Salud

Dormir con un reloj en la muñeca: beneficios, molestias y cuándo conviene evitarlo

Rara vez implica un riesgo grave para la salud, pero sí puede sumar incomodidad y favorecer sudoración o irritación de la piel en personas sensibles

Guardar
Google icon
Una mujer de cabello oscuro duerme de lado en la cama, cubriendo parte de su cuerpo con una manta roja y usando una pulsera de seguimiento azul claro en la muñeca izquierda
Un reloj mecánico suele quedar ligado al hábito y la comodidad, mientras que un reloj inteligente puede activar alertas, notificaciones y métricas de sueño (Google)

Dormir con el reloj puesto no suele implicar un riesgo grave para la salud, pero sí puede sumar incomodidad y favorecer sudoración o irritación de la piel en personas sensibles.

La diferencia clave está en el tipo de dispositivo: un reloj mecánico suele quedar en el terreno del hábito y la comodidad; un reloj inteligente, en cambio, puede convertirse en un disparador de alerta si mantiene activa la conexión con notificaciones o si empuja a revisar métricas de sueño durante la noche, según GQ México.

PUBLICIDAD

Para algunos, el atractivo es simple y operativo: poder consultar la hora sin recurrir al celular, reducir el impulso de desbloquear la pantalla y evitar el “enganche” con correos, redes sociales o mensajes que, a esa hora, tienden a activar el cerebro y prolongar el tiempo despierto.

Ese punto no es menor: muchas personas se levantan por pocos segundos y solo quieren orientación temporal —saber si falta mucho para que suene la alarma o cuánto tiempo llevan despiertas—. En ese contexto, el reloj (sobre todo si tiene buena lectura nocturna) funciona como un recurso de baja fricción: ofrece la información sin abrir la puerta a otros estímulos digitales.

PUBLICIDAD

También explica por qué algunos usuarios prefieren un reloj “simple” para dormir: no necesariamente buscan registrar su descanso, sino evitar una interacción con el teléfono que, a menudo, termina extendiéndose más de lo previsto.

Qué puede aportar y qué puede jugar en contra al dormir con un reloj

Ritmo circadiano
Consultar la hora en un reloj durante la noche puede evitar el uso del celular y reducir la exposición a correos, redes sociales y otros estímulos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se despiertan y solo quieren consultar la hora, usar un reloj con buena luminiscencia puede evitar recurrir al celular. Ese punto aparece de forma reiterada en los testimonios: mirar el teléfono, aunque sea “un segundo”, puede abrir la puerta a notificaciones, correos o redes sociales, y eso dificulta volver a dormirse.

Ahora bien, dormir con el reloj también puede tener costos menores pero frecuentes:

  • Marcas y sudoración: el propio relato de GQ describe una muñeca “inusualmente sudorosa” y con marcas en círculo tras dormir con el reloj puesto.
  • Higiene y comodidad: el uso prolongado, sobre todo con calor o bandas ajustadas, favorece humedad y fricción.
  • Piel sensible: la dermatitis por contacto no es el escenario más común, pero existe. La Mayo Clinic explica que la alergia al níquel puede provocar un sarpullido con picazón en la zona de contacto y menciona a los relojes entre las fuentes típicas de exposición.
  • Ansiedad por métricas: si el reloj es inteligente y se usa para registrar sueño, puede aparecer “orthosomnia”, un patrón de preocupación por obtener un “sleep score” perfecto que termina empeorando el descanso. La Cleveland Clinic advierte que los rastreadores pueden servir para detectar patrones, pero no deben usarse para autodiagnosticarse.

Recomendaciones para hacerlo sin afectar el descanso ni la piel

dormir, sueño, reloj, monitor de actigrafia-VisualesIA
La Mayo Clinic advierte que la alergia al níquel puede causar sarpullido con picazón en la zona de contacto y señala a los relojes como fuente frecuente de exposición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la decisión es dormir con el reloj puesto, la clave es reducir los factores que generan fricción, sudor y estimulación:

  • Ajuste: evitar llevarlo demasiado apretado; un reloj ajustado puede dejar marcas y aumentar la humedad en la zona.
  • Materiales: en los testimonios, varios usuarios prefieren brazaletes de metal por durabilidad, pero si hay piel sensible conviene observar si aparecen rojeces o picazón y considerar alternativas. Ante síntomas persistentes, la recomendación general (como plantea Mayo Clinic para alergias de contacto) es reducir la exposición al material sospechoso y consultar.
  • Reloj inteligente: si el problema es dormir mejor, conviene silenciar notificaciones y revisar si el seguimiento del sueño está ayudando o generando más ansiedad. Cleveland Clinic sugiere usar estos datos como orientación para patrones, no como una “sentencia” sobre la calidad real del descanso.

Temas Relacionados

Reloj inteligenteSueñoDermatologíaansiedadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un cardiólogo recomienda cuatro hábitos nocturnos para dormir mejor

La rutina sugiere adelantar la comida, programar un baño caliente con anticipación, apagar dispositivos y tareas al final del día, y acondicionar la habitación para reducir despertares breves y mejorar el descanso

Un cardiólogo recomienda cuatro hábitos nocturnos para dormir mejor

La salud de Christian Eriksen: antecedentes médicos, controles y el episodio reciente que encendió alarmas

El mediocampista danés se desplomó en pleno amistoso ante Ucrania, situación que reavivó el recuerdo de su colapso en 2021 y reabrió la concientización sobre los riesgos cardíacos en deportistas

La salud de Christian Eriksen: antecedentes médicos, controles y el episodio reciente que encendió alarmas

Seis señales de alerta de un ACV que pueden ser clave para detectarlo a tiempo

Cada año, más de 50.000 personas sufren un accidente cerebrovascular en Argentina. Conocer los principales indicios puede marcar la diferencia y permitir un tratamiento oportuno

Seis señales de alerta de un ACV que pueden ser clave para detectarlo a tiempo

Por qué la “ansiedad del domingo” aparece incluso cuando el trabajo gusta y cómo controlarlo, según especialistas

El estrés laboral, el cúmulo de tareas y el agotamiento físico y mental activan la inquietud previa a la semana

Por qué la “ansiedad del domingo” aparece incluso cuando el trabajo gusta y cómo controlarlo, según especialistas

Qué son los picos de cortisol y cuándo pueden representar un riesgo para la salud

Un informe de The Times analizó el creciente interés por esta hormona y cómo su popularización impulsó nuevas tendencias de bienestar, además de abrir un debate entre especialistas sobre los efectos de sus variaciones en el organismo

Qué son los picos de cortisol y cuándo pueden representar un riesgo para la salud

DEPORTES

El singular apodo que Enzo Fernández le puso a Juan Musso y generó las reacciones de los jugadores de la Scaloneta

El singular apodo que Enzo Fernández le puso a Juan Musso y generó las reacciones de los jugadores de la Scaloneta

El velero argentino “Matrero” debutó con un triunfo en el Clásico de Porquerolles de la Costa Azul

El primer parte médico de Eriksen tras su nuevo colapso: la revelación del doctor de Dinamarca que lo atendió en el campo de juego

En un micro escolar, sin ventanas y a todo ritmo: la llamativa llegada al partido despedida de una selección que jugará el Mundial

Sebastián Báez volvió a sonreír: fue campeón en Prostejov y quedó a un paso del regreso al Top 50

TELESHOW

El deslumbrante álbum de fotos de la China Suárez y Mauro Icardi desde Japón: “Cumpliendo sueños”

El deslumbrante álbum de fotos de la China Suárez y Mauro Icardi desde Japón: “Cumpliendo sueños”

Las sensuales fotos de Pampita a pura bikini, kimono y helado en la Costa Amalfitana

Verde profundo, terciopelo y transparencias: el impactante look de Juana Viale para su programa

De Ricardo Mollo a Rodrigo Tapari: los músicos que eligieron rendirle homenaje al Indio Solari en el escenario

Gaspar Benegas, cantante de Los Fundamentalistas, se quebró al hablar del Indio: “Lo voy a recordar siempre”

INFOBAE AMÉRICA

El virus oropouche registró su primer gran brote en la provincia panameña de Darién, revela estudio

El virus oropouche registró su primer gran brote en la provincia panameña de Darién, revela estudio

Honduras: Mujer muere presuntamente a manos de su pareja

Oleaje inusual en las costas salvadoreñas podría llegar a 2.6 metros debido a tormentas extratropicales

Trump exigió al régimen de Irán que frene los ataques contra Israel: “Es suficiente; vuelvan a la mesa y cierren un trato”

Israel encontró una extensa red de túneles de Hezbollah bajo el castillo de Beaufort en Líbano