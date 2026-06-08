Costa Rica

El fenómeno de El Niño anticipa menos lluvias y más calor en Costa Rica, mientras que el gobierno prevé 247 acciones preventivas

Las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional prevén para los próximos 12 meses una posible escasez de agua, con variaciones regionales y episodios de precipitaciones intensas en sectores del Pacífico, el Valle Central y el Caribe

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La llegada del fenómeno de El Niño plantea para Costa Rica un escenario ambiental de alta complejidad, según alertaron autoridades y expertos del Instituto Meteorológico Nacional (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)
La llegada del fenómeno de El Niño plantea para Costa Rica un escenario ambiental de alta complejidad, según alertaron autoridades y expertos del Instituto Meteorológico Nacional (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)

La llegada del fenómeno de El Niño plantea para Costa Rica un escenario ambiental de alta complejidad, según alertaron autoridades y expertos del Instituto Meteorológico Nacional durante una conferencia de prensa encabezada por la presidente Laura Fernández, transmitida este domingo.

El país se prepara para enfrentar un periodo de menos lluvias, más calor y escasez de agua, condiciones que podrían prolongarse durante los próximos doce meses.

De acuerdo con el director del Instituto Meteorológico Nacional, Wener Stolz, el fenómeno de El Niño altera la circulación de los vientos y reduce la humedad disponible, lo que disminuye la capacidad de generar lluvia: “El fenómeno del Niño, cuando aumenta la temperatura del mar, la forma en que circula el viento cambia y esto causa que disminuye la humedad que tenemos disponible para generar lluvia”.

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Las proyecciones oficiales indican que algunas zonas del país podrían experimentar hasta dos grados Celsius más de temperatura y que en la región de Guanacaste las precipitaciones podrían reducirse hasta un cincuenta por ciento.

El jerarca del Instituto Meteorológico Nacional explicó cómo el calentamiento del mar modifica vientos y reduce humedad, mientras no descarta tormentas severas en Pacífico, Valle Central y Caribe durante los próximos meses (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)
El jerarca del Instituto Meteorológico Nacional explicó cómo el calentamiento del mar modifica vientos y reduce humedad, mientras no descarta tormentas severas en Pacífico, Valle Central y Caribe durante los próximos meses (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)

El impacto de El Niño no se limitará a la disminución de lluvias, advirtió el Instituto Meteorológico Nacional. Wener Stolz subrayó que, a pesar del déficit hídrico, existe la posibilidad de que se presenten eventos de lluvia intensa en sectores del Pacífico, el Valle Central y el Caribe, hechos que requieren vigilancia constante. “Va a haber un déficit de lluvia, pero también podríamos tener aguaceros fuertes en cualquier punto del Pacífico, en el Valle Central, inclusive en el Caribe”, precisó el experto.

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El gobierno costarricense anunció que ya ejecuta doscientas cuarenta y siete acciones para enfrentar la emergencia, con una inversión superior a los ochenta y dos mil millones de colones (aproximadamente 178.34 millones de dólares), medidas que buscan garantizar el abastecimiento de agua, energía y la protección de la producción nacional.

“Lo importante ante un fenómeno climático que no podemos controlar, que no depende de nosotros, es estar bien preparados. Por eso, hoy ya tenemos 247 acciones en ejecución, para entregarle al país una ruta de trabajo clara”, señaló Fernández.

Según la presidenta de Acueductos y Alcantarillados (AYA), Lourdes Sáurez, se trabaja en la incorporación de nuevos caudales a los sistemas de abastecimiento para evitar desabastecimientos. Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acelera la incorporación de fuentes solares, eólicas y térmicas para evitar cortes eléctricos, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería implementa acciones para reducir riesgos en el sector productivo.

El presidente del Consejo Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, aseguró que las instituciones han tomado medidas anticipatorias para minimizar el impacto sobre la población. “Que el pueblo de Costa Rica tenga la tranquilidad y todas las instituciones hemos tomado las medidas anticipatorias para que el impacto sea el menor posible”, declaró Picado.

El titular del Consejo Nacional de Emergencias sostuvo que ya hay respuestas coordinadas para enfrentar sequía, calor y posibles episodios extremos, con acciones enfocadas en resguardar servicios básicos, producción nacional y bienestar ciudadano (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)
El titular del Consejo Nacional de Emergencias sostuvo que ya hay respuestas coordinadas para enfrentar sequía, calor y posibles episodios extremos, con acciones enfocadas en resguardar servicios básicos, producción nacional y bienestar ciudadano (Transmisión de la Presidencia de la República de Costa Rica)

El llamado de las autoridades se extiende a la ciudadanía, a la que se exhorta a adoptar hábitos de ahorro de agua y energía. Entre las recomendaciones destacan cerrar la llave al enjabonar platos, usar baldes para lavar vehículos y recolectar agua fría mientras se espera la caliente. Estas prácticas podrían ahorrar decenas de litros diarios por hogar, según datos oficiales.

“Anticiparnos al fenómeno del Niño, como ustedes pudieron ver, es de la máxima prioridad para prevenir que no se nos materialicen desastres en los sectores productivos y especialmente que no tengamos afectaciones en lo más sagrado que tenemos: en nuestras familias y en la vida humana”, enfatizó Lourdes Sáurez en declaraciones recogidas durante la comparecencia.

Las autoridades insisten en que la pregunta no es si El Niño afectará a Costa Rica, sino en qué medida el país estará preparado para contener sus efectos, a lo que afirman que lo están.

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