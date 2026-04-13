Síndrome de Cushing: la enfermedad silenciosa que se confunde con obesidad y tarda años en diagnosticarse

El síndrome de Cushing es una enfermedad endocrina poco frecuente que muestra síntomas similares a los de otros trastornos comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las enfermedades raras, algunas afecciones permanecen invisibles durante años, no solo por su baja prevalencia sino por la dificultad de distinguir sus síntomas de cuadros mucho más frecuentes. Una de ellas es el síndrome de Cushing, un trastorno endocrino cuya incidencia estimada ronda entre 2 y 3 casos nuevos por cada millón de habitantes al año, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Esta baja frecuencia y la naturaleza inespecífica de sus manifestaciones hacen que tanto pacientes como profesionales de la salud no lo consideren en los diagnósticos iniciales, lo que suele traducirse en largos períodos de incertidumbre y tratamiento inadecuado.

El síndrome de Cushing es una enfermedad endocrina que suele pasar inadvertida y que, sin embargo, puede transformar radicalmente la vida de quienes la padecen. Caracterizado por un aumento de peso en el tronco y el rostro, este trastorno es frecuentemente confundido con el sobrepeso común, lo que retrasa el diagnóstico y agrava el impacto en la salud de los pacientes, según detalla la Mayo Clinic.

Esta enfermedad se desarrolla cuando los niveles elevados y sostenidos de cortisol en el organismo provocan síntomas que, en muchos casos, se superponen con los de otras afecciones más habituales. El incremento de grasa en zonas específicas del cuerpo y los cambios cutáneos suelen atribuirse erróneamente a causas comunes, dificultando su detección en etapas tempranas.

El exceso de cortisol en el síndrome de Cushing puede deberse tanto a sobreproducción endógena como al uso prolongado de corticoides para enfermedades autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de cortisol puede originarse por una sobreproducción interna o como consecuencia del uso prolongado de medicamentos corticoides, recetados para tratar enfermedades inmunológicas e inflamatorias como el asma, la artritis o el lupus.

El cortisol, una hormona esencial secretada por las glándulas suprarrenales, regula procesos como la respuesta al estrés, la presión arterial y el metabolismo de la glucosa; cualquier alteración en sus niveles puede acarrear consecuencias graves, según advierte la Mayo Clinic.

Principales síntomas del síndrome de Cushing

Entre los signos clínicos más frecuentes destacan el aumento de peso en el tronco con extremidades delgadas, la aparición de una “cara de luna llena” y una joroba de grasa entre los hombros. También pueden observarse estrías rosadas o púrpuras, piel fina y frágil, facilidad para la formación de hematomas, cicatrización lenta y acné.

En las mujeres, los síntomas incluyen hirsutismo (crecimiento anormal de vello facial o corporal) y alteraciones menstruales. Los hombres suelen experimentar disminución del deseo sexual, problemas de fertilidad o dificultades eréctiles.

Otros síntomas recurrentes abarcan debilidad muscular, fatiga marcada, alteraciones emocionales como depresión o ansiedad, trastornos del sueño e infecciones repetidas.

Además, suele presentarse presión arterial alta y pérdida de masa ósea, mientras que en los niños el crecimiento puede verse comprometido.

Entre los principales síntomas de síndrome de Cushing destacan aumento de peso en trono y rostro, cara de luna llena, estrías y debilidad muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Cushing puede tener un origen exógeno o endógeno. La causa más habitual es el consumo prolongado de corticoides, empleados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, inflamatorias o para prevenir el rechazo en trasplantes.

Entre las causas endógenas se encuentra la llamada enfermedad de Cushing, provocada por un adenoma hipofisario —un tumor benigno que produce hormona adrenocorticotropa (ACTH) y estimula la secreción de cortisol—, que afecta principalmente a mujeres.

Otras causas incluyen tumores en órganos como pulmones, páncreas, tiroides o timo, que generan ACTH de manera anómala, así como tumores suprarrenales capaces de incrementar la síntesis de cortisol. En situaciones excepcionales, existe una predisposición hereditaria a desarrollar estos tumores y, por ende, el síndrome.

Complicaciones y diagnóstico

Sin tratamiento adecuado, el síndrome de Cushing puede derivar en complicaciones graves, como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, infecciones graves y recurrentes, osteoporosis con fracturas óseas, debilidad muscular persistente, alteraciones cognitivas y aumento del riesgo cardiovascular.

Además, los pacientes pueden experimentar trastornos psiquiátricos como depresión o ansiedad, y en casos avanzados, insuficiencia cardíaca o deterioro del sistema inmunológico. La combinación de estas complicaciones puede afectar notablemente la calidad y la expectativa de vida, según advierte la Mayo Clinic.

El diagnóstico del síndrome de Cushing requiere pruebas hormonales, análisis de sangre y orina y estudios de imagen para identificar la causa y mejorar el pronóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico suele demorarse porque los síntomas del síndrome de Cushing se confunden con trastornos más frecuentes, como la obesidad, la depresión o la diabetes. Para confirmar la enfermedad, los especialistas suelen recurrir a pruebas hormonales específicas, análisis de sangre y orina, y estudios de imagen como tomografías o resonancias magnéticas que permiten identificar tumores en la hipófisis o las glándulas suprarrenales.

Detectar el síndrome de Cushing a tiempo mejora significativamente las perspectivas de recuperación y reduce el riesgo de complicaciones asociadas, según destaca la Mayo Clinic. Se recomienda consultar con un endocrinólogo si una persona presenta varios de estos síntomas, especialmente quienes reciben tratamientos prolongados con corticoides.