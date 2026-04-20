“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”: el día que Luis Brandoni habló de su muerte

El día que Luis Brandoni habló de su muerte

El 11 de junio del año pasado no fue un día más. Quizás a modo de reflexión personal o en la confesión de una premonición absoluta, el actor Luis Brandoni habló de su propia muerte: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”.

En el programa Luis Novaresio Entrevista, que se emite por A24, el periodista dialogó con el artista y le consultó por el sentido de la vida. A lo que Brandoni contestó: “Tratar de hacer algo que a uno lo haga sentir útil. Sus parientes, sus hijos, sus amores, sus amigos. Tratar de ser útil me parece que es lo más importante. Más allá de los logros de orden económico o social, me parece que eso es lo más importante”.

Luego, el entrevistador le consultó qué va a hacer cuando sea grande, a lo que el entrevistado declaró: “Cuando sea grande voy a tratar de, en lo posible, y esto no lo puedo definir yo, pero de morirme de golpe, sin molestar a nadie. Ya esto lo tengo sabido, me voy a morir”.

“Me voy a morir lo más rápido que pueda, para no molestar a nadie y que digan ‘qué lástima, se fue’”, agregó Brandoni. Acto seguido, Novaresio consultó qué hay después de la muerte, a lo que el intérprete reflexionó: “Nos morimos y voy a ser un recuerdo. Un poeta escribió una de sus frases y decía: ‘se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo’”.

El reconocido actor Luis Brandoni, con semblante pensativo, durante una entrevista en la que compartió sus reflexiones sobre la vida y la muerte.

De la vida al recuerdo eterno

Luis Brandoni, quien permanecía internado en terapia intensiva en el Sanatorio Güemes, falleció este lunes a los 86 años a causa de un hematoma originado por una caída en su hogar.

Con su partida, deja una huella profunda en la cultura, el gremialismo y la vida pública argentina. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg, quien expresó: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

A lo largo de su vida fue actor, dirigente sindical y militante político. Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, consolidó una trayectoria de más de seis décadas en el arte y la política nacional. Su legado abarca desde clásicos del cine argentino hasta la defensa de los derechos laborales, dejando marca en varias generaciones de colegas, espectadores y militantes.

Brandoni, en una escena de La Tregua, de 1974, película argentina candidata al Oscar dirigida por Sergio Renán

Su vocación artística surgió en la infancia. A los ocho años organizó una obra de títeres en su casa y poco después debutó en la radio, en un ciclo de teatro infantil. Tras completar la escuela secundaria, eligió el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, donde fue alumno de Cunil Cabanellas, Osvaldo Bonet y Camilo Da Passano. Brandoni reconocía: “Una parte de lo que soy se la debo a esos maestros. Ellos me inculcaron la profundidad de este oficio, la responsabilidad, lo que es una verdadera ética profesional”.

El debut profesional tuvo lugar el 2 de mayo de 1962, con la comedia musical “Novio” en el Teatro Coliseo. Poco después ingresó a la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo, experiencia que consideraba fundacional para su carrera.

Brandoni construyó el arquetipo del actor argentino, seleccionando papeles en obras y películas emblemáticas. En cine participó en 60 películas, entre ellas La Patagonia rebelde, La tregua, Juan que reía, Seré cualquier cosa pero te quiero, Cien veces no debo, Darse cuenta, La Odisea de los giles, El cuento de la comadreja y Esperando la carroza; en esta última, su frase de las tres empanadas se volvió parte del imaginario colectivo, aunque él la veía más como una escena triste que graciosa.

En televisión intervino en 25 ciclos, incluyendo Mi cuñado junto a Ricardo Darín (como el inolvidable Roberto Cantalapiedra); Buscavidas con Patricio Contreras; Durmiendo con mi jefe con Guillermo Francella (como Enzo Tempone); Un gallo para Esculapio (donde interpretó a Marcelo Chelo, jefe de una banda de piratas del asfalto) y El hombre de tu vida, nuevamente con Francella, en el rol del padre Francisco.

Brandoni en Esperando la Carroza.

Su último gran éxito en la pantalla fue Nada, serie estrenada en 2023 por Star+. Allí compartió escena con Robert De Niro, a quien conoció gracias a Lito Cruz. La relación con De Niro se profundizó en 1986, cuando viajó a Nueva York para grabar parte de Made in Argentina.

No obstante, fue en el teatro donde más se destacó. Una decisión crucial ocurrió durante su participación en La pucha (1969, texto de Oscar Viale): optó por trabajar principalmente en obras de dramaturgos argentinos. En teatro dejó huella en títulos como Stéfano, La Fiaca, Chúmbale, Convivencia, Segundo tiempo, Gris de ausencia, El pan de la locura, Made in Lanús (como actor y director) y Parque Lezama (también llevada al cine y en ambas dirigido por Juan José Campanella), entre casi 70 títulos.

Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una serie original de Disney Plus

En los últimos años, Brandoni mantuvo actividad constante en el teatro, junto a Soledad Silveyra, con funciones agotadas y ovaciones por la obra Quién es quién. En ese período, enfrentó problemas de salud. Hacia fines de 2025 fue hospitalizado por un pico de presión arterial, lo que obligó a suspender funciones y generó el apoyo de colegas como Gerardo Romano y Ana María Picchio, quienes facilitaron escenarios para que pudiera seguir actuando en Buenos Aires.

En abril de 2026 sufrió un accidente doméstico: una caída que le provocó un hematoma en la cabeza. Aunque en un primer momento parecía evolucionar favorablemente, su estado se agravó y finalmente falleció. Para convertirse finalmente en un recuerdo eterno del subconsciente colectivo argentino.