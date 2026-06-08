Honduras prepara beneficios para migrantes retornados mientras espera decisión clave sobre el TPS en Estados Unidos

El embajador Roberto Flores Bermúdez dice que Honduras sigue de cerca la evolución del TPS

La comunidad hondureña radicada en Estados Unidos podría acceder próximamente a nuevas herramientas impulsadas por el Gobierno de Honduras para facilitar su permanencia en el exterior y un eventual retorno al país. Las medidas incluyen exoneraciones tributarias, servicios consulares digitales y orientación para actividades vinculadas al Mundial de Fútbol 2026.

Los anuncios fueron presentados por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quien dijo que la administración hondureña sigue los desafíos que enfrentan los connacionales en territorio estadounidense, en un contexto de incertidumbre migratoria.

Uno de los temas que más expectativa genera entre los hondureños es el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que durante años ha permitido a miles de migrantes residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

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El seguimiento del TPS

Durante la conferencia de prensa, Infobae consultó al embajador Roberto Flores Bermúdez sobre la situación actual de los migrantes hondureños en Estados Unidos, especialmente en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) y las políticas migratorias que podrían afectar a miles de connacionales.

En respuesta, el diplomático destacó que el Gobierno hondureño mantiene un seguimiento permanente de los procesos judiciales y administrativos relacionados con este beneficio migratorio, al tiempo que impulsa medidas orientadas a proteger a los hondureños en el exterior, fortalecer la asistencia consular y facilitar un eventual retorno digno para quienes decidan regresar al país.

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Flores Bermúdez cuenta con más de 40 años de experiencia diplomática y jurídica.(FOTO: White House)

Además explicó que próximamente se esperan pronunciamientos relacionados con el TPS para ciudadanos de Haití y Siria, resoluciones que podrían convertirse en referencias para el tratamiento futuro de otros países beneficiarios del programa, entre ellos Honduras.

Aunque no existe una decisión inmediata sobre el estatus de los hondureños protegidos por el TPS, el embajador reconoció que cualquier cambio en la interpretación legal de estos mecanismos migratorios genera preocupación entre miles de familias que han construido su vida en territorio estadounidense.

Ante este panorama, el Gobierno puso a disposición de los beneficiarios información y orientación para que conozcan sus derechos y las opciones disponibles frente a posibles escenarios migratorios.

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La ley para el retorno y el patrimonio

En paralelo, las autoridades hondureñas buscan crear condiciones más favorables para quienes decidan regresar al país después de años de trabajo en el extranjero.

En ese sentido, Flores Bermúdez destacó la importancia de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una normativa diseñada para evitar que los retornados pierdan parte de los bienes acumulados durante su permanencia fuera del país.

La legislación permitirá que los hondureños ingresen a territorio nacional con muebles, electrodomésticos, vehículos, herramientas y equipos de trabajo sin asumir costos aduaneros.

Según las autoridades, la medida busca reconocer el aporte económico realizado por la diáspora hondureña y facilitar que quienes regresen puedan reiniciar proyectos de vida o actividades productivas sin cargas tributarias adicionales.

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Beneficios para trabajadores y emprendedores

El futuro del TPS para hondureños en Estados Unidos depende de decisiones judiciales que también pueden influir en otros programas migratorios.

La normativa contempla beneficios para trabajadores y emprendedores que han desarrollado oficios en Estados Unidos y desean continuar ejerciéndolos en Honduras.

David Hernández, secretario de la embajada hondureña en Washington, explicó que las herramientas utilizadas por los migrantes en sus actividades laborales podrán ingresar al país sin pago de impuestos, siempre que se encuentren dentro de los parámetros establecidos por la ley.

La disposición permitirá que electricistas, mecánicos, carpinteros, soldadores, técnicos y otros trabajadores especializados puedan trasladar sus equipos y continuar generando ingresos una vez instalados nuevamente en Honduras.

De acuerdo con lo aprobado, el valor máximo permitido para introducir menaje de casa libre de impuestos será de USD 150 mil.

En el caso de maquinaria, herramientas y equipos destinados al trabajo o al emprendimiento, el límite de exoneración alcanzará los USD 100 mil.

Las autoridades consideran que estas facilidades podrían incentivar inversiones familiares y contribuir a la generación de empleo en distintas regiones del país.

Familias hondureñas establecidas en Estados Unidos enfrentan un difícil panorama ante posibles retornos forzados y separación de hijos nacidos en ese país. (Foto: Redes sociales)

Servicios consulares digitales

Otro de los proyectos anunciados apunta a cambiar la manera en que los migrantes acceden a los servicios consulares.

La embajada hondureña trabaja en la implementación de un sistema de asistencia digital que permitirá realizar determinadas gestiones sin necesidad de acudir físicamente a una oficina consular.

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La iniciativa responde a una de las principales dificultades informadas por los hondureños residentes en Estados Unidos: las largas distancias que muchos deben recorrer para renovar documentos o realizar trámites administrativos.

Con este nuevo esquema, algunos servicios podrán resolverse de forma remota, con reducción de costos de transporte y tiempo de espera.

Entre las opciones contempladas se encuentra la recuperación y envío de pasaportes a domicilio en determinados casos, así como la atención de consultas y procesos administrativos mediante plataformas digitales.

Guía para el Mundial 2026

La representación diplomática también confirmó la elaboración de una guía especial dirigida a hondureños que participarán en actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026.

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El documento incluirá recomendaciones sobre documentación, movilidad, seguridad, asistencia consular y procedimientos migratorios, con el propósito de brindar información útil a quienes planean asistir a partidos o eventos asociados al torneo.

La iniciativa busca anticiparse al incremento de desplazamientos previsto durante la celebración del campeonato, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.