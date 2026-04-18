Almendras o pistachos: cuál conviene elegir según su impacto en el corazón y el azúcar en sangre

Las almendras ayudan a reducir el colesterol LDL y mejoran la función endotelial, según estudios publicados en Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre almendras y pistachos para la salud cardiovascular y el control del azúcar en sangre es relevante para quienes buscan mejorar su alimentación. Ambos frutos secos ofrecen beneficios avalados por fuentes médicas reconocidas, aunque presentan diferencias específicas en su impacto metabólico y perfil de micronutrientes, según el portal especializado estadounidense Verywell Health.

Diversos estudios científicos respaldan la inclusión de estos alimentos en dietas cardiosaludables y para el manejo metabólico. Un metaanálisis publicado en la revista médica Nutrients concluyó que el consumo diario de almendras reduce el colesterol LDL (“malo”) y mejora la función endotelial, ambos factores centrales en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a los pistachos, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la British Journal of Nutrition concluyó que su consumo regular puede reducir significativamente la glucosa en ayunas y las concentraciones de insulina en personas con riesgo cardiovascular, obesidad o alteraciones metabólicas, aunque los efectos sobre la resistencia a la insulina fueron variables

Las almendras constituyen una fuente importante de vitamina E y contribuyen a reducir el colesterol LDL, mientras que los pistachos han mostrado una mayor eficacia en el control glucémico y la reducción de la presión arterial, especialmente en individuos con riesgo metabólico, según las revistas Nutrients y The American Journal of Clinical Nutrition.

Comparación nutricional y respaldo de autoridades médicas

La Clínica Mayo y la Asociación Americana del Corazón destacan que tanto las almendras como los pistachos pueden integrarse a una dieta cardiosaludable, gracias a su perfil de grasas insaturadas, fibra y micronutrientes.

El consumo regular de pistachos está vinculado a la reducción de glucosa en ayunas y concentración de insulina en personas con riesgo metabólico (Imagen ilsutrativa Infobae)

Las almendras sobresalen por su contenido elevado de vitamina E —7,3 mg por porción de 28 gramos, equivalente al 48% del valor diario recomendado—, que proporciona protección antioxidante y ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular.

Los pistachos, por su parte, aportan cantidades relevantes de vitamina B1 (21% del valor diario), vitamina B6 (28%) y cobre (41%), según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Ambos frutos secos presentan perfiles nutricionales similares: una porción estándar de 28 gramos de almendras contiene 164 calorías, 6 gramos de proteína y 3,5 gramos de fibra; la misma cantidad de pistachos aporta 159 calorías, 5,7 gramos de proteína y 3 gramos de fibra.

Asimismo, las almendras también son fuente de magnesio y calcio, mientras que los pistachos destacan en vitaminas del grupo B y minerales esenciales.

La elección entre estos frutos secos debe ajustarse a las metas individuales y al perfil de salud de cada persona. Tanto almendras como pistachos son recomendados por la Clínica Mayo, la Asociación Americana del Corazón y Verywell Health, siempre que se consuman en porciones controladas para aprovechar sus beneficios sin exceder la ingesta calórica diaria.

Beneficios cardiovasculares y control glucémico

El consumo regular de pistachos se relaciona con un menor riesgo de enfermedades del corazón. La investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition demostró que adultos con prediabetes que incorporaron este fruto a su dieta experimentaron una reducción significativa en la presión arterial y una mejora en la sensibilidad a la insulina.

Incorporar pistachos a la dieta beneficia la presión arterial y la sensibilidad a la insulina en adultos con prediabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las almendras, el metaanálisis de Nutrients verificó que su consumo diario disminuye los niveles de colesterol LDL y mejora la función endotelial, reforzando la protección cardiovascular. Su alto aporte de vitamina E actúa como antioxidante y limita el daño celular causado por radicales libres, según la Asociación Americana del Corazón.

Los pistachos contienen fibra, proteína y una baja proporción de carbohidratos. Verywell Health señala que los flavonoides presentes pueden bloquear parcialmente la absorción de carbohidratos, lo que facilita el control glucémico. Además, su consumo regular se asocia a una reducción de la glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2.

En contraste, el consumo diario de almendras no ha mostrado cambios significativos en los niveles de glucosa respecto a dietas sin ellas, aunque sí aporta mejoras en otros parámetros cardiovasculares.

Consumir almendras o pistachos en porciones controladas permite aprovechar sus beneficios sin superar la ingesta calórica diaria recomendada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección entre estos frutos secos puede adaptarse a las preferencias personales, necesidades de salud y objetivos nutricionales. Verywell Health, la Asociación Americana del Corazón y la Clínica Mayo recomiendan consumir ambos con moderación y controlando las porciones, para obtener beneficios sin exceder los límites calóricos diarios.