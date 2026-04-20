El “efecto Messi” tras la compra del UE Cornella en España: 500 mil nuevos seguidores y la reacción de todos en el club

El Chiringuito TV habló con jóvenes del club para conocer su mirada tras la compra del astro rosarinoo del club

El estadio Municipal de Cornella de Llobregat se convirtió en el epicentro de la atención mediática y deportiva tras conocerse que Lionel Messi concretó la adquisición de la Unió Esportiva Cornella. Según informaron los medios locales, la noticia, difundida el jueves, impulsó un fenómeno inmediato: la presencia de medios internacionales, un incremento sin precedentes en la cantidad de seguidores en redes sociales y la venta, aún anticipada, de camisetas con el número 10 y el nombre de Messi.

El impacto de la llegada de Messi al club catalán se reflejó en los números. De acuerdo con el diario Mundo Deportivo, antes del anuncio, el Cornella tenía cerca de 40.000 seguidores en Instagram. Tras la operación, la cifra alcanzó los más de 600 mil, dejando atrás a equipos de la Primera División como el RCD Espanyol, el Getafe CF y el RCD Mallorca. Con esos números, el club también se situó como el tercer equipo de Cataluña en seguidores, solo superado por el FC Barcelona y el Girona FC.

La reacción de los aficionados y la comunidad fue inmediata. En declaraciones recogidas por Marca, Joel Pinteño, socio del club, expresó: “Cuando lo vi, al principio creí que era algo de IA porque me costaba creerlo”. Cristina López, también aficionada, compartió: “Yo me lo creí porque me lo dijo mi hijo, que juega en las categorías inferiores del club, y se lo habían comunicado en el entrenamiento”.

A la par, el entrenador del Cornella, Ignasi Senabre, relató su impresión: “La compra del club por parte de Messi ha sido sorprendente, pero a mí me ha causado una gran felicidad. Al principio no sabía si era real, pero luego ya se confirmó por parte del club. Hay que estar contentos de que el mejor jugador de la historia del fútbol se vincule al Cornella”.

La cuenta oficial de Instagram de la UE Cornellà muestra un impresionante aumento a 604 mil seguidores, reflejando el impacto de la reciente adquisición vinculada a Messi.

El propio Senabre remarcó la naturaleza extraordinaria del suceso: “Sale de lo natural. El mejor jugador de la historia compra el club y eso es felicidad e ilusión para todos porque ha sido un ídolo. La adquisición va a ser algo muy positivo para el equipo”. El entrenador recalcó la necesidad de mantener el enfoque en la competición: “Tenemos la mente en la competición”, aunque reconoció los nervios iniciales por la magnitud del acontecimiento: “Los primeros minutos estuvimos un poco nerviosos por todo lo que rodea ahora al equipo”. En sintonía, el segundo entrenador, Francisco Hidalgo, confesó: “Me quedé en shock, es el mejor de la historia”. Hidalgo relató que la noticia les llegó a través de la prensa y añadió: “Ahora toca centrarse en lo nuestro”.

El capitán del primer equipo, Marc Fernández, fue uno de los pocos futbolistas que rompió el silencio sobre el tema con Mundo Deportivo la reacción dentro del vestuario: “Nos enteramos por los medios. El míster nos dijo tranquilidad y a seguir igual”. Fernández resumió el sentir general: “El ruido está más fuera que dentro porque nosotros no hemos notado nada especial dentro del club, de momento”.

Durante el partido, que el Cornella disputó frente a la Fundació Esportiva Grama, se pudieron ver algunos niños que asistieron al estadio portando camisetas del FC Barcelona con el nombre del astro argentino, mientras que en las tiendas las filas se hacían cada vez más largas con el objetivo de hacerse con la remera verde del Cornellá con el número 10 de Leo y su nombre.

El partido, en tanto, terminó 1-1, y reflejó el ambiente de cambio en el club. Gonzalo Pereira fue el primero en marcar un gol para el Cornella desde la llegada de Messi.

Un entrenador de fútbol de la UE Cornellà ofrece una rueda de prensa o entrevista. El hombre con barba se sienta frente a un micrófono, con logotipos del club y del Ajuntament de Cornellà de Llobregat visibles al fondo. El entrenador comparte sus reacciones tras el fichaje de Lionel Messi, elogiando al jugador y al club. Expresa sentimientos de orgullo y felicidad, y subraya la importancia de la profesionalidad y la concentración en la competición deportiva.

La repercusión institucional también ha sido notoria. El Ayuntamiento de Cornella de Llobregat emitió un comunicado en el que valoró la operación como un acontecimiento de “gran relevancia” tanto para el club como para el municipio. El consistorio destacó que la compra representa una oportunidad para reforzar la proyección exterior de la ciudad y consolidar los proyectos sociales y formativos del club. Fuentes municipales precisaron que el Ayuntamiento estuvo al tanto de las negociaciones y participó especialmente en cuestiones relacionadas con la gestión del campo municipal y los proyectos conjuntos con la entidad deportiva.

El gobierno local calificó el desembarco de Messi como una oportunidad “estratégica” para posicionar el nombre de Cornella en escenarios nacionales e internacionales, sobre todo en el ámbito futbolístico. Desde el consistorio, se resaltó la importancia de preservar iniciativas como la escuela deportiva, el fútbol femenino y los programas de inclusión social, pilares fundamentales de la identidad del club.

Voces de la afición manifestaron expectativas y cautela. Héctor Rodríguez afirmó: “Con la inversión de Messi, creo que podemos llegar a Segunda División, como estuvimos muy cerca hace dos años. Espero que potencie la cantera”. David Jérez, otro socio, señaló: “Yo me conformaría con asentarnos en Primera RFEF. Si apuesta fuerte, por mí encantado, pero que no suba los abonos”, concluyó. Está claro, Messi desembarcó en el Cornella y el mundo lo sabe.

El nombre de Messi ya figura en las remeras del Cornellá