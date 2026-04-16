Salud

Por qué tantas dietas fracasan: los errores que sabotean la pérdida de peso y perpetúan el efecto rebote

Especialistas advierten que soluciones rápidas, restricciones extremas y hábitos poco sostenibles dificultan alcanzar resultados duraderos y ponen en riesgo la salud metabólica

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Una persona con un suéter claro corta un aguacate sobre una tabla de madera en una cocina. Se ven frutas, nueces, una ensalada y plantas de interior junto a una ventana.
El papel de las grasas saludables en una dieta equilibrada es clave para el control del peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar los errores en la dieta y desterrar los mitos sobre la pérdida de peso son pasos fundamentales para obtener resultados seguros y duraderos.

La doctora María José Crispín, especialista en nutrición y medicina estética en la Clínica Menorca de Madrid, advierte que la prisa por adelgazar lleva a errores perjudiciales y aclara cuáles son los más habituales, según recogió Hello! Magazine.

Entre los problemas frecuentes se encuentran las dietas extremas, la eliminación total de grasas, la falta de ejercicio físico, el rechazo injustificado de alimentos como los huevos y el uso habitual de edulcorantes artificiales. La evidencia médica revisada por la doctora Crispín indica que evitar estas prácticas y optar por hábitos sostenibles garantiza controlar el peso sin poner en riesgo la salud metabólica ni exponerse al efecto rebote.

Las dietas muy restrictivas pueden provocar una rápida disminución de peso, pero también llevan a la pérdida de masa muscular y líquidos, lo que ralentiza el metabolismo. Esto favorece el regreso de los kilos perdidos y dificulta el mantenimiento del peso, alerta la especialista.

Una mujer en un supermercado Whole Foods Market selecciona productos frescos de estantes llenos de vegetales y frutas, sosteniendo una cesta de compras.
La evidencia médica respalda la importancia de evitar dietas extremas y restrictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la doctora Crispín: “La pérdida de peso acelerada normalmente implica una disminución de la masa muscular y los líquidos corporales, lo que en realidad ralentiza el metabolismo. Por eso, si se vuelve a una alimentación normal sin una reeducación adecuada, lo más probable es que se recupere el peso perdido”, relató al medio citado.

Buscar soluciones rápidas o recurrir a milagros dietéticos puede ser contraproducente. Las dietas específicas pueden servir de inicio bajo control médico y por plazos cortos, pero “la clave es mantener hábitos saludables a largo plazo”, subrayó la experta en declaraciones recogidas.

El ejercicio, clave para mantener el peso

Un error común consiste en centrarse solo en la comida y olvidar la importancia del ejercicio físico. Ajustar la dieta es central para bajar de peso, pero incluir actividad física resulta esencial para sostener los resultados en el tiempo.

Mujer haciendo abdominales en colchoneta verde, mirando un video de ejercicio en laptop. Un batido al lado. Sofá y ventana al fondo. Mucha luz.
La práctica regular de ejercicio físico favorece la pérdida de peso sostenible y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Crispín explica: “Reducir calorías sin ejercicio puede ocasionar pérdida de masa muscular, lo que a su vez ralentiza el metabolismo y favorece el efecto yo-yo”. Recomienda alternar ejercicios cardiovasculares y de fuerza para conservar la masa muscular y mejorar la forma física.

Grasas saludables y pérdida de peso

Existe el mito de que cualquier grasa consumida se transforma inmediatamente en grasa corporal. Sin embargo, la especialista aclara que el problema verdadero radica en el exceso de calorías, sean de grasas, proteínas, carbohidratos o incluso alcohol.

Eliminar por completo las grasas implica perder una fuente vital de energía y nutrientes. Incluir suficientes grasas saludables ayuda a reducir la ansiedad por el azúcar. Los alimentos recomendados por la doctora Crispín son el salmón, el aceite de oliva y palta, limitando siempre las grasas trans y saturadas. “No elimines todas las grasas por completo; escoge las adecuadas”, aconseja citada por Hello! Magazine.

Vista aérea de un plato con una tostada de aguacate, huevos revueltos espolvoreados con pimentón y un montículo de arándanos frescos sobre una mesa de mármol.
Los mitos sobre los huevos y el colesterol han sido desmentidos por la investigación reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos y el colesterol: qué dice la ciencia

Durante años, los huevos tuvieron mala fama por su supuesta relación con el colesterol elevado. Sin embargo, la investigación reciente desmiente esa idea y destaca el valor nutricional de los huevos como fuente de proteínas de alta calidad.

La doctora Crispín explica que “durante mucho tiempo se pensó que los huevos disparaban el colesterol, pero los estudios actuales han desmontado esa teoría”, según comentó al medio.

Edulcorantes artificiales y alternativas naturales

Primer plano de un refrigerador moderno y abierto, mostrando estantes llenos de frutas, verduras, jugos y otros alimentos frescos en recipientes de vidrio con tapas de bambú.
Mantener hábitos saludables a largo plazo es fundamental para evitar el efecto rebote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de edulcorantes artificiales y productos bajos en calorías se percibe como una estrategia fácil para controlar el peso, pero no está exento de riesgos.

Según advierte la doctora Crispín, “aunque estos productos carecen de calorías, existen numerosos estudios que apuntan a posibles alteraciones en la microbiota intestinal y, además, pueden aumentar el apetito por lo dulce, dificultando aún más la pérdida de peso”.

Por ello, recomienda reducir el consumo de estos aditivos y elegir alternativas naturales. Propuestas como endulzar el yogur natural con fruta fresca o acostumbrar el paladar a sabores menos dulces pueden ser opciones más saludables.

La clave está en informarse y cuestionar los prejuicios sobre alimentos que pueden formar parte de una dieta saludable. Como concluyó la experta en Hello! Magazine, mantenerse informado y basarse en la evidencia científica ayuda a alejarse de mitos y a lograr un peso deseado de manera sostenible.

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