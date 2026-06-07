Dormir con un reloj en la muñeca: beneficios, molestias y cuándo conviene evitarlo

Un reloj mecánico suele quedar ligado al hábito y la comodidad, mientras que un reloj inteligente puede activar alertas, notificaciones y métricas de sueño (Google)

Dormir con el reloj puesto no suele implicar un riesgo grave para la salud, pero sí puede sumar incomodidad y favorecer sudoración o irritación de la piel en personas sensibles.

La diferencia clave está en el tipo de dispositivo: un reloj mecánico suele quedar en el terreno del hábito y la comodidad; un reloj inteligente, en cambio, puede convertirse en un disparador de alerta si mantiene activa la conexión con notificaciones o si empuja a revisar métricas de sueño durante la noche, según GQ México.

PUBLICIDAD

Para algunos, el atractivo es simple y operativo: poder consultar la hora sin recurrir al celular, reducir el impulso de desbloquear la pantalla y evitar el “enganche” con correos, redes sociales o mensajes que, a esa hora, tienden a activar el cerebro y prolongar el tiempo despierto.

Ese punto no es menor: muchas personas se levantan por pocos segundos y solo quieren orientación temporal —saber si falta mucho para que suene la alarma o cuánto tiempo llevan despiertas—. En ese contexto, el reloj (sobre todo si tiene buena lectura nocturna) funciona como un recurso de baja fricción: ofrece la información sin abrir la puerta a otros estímulos digitales.

PUBLICIDAD

También explica por qué algunos usuarios prefieren un reloj “simple” para dormir: no necesariamente buscan registrar su descanso, sino evitar una interacción con el teléfono que, a menudo, termina extendiéndose más de lo previsto.

Qué puede aportar y qué puede jugar en contra al dormir con un reloj

Consultar la hora en un reloj durante la noche puede evitar el uso del celular y reducir la exposición a correos, redes sociales y otros estímulos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se despiertan y solo quieren consultar la hora, usar un reloj con buena luminiscencia puede evitar recurrir al celular. Ese punto aparece de forma reiterada en los testimonios: mirar el teléfono, aunque sea “un segundo”, puede abrir la puerta a notificaciones, correos o redes sociales, y eso dificulta volver a dormirse.

PUBLICIDAD

Ahora bien, dormir con el reloj también puede tener costos menores pero frecuentes:

Marcas y sudoración : el propio relato de GQ describe una muñeca “inusualmente sudorosa” y con marcas en círculo tras dormir con el reloj puesto.

Higiene y comodidad : el uso prolongado, sobre todo con calor o bandas ajustadas, favorece humedad y fricción.

Piel sensible : la Mayo Clinic explica que la alergia al níquel puede provocar un sarpullido con picazón en la zona de contacto y menciona a los relojes entre las fuentes típicas de exposición. : la dermatitis por contacto no es el escenario más común, pero existe. Laexplica que la alergia alpuede provocar un sarpullido con picazón en la zona de contacto y menciona a losentre las fuentes típicas de exposición.

Ansiedad por métricas: si el reloj es inteligente y se usa para registrar sueño, puede aparecer “orthosomnia”, un patrón de preocupación por obtener un “sleep score” perfecto que termina empeorando el descanso. La Cleveland Clinic advierte que los rastreadores pueden servir para detectar patrones, pero no deben usarse para autodiagnosticarse.

Recomendaciones para hacerlo sin afectar el descanso ni la piel

La Mayo Clinic advierte que la alergia al níquel puede causar sarpullido con picazón en la zona de contacto y señala a los relojes como fuente frecuente de exposición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la decisión es dormir con el reloj puesto, la clave es reducir los factores que generan fricción, sudor y estimulación:

Ajuste : evitar llevarlo demasiado apretado; un reloj ajustado puede dejar marcas y aumentar la humedad en la zona.

Materiales : en los testimonios, varios usuarios prefieren brazaletes de metal por durabilidad, pero si hay piel sensible conviene observar si aparecen rojeces o picazón y considerar alternativas. Ante síntomas persistentes, la recomendación general (como plantea Mayo Clinic para alergias de contacto) es reducir la exposición al material sospechoso y consultar.

Reloj inteligente: si el problema es dormir mejor, conviene silenciar notificaciones y revisar si el seguimiento del sueño está ayudando o generando más ansiedad. Cleveland Clinic sugiere usar estos datos como orientación para patrones, no como una “sentencia” sobre la calidad real del descanso.