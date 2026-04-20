Olivia Rodrigo hace historia con el primer videoclip filmado en los apartamentos reales de Versalles

Olivia Rodrigo es la primera artista de la historia en filmar un videoclip dentro de los apartamentos reales del Palacio de Versalles

Olivia Rodrigo es la primera artista que ha conseguido filmar un videoclip dentro de los apartamentos reales del Palacio de Versalles en la historia, una decisión que, según confirmó un representante del palacio al medio The Cut, busca atraer a audiencias jóvenes de todo el mundo para redescubrir este símbolo francés como lugar de belleza y amor.

La producción, lanzada junto al single principal “Drop Dead” y dirigida por la fotógrafa Petra Collins, se sitúa como uno de los acontecimientos más llamativos del inminente tercer álbum de la cantante, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, programado para publicarse el 12 de junio.

La representante de Versalles explicó que autorizar la grabación responde a “un deseo de inspirar a las audiencias jóvenes de todo el mundo a visitar Versalles y considerar el palacio como un lugar de belleza y amor”.

Olivia Rodrigo en el Palacio de Versalles. (Captura de vídeo del canal oficial de Olivia Rodrigo)

La secuencia recorre espacios históricamente inaccesibles a la cultura pop. Las cámaras captan a Rodrigo en la Antecámara del Gran Couvert de la Reina, rodeada de decorados originales y de la impactante tapicería Apolo y las Musas en el Monte Parnaso (c. 1687) del pintor Pierre Mignard, pieza central de la estancia donde la realeza celebraba sus comidas públicas.

El recorrido incluye lugares emblemáticos como la Galería de las Grandes Batallas –el salón principal dedicado a la memoria militar de Francia–, la Escalera de los Príncipes, el Dormitorio de la Reina con la decoración original de Marie Antonieta, y culmina al aire libre en la Orangerie, los Cien Peldaños y el Patio de Mármol.

En una de las escenas del videoclip, Rodrigo aparece “postrada en la cama” con auriculares y un atuendo que evoca la moda rococó, mientras canta una estrofa reveladora: “Una noche estaba aburrida en la cama y te busqué en internet”. Luego, la cámara se aleja y muestra la suntuosidad de los interiores de Versalles, integrándose a la narrativa con una cita central del estribillo: “Te ves como un ángel en las paredes de Versalles.”

Palacio de Versalles

Versalles nunca antes había autorizado la filmación de un videoclip musical en estas estancias. Hasta este momento, las producciones culturales dentro de los apartamentos reales se reservaban a proyectos cinematográficos selectos.

La directora Sofia Coppola fue pionera en 2006 al filmar en espacios íntimos del palacio como el teatro privado de Marie Antoinette. La nueva apuesta une la tradición y la modernidad, en una colaboración que destaca tanto el enfoque visual de Collins como la proyección internacional de Rodrigo.

De la biopic de Marìa Antonieta de Sofia Coppola

Rodrigo y Collins no son ajenas a la colaboración creativa. Hace cinco años, Collins dirigió el video de “good 4 u”, caracterizado por un estilo visual inspirado en la estética Y2K y que consolidó a la cantante como referente de la generación millennial. Ambas figuras comparten una perspectiva estética que revaloriza la mirada femenina, fusionando referencias del cine y la música contemporánea con la historia francesa.

La sesión finaliza con Rodrigo exhausta en el mármol de Versalles, al amanecer o al anochecer, tras un recorrido inédito por uno de los palacios más representativos de Europa. La apuesta de “Drop Dead” no solo anticipa uno de los lanzamientos más esperados del pop internacional este año, sino que inaugura un antecedente para la relación entre la juventud global y el patrimonio cultural francés.