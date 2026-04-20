Cómo es el protocolo de 180 días, la técnica que busca impulsar la fertilidad masculina

El protocolo de 180 días de un experto sugiere cambios en hábitos y nutrición para incrementar el conteo de esperma masculino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del conteo de esperma en hombres jóvenes es, según el doctor Labib Gamal, una tendencia que afecta la fertilidad masculina en todo el mundo. Invitado recurrente al pódcast estadounidense de salud Ultimate Human, el experto propone un protocolo natural de seis meses orientado a mejorar la calidad espermática mediante cambios en hábitos y nutrición.

El protocolo de 180 días, expuesto por el especialista, requiere transformar la alimentación, el ejercicio y las exposiciones diarias. Esta rutina busca optimizar la producción y calidad del esperma mediante acciones detalladas, como la elección de nutrientes clave, recomendaciones claras de suplementos y la advertencia de evitar la obsesión o automedicación sin asesoramiento profesional.

Por qué el conteo de esperma importa para la fertilidad masculina

Durante su intervención en Ultimate Human, Gamal señala la magnitud del problema: “El conteo espermático disminuye entre 1% y 2% al año en ciertos países. No parece mucho, pero tras una década, la caída puede alcanzar 10%”. El especialista explica que la salud reproductiva del hombre influye directamente en las futuras generaciones: “El padre aporta el 50% del material genético; su salud incide en este proceso”.

Expertos advierten que la exposición diaria a toxinas ambientales, plásticos y ultraprocesados afecta la fertilidad masculina joven en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostiene que el esperma refleja la condición general del organismo masculino: “Para mí, el conteo de esperma es como uno de los signos vitales del cuerpo. Si observas una reducción en tus controles, es momento de revisar tu estilo de vida”.

Tanto Gamal como Gary Brecka, presentador de Ultimate Human, apuntan que la exposición creciente a plásticos y contaminantes, junto con productos ultraprocesados, influye en la biología reproductiva masculina. Las pequeñas dosis acumuladas de toxinas, combinadas con malos hábitos de sueño, estrés continuado y baja actividad física, pueden provocar afectaciones a largo plazo.

Protocolo de 180 días para mejorar el conteo de esperma

Gamal sintetiza su propuesta: “Seis meses de ejercicio regular favorecen el conteo, movilidad y morfología del esperma, y disminuyen la fragmentación del ADN”.

La salud reproductiva masculina influye directamente en el bienestar de futuras generaciones al aportar el 50% del material genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explica que esta “ventana crítica” de 180 días permite modificar la situación reproductiva de manera paulatina: “No es necesario cambiar todos los hábitos al mismo tiempo. Al principio, lo recomendable es fortalecer de a poco la alimentación, el sueño y el ejercicio. Cuando avances en uno, suma el siguiente”.

El experto aconseja evitar el sedentarismo y priorizar el movimiento natural: “El ejercicio no es costoso. Sal a caminar, busca la luz solar, come comida real, duerme lo suficiente y reduce el estrés”. Añade que recuperar los hábitos básicos que funcionaron en generaciones anteriores puede ayudar a mantener la fertilidad.

Respecto a la exposición al calor y radiaciones, advierte: “Evita jacuzzis, laptops sobre las piernas y celulares en el bolsillo por periodos prolongados. El calor y la radiación en la zona genital tienen un efecto negativo en la calidad del esperma”.

Nutrientes y suplementos esenciales para la fertilidad masculina

Evitar alcohol, tabaco y drogas contribuye a preservar la fertilidad masculina y el equilibrio hormonal del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tema de la suplementación, el doctor Gamal recomienda prudencia: “Zinc, selenio, vitaminas del grupo B, omega tres, antioxidantes y licopeno son componentes útiles, pero no hay que obsesionarse ni automedicarse”. Y precisa: “Antes de iniciar cualquier suplemento, realiza un análisis y consulta a un profesional para individualizar las dosis”.

El especialista indica: “El licopeno, presente en tomates, sandía y pimientos, es un antioxidante relevante. Los omega-3, la CoQ10, la vitamina E y la vitamina C sirven para proteger el ADN espermático”. Destaca la importancia de personalizar la nutrición y suplementación según cada caso, idealmente mediante pruebas de laboratorio y seguimiento profesional.

Cambios de hábitos: lo que debes evitar y priorizar

Gamal enfatiza evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, además de reducir la exposición a toxinas y mantener un peso adecuado. Recomienda evitar el ejercicio extremo y prestar atención al descanso: “Las noches de buen sueño mejoran la capacidad reproductiva y la energía diaria”.

El control periódico del esperma permite detectar problemas de salud integral y orienta ajustes en el estilo de vida masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la exposición al calor y a radiaciones, remarca: “No pongas tu laptop sobre las piernas por periodos prolongados. Lo mismo para los celulares en el bolsillo: esos pequeños hábitos cotidianos se acumulan y generan efectos adversos”.

El doctor Labib Gamal subraya en Ultimate Human que implementar cambios de forma progresiva, sin ansiedad ni fijaciones, suele ser lo más efectivo: “Comienza con un pilar —sueño, alimentación o ejercicio— y suma los siguientes de a poco. El equilibrio y la constancia producen resultados”.

El monitoreo del esperma posibilita identificar aspectos clave de la salud integral masculina. Atender su calidad puede llevar a realizar cambios en el estilo de vida que se reflejan en el bienestar general del organismo, concluyó el experto.