divisiones infantiles y juveniles xeneizes incluyó un campeonato en la octava división.

El debut profesional de Paredes se produjo cuando Claudio Borghi lo llevó al primer equipo. Durante su primer ciclo en Boca tuvo inconvenientes físicos, entre ellos una lesión sufrida en una práctica tras una entrada de Agustín Orión. “Fue la peor patada que me dieron en mi carrera”, afirmó el futbolista, quien debió permanecer varios meses sin jugar.

En la selección argentina, Paredes se consolidó como uno de los referentes durante la era de Lionel Scaloni REUTERS/Rodrigo Valle
En la selección argentina, Paredes se consolidó como uno de los referentes durante la era de Lionel Scaloni REUTERS/Rodrigo Valle

El salto a Europa y la transformación futbolística

Luego de superar estos obstáculos, Paredes consolidó su carrera en el exterior. Su destino fue primero Italia, pasando por Associazione Calcio ChievoVerona, Empoli y Roma. Más tarde, defendió los colores de Zenit de Rusia, Paris Saint-Germain de Francia y Juventus de Italia. Fue en el fútbol europeo donde modificó su función dentro del campo de juego, pasando de desempeñarse como volante ofensivo número diez a ser considerado un mediocampista central, destacándose en la contención y distribución.

En la selección argentina, Paredes logró consolidarse como uno de los referentes del plantel en la era de Lionel Scaloni. Su participación internacional incluyó actuaciones decisivas en torneos continentales y mundiales, forjando un perfil de futbolista completo y polifuncional.

La influencia familiar marcó la infancia futbolera de Paredes, con raíces en barrios bonaerenses y vínculos con figuras históricas de Boca REUTERS/Agustin Marcarian
La influencia familiar marcó la infancia futbolera de Paredes, con raíces en barrios bonaerenses y vínculos con figuras históricas de Boca REUTERS/Agustin Marcarian

Al margen del reconocimiento obtenido fuera del país, su objetivo persistía: volver a Boca Juniors. “Su sueño era vestir ni más ni menos que la camiseta que tanto lo acogió, lo cobijó, y porque él además es un hincha fanático del equipo xeneize”, explicó Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer. Con el regreso consumado, Paredes agigantó su figura en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

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