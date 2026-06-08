República Dominicana

Transporte escolar gratuito en República Dominicana ya les ha ahorrado más de $364 millones a las familias

El balance más reciente del programa TRAE apunta a un alivio económico enorme para miles de hogares, que ahora pueden destinar ese dinero hacia la comida, la salud y otros gastos

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El transporte estudiantil gratuito en República Dominicana generó un ahorro acumulado superior a RD$21.500 millones para las familias, según el TRAE. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El transporte estudiantil gratuito en República Dominicana generó un ahorro acumulado superior a RD$21.500 millones para las familias, según el TRAE. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El programa de transporte estudiantil gratuito en República Dominicana ha representado un ahorro acumulado superior a RD$21.500 millones (aproximadamente USD 364 millones) para las familias desde su implementación, según declaraciones de Luis Cartagena, director del TRAE, recogidas por Diario Libre. Este monto corresponde al gasto que los hogares han dejado de realizar en el traslado diario de los estudiantes a los centros educativos.

El sistema, actualmente en proceso de expansión, tiene como objetivo alcanzar a más estudiantes en distintas provincias del país. Cartagena explicó que el propósito general es facilitar la asistencia regular a clases y contribuir a que los alumnos permanezcan dentro del sistema educativo, eliminando el costo del transporte como un posible obstáculo.

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Uno de los efectos destacados por el director del TRAE es que las familias pueden ahora destinar el dinero que antes invertían en transporte escolar a otras necesidades, como alimentación, salud o bienestar general. Cartagena afirmó que este margen económico puede influir positivamente en la calidad de vida de los hogares beneficiados, al permitir una redistribución de los recursos hacia áreas prioritarias.

El programa ha modificado la dinámica de los gastos escolares en numerosos hogares. Eliminar el egreso habitual que representa el transporte escolar ha significado un alivio concreto en las finanzas familiares, de acuerdo con el análisis presentado. Cartagena consideró que este impacto económico está alineado con los esfuerzos estatales por generar condiciones que favorezcan la continuidad educativa y la inclusión.

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Luis Cartagena informó que el programa de transporte estudiantil gratuito busca ampliar su cobertura en distintas provincias de República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
Luis Cartagena informó que el programa de transporte estudiantil gratuito busca ampliar su cobertura en distintas provincias de República Dominicana. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Según el titular del TRAE, la iniciativa busca evitar que el costo del traslado limite el acceso a la escuela. El sistema de transporte gratuito está diseñado para garantizar tanto la llegada diaria de los estudiantes a clases como su permanencia a lo largo del ciclo escolar. Cartagena sostuvo que la medida forma parte de una estrategia orientada a reducir la deserción y promover la equidad en el acceso a la educación.

Entre los aspectos mencionados por el director del TRAE se encuentran la seguridad y la puntualidad que ofrece el servicio. Cartagena señaló que estas condiciones permiten que los estudiantes lleguen a tiempo y con mayor tranquilidad a las actividades escolares, lo que puede favorecer su desempeño académico.

El informe de Diario Libre también recoge que la política de transporte gratuito ha cambiado la forma en que los hogares afrontan los gastos asociados a la educación. Al eliminar el egreso del traslado escolar, se registra un alivio en las cuentas familiares, lo que puede contribuir a mantener la asistencia y la permanencia de los estudiantes en las aulas.

El TRAE sostuvo que el transporte estudiantil gratuito facilita la asistencia regular a clases y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El TRAE sostuvo que el transporte estudiantil gratuito facilita la asistencia regular a clases y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

En los registros del TRAE también aparece una cifra anterior de RD$19,500 millones (aproximadamente USD 330 millones) en ahorros, aunque Cartagena puntualizó que el monto actualizado supera los RD$21,500 millones (aproximadamente USD 364 millones). La diferencia entre ambas cifras muestra el crecimiento del impacto económico positivo a medida que el programa se expande y abarca a un mayor número de beneficiarios.

El sistema de transporte estudiantil gratuito continúa su proceso de extensión con el objetivo de beneficiar a más estudiantes y reducir la carga económica asociada a la educación.

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