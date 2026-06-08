Generación Silver

Moverse bajo techo: el programa que mejora la mente y la empatía de los silvers frente al clima adverso

Frente a las lluvias y el frío que obligan al encierro, una rutina semanal de bajo impacto guiada por especialistas demostró ser la clave para estimular la planificación, potenciar la comprensión emocional y asegurar la autonomía

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Un grupo de cinco adultos (cuatro mujeres y un hombre) en un estudio de yoga luminoso. Una mujer de pie sostiene una esterilla morada, sonriendo a los demás que están sentados.
Un programa semanal de actividades físicas adaptadas redujo el sedentarismo y mejoró funciones ejecutivas en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa semanal de ejercicios mente-cuerpo realizado en interiores, adaptado a climas adversos, redujo el sedentarismo y mejoró la empatía y las funciones ejecutivas en adultos mayores. La intervención, de 24 semanas, evidenció beneficios sociales y cognitivos, con un impacto marcado en mujeres y en quienes se encontraban en el rango inferior de edad dentro del grupo.

En regiones donde el clima extremo limita las actividades al aire libre, un grupo de adultos mayores participó durante seis meses en un régimen de ejercicios adaptados en espacios cerrados. La propuesta, guiada por profesionales, tuvo como meta analizar cómo la actividad física regular afecta la salud física, emocional y mental de los participantes. Las sesiones, de una hora cada una y frecuencia semanal, estuvieron supervisadas por especialistas.

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Un contexto para la actividad física

Por lo general, las bajas temperaturas y las lluvias frecuentes dificultan la práctica regular de ejercicio en personas mayores. Ante esta barrera, implementar actividades bajo techo ofrece una alternativa segura para mantener la movilidad y el contacto social, al resguardar a los participantes de riesgos adicionales.

Los ejercicios se ajustaron a las capacidades y necesidades del grupo, priorizando movimientos suaves y rutinas orientadas al bienestar mental y social. El acompañamiento profesional fue determinante para mantener la continuidad y seguridad de los asistentes. Estas condiciones posibilitaron que el grupo se mantuviera activo y conectado, a pesar del entorno poco favorable al aire libre.

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Mujer de 60 años, cabello gris, acostada en colchoneta oscura, haciendo abdominales con las rodillas flexionadas y piernas elevadas en estudio.
La intervención profesional permitió a 44 adultos mayores incrementar su movilidad y socialización, demostrando que el ejercicio bajo techo, adecuado al clima, favorece tanto la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del sedentarismo y mejoras cognitivas

Según los resultados publicados en la revista científica Frontiers in Public Health, la intervención disminuyó el tiempo que los adultos mayores permanecieron sentados cada semana. También se reportó un aumento en los niveles de actividad física, especialmente en los participantes más jóvenes dentro del conjunto.

Investigadores de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca responsables del estudio, señalaron que las funciones ejecutivas-visoespaciales exhibieron tendencia a la mejora tras el programa. Este aspecto resulta fundamental para la resolución de problemas y la toma de decisiones cotidianas. Si bien la puntuación cognitiva global no cambió significativamente, áreas específicas como la planificación y la organización reflejaron avances posteriores a la intervención.

A la par de los beneficios físicos, se registró un aumento en la empatía, particularmente en las mujeres. La interacción grupal y el apoyo mutuo durante las sesiones facilitaron un entorno en el que la comprensión y expresión de emociones tuvo un papel central.

Este tipo de programas, al propiciar el encuentro y el intercambio, contribuyen a reducir el aislamiento social, una problemática frecuente en entornos con climas desfavorables para los adultos mayores.

Detalles de la intervención y perfil de quienes participaron

El estudio incluyó a 44 adultos mayores, con una edad promedio de setenta años. Cada persona completó veinticuatro sesiones, una por semana, enfocadas en ejercicios de bajo impacto y actividades orientadas al bienestar mental.

Cinco adultos mayores, con ropa deportiva y gorras, realizan ejercicios suaves en un gimnasio luminoso. Usan relojes inteligentes y son supervisados por un entrenador con una tablet.
Las sesiones en grupos pequeños promovieron la participación continua de personas mayores, reflejando beneficios cognitivos y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de rutinas tuvo en cuenta tanto las limitaciones físicas como los intereses propios de la población envejecida. El objetivo principal fue garantizar la accesibilidad y la posibilidad de disfrute para todos los participantes, más allá del nivel inicial de condición física.

El seguimiento profesional permitió modificar la intensidad y el contenido de las sesiones según las necesidades emergentes de cada asistente, promoviendo la adherencia y la participación sostenida.

Relevancia para la salud pública

De acuerdo con los resultados presentados por los investigadores el programa fue bien recibido y logró altos niveles de adherencia. La facilidad de implementación y el bajo coste aumentan su potencial dentro de estrategias de promoción de la salud en la vejez.

La replicabilidad de la intervención depende de la formación de equipos profesionales y del acceso a espacios seguros, lo que significa que debe existir infraestructura adecuada y personal preparado para adaptar las actividades a distintos contextos locales.

Además, el enfoque grupal junto con el acompañamiento especializado favorecen la inclusión social y el mantenimiento de la autonomía en la vida diaria. Tales características abren la posibilidad de aplicar este tipo de iniciativas en otras regiones donde el clima dificulta el ejercicio regular.

Con base en los datos obtenidos, una frecuencia semanal de ejercicio adaptado resulta suficiente para reducir el sedentarismo y potenciar las funciones ejecutivas en adultos mayores. El incremento de la empatía y la mayor interacción social refuerzan la repercusión general del programa.

Estos logros pueden influir en la prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo y potenciar la calidad de vida en la vejez.

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