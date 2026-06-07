Salud

Seis señales de alerta de un ACV que pueden ser clave para detectarlo a tiempo

Cada año, más de 50.000 personas sufren un accidente cerebrovascular en Argentina. Conocer los principales indicios puede marcar la diferencia y permitir un tratamiento oportuno

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Ilustración 3D de un cuerpo humano translúcido de perfil sosteniendo su cabeza, con el cerebro visible y un punto rojo brillante indicando dolor.
Más de 50 mil personas sufren un ACV cada año en Argentina, la detección temprana y el acceso a atención especializada son claves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte del Indio Solari a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico generó conmoción en el ambiente musical argentino y puso en agenda la importancia de conocer los fundamentos del manejo adecuado de esta emergencia médica.

En Argentina, más de 50 mil personas por año tienen un ACV, según datos del Ministerio de Salud. Representa una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en adultos, y su correcta detección y tratamiento se presenta como un desafío sanitario urgente. Reconocer los síntomas, actuar sin demora y acceder a una red de atención especializada constituyen los ejes centrales para mejorar el pronóstico de quienes lo padecen.

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El ACV y sus manifestaciones clínicas

El accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se ve interrumpido, ya sea por la obstrucción de una arteria (ACV isquémico) o por la rotura de un vaso sanguíneo (ACV hemorrágico). En ambos casos, la urgencia médica es máxima y el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la atención médica influye de manera directa en las posibilidades de recuperación.

La Dra. Virginia Pujol Lereis, médica neuróloga y jefa del Servicio de Neurología Vascular de FLENI, advierte: “El ACV no avisa. Se manifiesta de manera súbita y cada minuto cuenta. Por eso es fundamental que la comunidad sepa qué hacer ante un potencial cuadro de ACV y que los sistemas de salud estén organizados para dar una respuesta coordinada y veloz”.

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Reconocer síntomas como pérdida de fuerza en un solo lado del cuerpo y alteraciones visuales puede salvar vidas ante un ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más frecuentes del ACV, tanto en su forma isquémica como en la hemorrágica, se incluyen:

  • Pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en el rostro, brazo o pierna (en especial de un solo lado del cuerpo)
  • Dificultad para hablar o comprender
  • Alteraciones visuales
  • Problemas para caminar
  • Pérdida del equilibrio
  • Dolor de cabeza súbito e intenso sin causa aparente
Infografía detallando el acrónimo R.A.P.I.D.O. para reconocer los signos de un ACV: rostro caído, equilibrio, fuerza, visión, habla y llamada al 911.

La American Stroke Association sistematiza estos signos mediante el acrónimo R.A.P.I.D.O.:

  • Rostro caído
  • Alteración del equilibrio
  • Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna
  • Impedimento visual repentino
  • Dificultad para hablar
  • Obtén ayuda, llama al 911

Esta herramienta facilita la identificación rápida y la toma de decisiones para buscar asistencia médica urgente.

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El ACV ocurre por la obstrucción de una arteria o la rotura de un vaso sanguíneo, en ambos casos la urgencia médica es máxima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) subrayan que el tratamiento comienza desde el momento en que el equipo de emergencias acude al llamado, y destaca que la atención inmediata mejora la tasa de supervivencia y reduce las secuelas. Según la CDC, “el tratamiento de emergencia para el ACV isquémico dentro de las primeras tres horas puede incluir el uso de medicamentos trombolíticos para disolver coágulos y reducir el daño cerebral”.

En el caso del ACV hemorrágico, explican que el tratamiento puede requerir medicamentos, procedimientos endovasculares o cirugía para detener la hemorragia y proteger el tejido cerebral afectado.

Importancia del sistema de respuesta y el tratamiento oportuno

Ocurren más de 50 mil ACV por año en Argentina, cifra que convierte a esta patología en un problema de salud pública. El Dr. Pablo Ioli, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, destaca: “No hay que subestimar estas señales. Muchas veces las personas piensan que es algo pasajero, que se les va a pasar, y demoran la consulta. Esa espera puede traducirse en secuelas irreversibles o incluso en la muerte. La indicación siempre debe ser la misma: llamar de inmediato al sistema de emergencias”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nunca se debe subestimar la aparición de síntomas de ACV, la consulta médica inmediata es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de especialistas subraya la importancia de que el sistema de salud cuente con una red de atención estructurada, con ambulancias entrenadas, personal capacitado, estudios de imágenes cerebrales y protocolos validados. No todos los hospitales están preparados para tratar ACV, por lo cual el traslado debe realizarse a un centro adecuado desde el primer momento. El Dr. Ioli detalla: “Esto requiere coordinación, comunicación fluida entre los equipos y la implementación de protocolos validados internacionalmente”.

La Cleveland Clinic coincide en que la rapidez en la atención influye en el pronóstico. Además, señala que la rehabilitación posterior al ACV es fundamental para recuperar funciones perdidas y reducir la discapacidad. El tratamiento puede requerir desde medicamentos trombolíticos hasta intervenciones quirúrgicas, según el tipo de ACV, y la rehabilitación incluye terapia física, ocupacional y del habla.

El protocolo R.A.P.I.D.O. remarca que el reconocimiento temprano y la actuación inmediata son decisivos. En casos de accidente isquémico transitorio (AIT) o mini-ACV, una obstrucción breve y reversible del flujo sanguíneo al cerebro produce síntomas similares a los de un ACV, aunque suelen desaparecer en minutos. Estos episodios constituyen un aviso de riesgo elevado de un ACV mayor en los días siguientes, lo que exige atención médica urgente.

Prevención y factores de riesgo modificables

Primer plano de una mujer sentada a una mesa de madera, con un manguito de tensiómetro digital gris en su brazo izquierdo y el aparato blanco al lado.
La prevención del ACV incluye controlar la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y mantener hábitos saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención involucra la identificación y el control de factores de riesgo. La Dra. Pujol Lereis resalta: “En muchos casos, el ACV es evitable. Hay factores de riesgo modificables como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado y el sedentarismo, que predisponen a desarrollarlo. Controlarlos reduce las posibilidades de tener un evento cerebrovascular. La prevención empieza con hábitos saludables y con chequeos médicos periódicos”.

La Universidad de Harvard enfatiza siete estrategias preventivas:

  • Mantener la presión arterial bajo control
  • Perder peso
  • Realizar actividad física regular
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol
  • Tratar la fibrilación auricular
  • Controlar la diabetes
  • Abandonar el tabaco
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una red de atención estructurada, personal entrenado y ambulancias adecuadas mejoran la respuesta ante casos de ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la presión arterial, Harvard señala: “La hipertensión no controlada es el principal factor de riesgo modificable para el ACV, asociada a entre el 50% y el 70% de los casos”.

La CDC advierte que uno de cada cuatro sobrevivientes de ACV sufre otro episodio dentro de los cinco años. Por eso, seguir un plan de tratamiento personalizado, que puede incluir medicamentos, cirugía y cambios en el estilo de vida, resulta esencial para la prevención secundaria.

En todos los casos, la información aportada por especialistas y organismos internacionales remarca la importancia de contar con sistemas de salud preparados, campañas de concientización y una ciudadanía informada sobre los síntomas del ACV y la necesidad de buscar ayuda médica ante cualquier señal de alerta.

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