Gobierno de Honduras impulsa reformas para recuperar pérdidas en el sistema eléctrico

El Gobierno busca detectar conexiones ilegales y mejorar el control del consumo eléctrico en Honduras. (FOTO: El Heraldo)

El sistema eléctrico hondureño enfrenta uno de sus mayores desafíos estructurales en las últimas décadas: las elevadas pérdidas técnicas y no técnicas que impactan directamente las finanzas públicas y limitan la capacidad del Estado para invertir en sectores estratégicos.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas en el sistema energético nacional superan los 16,000 millones de lempiras anuales, recursos que, según el Gobierno, podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura pública si se lograra una mayor eficiencia en la gestión del sector.

Las autoridades han señalado que esta situación representa una de las principales presiones fiscales para el Estado hondureño, debido a que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concentra una parte significativa de las obligaciones financieras vinculadas al suministro eléctrico del país.

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“Honduras pierde más de L16,000 millones al año debido a las ineficiencias y pérdidas del sistema eléctrico nacional. Estos recursos podrían invertirse en hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales y seguridad para beneficio de la población”, indicaron fuentes oficiales del Gobierno.

Problema de largo plazo

Las pérdidas en el sistema eléctrico hondureño no son un fenómeno reciente. Durante años, distintos informes técnicos y análisis del sector energético han señalado que la ENEE enfrenta dificultades estructurales relacionadas con pérdidas técnicas en la red de distribución, conexiones irregulares, debilidades en la facturación y limitaciones en los procesos de cobranza.

Este conjunto de factores ha generado una brecha significativa entre la energía generada, la energía distribuida y la energía efectivamente cobrada, lo que se traduce en un impacto directo sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema.

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El plan del Gobierno prevé auditoría interna, digitalización, mejor medición del consumo y controles sobre la facturación para fortalecer la eficiencia del sistema eléctrico. (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

En términos macroeconómicos, el comportamiento del sector eléctrico es considerado clave, ya que influye en la competitividad del país, el costo de producción industrial y la atracción de inversión extranjera.

Impacto fiscal y energético

El Gobierno ha subrayado que las pérdidas del sistema eléctrico equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional del sector salud, lo que refleja la magnitud del impacto fiscal que representa esta situación para el Estado.

De acuerdo con esta lectura oficial, la reducción de las pérdidas permitiría liberar recursos significativos que podrían ser redirigidos hacia programas sociales, inversión pública y fortalecimiento de servicios esenciales.

Analistas del sector económico han señalado que la ineficiencia en el sistema eléctrico no solo tiene implicaciones fiscales, sino también sociales, debido a que se traduce en tarifas elevadas, limitaciones en la calidad del servicio y menor capacidad de expansión de la red eléctrica en zonas rurales.

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Reforma del subsector eléctrico

Como parte de la estrategia para enfrentar este problema, el Gobierno impulsa una reforma al subsector eléctrico que contempla una reorganización operativa de la ENEE, mediante la separación funcional de sus áreas de generación, transmisión y distribución.

Según la propuesta oficial, este proceso busca mejorar la eficiencia administrativa y operativa del sistema, así como fortalecer los mecanismos de control, supervisión y transparencia en la gestión de los recursos.

Las autoridades han enfatizado que la reforma mantiene la propiedad estatal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, descartando cualquier proceso de privatización, y que el objetivo central es modernizar su funcionamiento para garantizar sostenibilidad a largo plazo.

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Modernización y control

El plan gubernamental también contempla el fortalecimiento de los sistemas de auditoría interna, la reducción de pérdidas técnicas en la red y el combate a las conexiones irregulares que afectan la distribución de energía.

Asimismo, se busca avanzar en la digitalización de procesos, la mejora de la medición del consumo y la implementación de mecanismos más eficientes de facturación y cobranza, con el fin de reducir la brecha financiera que actualmente enfrenta la ENEE.

Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

“En el centro de esta reforma está la eficiencia del sistema, la transparencia en el manejo de los recursos y la protección de los usuarios”, han señalado representantes del Ejecutivo.

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El sistema eléctrico es considerado uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico del país, ya que su estabilidad influye directamente en la competitividad industrial, el crecimiento del comercio y la atracción de inversión extranjera.

Perspectivas

Con esta reforma, el Gobierno busca reducir de manera progresiva las pérdidas del sistema eléctrico, mejorar la sostenibilidad financiera de la ENEE y fortalecer la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias del desarrollo nacional.

El reto, sin embargo, sigue siendo de carácter estructural y requerirá una combinación de reformas técnicas, institucionales y regulatorias que permitan transformar de manera integral el sistema energético hondureño en los próximos años.

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